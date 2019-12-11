Макрон відмовився від президентської пенсії на тлі протестів у Франції

На тлі масових протестів проти запланованої французьким урядом пенсійної реформи глава держави Еммануель Макрон відмовився від президентської пенсії. Про це повідомив Єлисейський палац у суботу, 21 грудня. "Президент Республіки приєднається… до універсальної системи нарахування для всіх французів. Це питання того, щоб бути зразковим і послідовним", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до закону від 1955 року, президент Франції має право на пенсію розміром 6220 євро до оподаткування, як тільки він залишає свою посаду. Президент Макрон, якому зараз 42 роки, навіть якщо обійматиме посаду протягом двох термінів, буде все одно занадто молодим у порівнянні з іншими французами, які виходять на пенсію в середньому в 62 роки. Макрон також відмовиться від місця в Конституційній раді, за яке колишні глави держави мають право довічно отримувати 13,5 тисячі євро на місяць.

Напередодні під час візиту до Кот-д'Івуару Макрон знов закликав транспортні профспілки припинити під час Різдвяних свят загальнонаціональний страйк, який триває у Франції вже два тижні. Попри ці заклики багато груп залізничних працівників продовжують блокувати роботу потягів.

Державна залізнична компанія SNCF продовжує скорочувати кількість маршрутів, у тому числі половину швидкісних потягів TGV. Водночас компанія запропонувала кілька додаткових потягів для дітей, які подорожують без батьків. Переговори профспілок з урядом щодо запланованої пенсійної реформи перенесені на січень.

Загальнонаціональний страйк проти запланованої урядом пенсійної реформи почався у Франції 5 грудня. В той день на вулиці країни із протестом вийшли близько 806 тисяч людей.

Пенсійна реформа передбачає запровадження єдиної пенсійної системи замість нинішньої системи з численними спеціальними правилами та підходами щодо пенсійних нарахувань окремих груп працівників. Уряд хоче зберегти пенсійний вік на рівні 62 років. Але будуть і винятки: співробітники пожежної служби, військовослужбовці та поліцейські зможуть раніше виходити на пенсію.