 Макрон відмовився їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2019

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Новини

Макрон відмовився їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки

Через протести "жовтих жилетів" президент Франції Еммануель Макрон вирішив не їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки, а повністю присвятити себе діалогу з громадянами, заявили в Єлисейському палаці.

Макрон через протести жовтих жилетів не здійснюватиме закордонних поїздок до середини березня

Макрон через протести "жовтих жилетів" не здійснюватиме закордонних поїздок до середини березня

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився від участі в цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки. Про це в четвер, 7 лютого, заявив речник конференції, повідомляє агенція dpa. За його словами, відмова французького президента від участі була підтверджена ще минулої п'ятниці.

У той же час у Єлисейському палаці також заявили, що президент Франції не поїде цього року не лише до Мюнхена, а загалом не буде здійснювати закордонних поїздок до середини березня. Макрон хоче повністю присвятити себе діалогу з громадянами на тлі кризи з протестами "жовтих жилетів", наголошується у заяві, яку цитує агенція AFP. Для переговорів Макрон має здійснювати поїздки по всій Франції.

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У заяві Єлисейського палацу також ідеться про те, що Макрон невдовзі планує висунути нові пропозиції щодо реформи Євросоюзу - якраз незадовго до виборів у Європарламент у травні цього року.

Серед іншого, як зазначається, може йтися про реформу правил європейської конкуренції. Німеччина і Франція закликали до цього після того, як Єврокомісія заблокувала злиття залізничних потужностей німецької компанії Siemens та французької Alstom.

Еммануель Макрон до цього часу офіційно не підтверджував відмову від участі в Мюнхенській конференції 15-17 лютого. Наприкінці січня Макрон відмовився від поїздки на Всесвітній економічний форум у Давосі - також через протести "жовтих жилетів".

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Протести "жовтих жилетів": Макрон безсилий? (12.12.2018)

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