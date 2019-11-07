Майк Помпео в Берліні гостро розкритикував "авторитарні" Росію і Китай

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео розкритикував Росію і Китай за авторитаризм, який, на його думку, притаманний нині цим обом державам. Про це він заявив, виступаючи в берлінському Фонді Кербера (Körber-Stiftung) у п'ятницю, 8 листопада.

"Сьогодні Росія, яку очолює колишній офіцер КДБ, який працював у Дрездені, вторгається в сусідні держави та вбиває політичних опонентів", - цитує Помпео агенція dpa.

А Китай, за його словами, створює "нове бачення авторитаризму", переслідуючи активістів у Сіньцзяні, Гонконзі та за межами країни, зокрема в Німеччині та Європі. Комуністична партія КНР "використовує тактику і методи для пригноблення громадян власної країни, які були би жахливо знайомими для східних німців", зауважив Помпео під час свого виступу після зустрічі з міністеркою оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Каренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer). Пізніше 8 листопада запланована зустріч Помпео з німецькою канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel).

Нагадаємо, що в Німеччині тривають урочисті заходи, присвячені 30-річчю падіння Берлінського муру. Основні урочистості заплановані на суботу, 9 листопада, - саме цього дня в 1989 році впав падіння Берлінський мур. Ця подія стала важливим кроком на шляху до возз'єднання Німеччини 3 жовтня 1990 року.

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