Макрон відмовився їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився від участі в цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки. Про це в четвер, 7 лютого, заявив речник конференції, повідомляє агенція dpa. За його словами, відмова французького президента від участі була підтверджена ще минулої п'ятниці.

У той же час у Єлисейському палаці також заявили, що президент Франції не поїде цього року не лише до Мюнхена, а загалом не буде здійснювати закордонних поїздок до середини березня. Макрон хоче повністю присвятити себе діалогу з громадянами на тлі кризи з протестами "жовтих жилетів", наголошується у заяві, яку цитує агенція AFP. Для переговорів Макрон має здійснювати поїздки по всій Франції.

У заяві Єлисейського палацу також ідеться про те, що Макрон невдовзі планує висунути нові пропозиції щодо реформи Євросоюзу - якраз незадовго до виборів у Європарламент у травні цього року.

Серед іншого, як зазначається, може йтися про реформу правил європейської конкуренції. Німеччина і Франція закликали до цього після того, як Єврокомісія заблокувала злиття залізничних потужностей німецької компанії Siemens та французької Alstom.

Еммануель Макрон до цього часу офіційно не підтверджував відмову від участі в Мюнхенській конференції 15-17 лютого. Наприкінці січня Макрон відмовився від поїздки на Всесвітній економічний форум у Давосі - також через протести "жовтих жилетів".