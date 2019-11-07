Майк Помпео в Берліні гостро розкритикував "авторитарні" Росію і Китай
Росія вторгається до сусідніх країн, а Китай пригноблює власних громадян, заявив у Берліні державний секретар США Майк Помпео.
Майк Помпео перебуває з візитом у ФРН
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео розкритикував Росію і Китай за авторитаризм, який, на його думку, притаманний нині цим обом державам. Про це він заявив, виступаючи в берлінському Фонді Кербера (Körber-Stiftung) у п'ятницю, 8 листопада.
"Сьогодні Росія, яку очолює колишній офіцер КДБ, який працював у Дрездені, вторгається в сусідні держави та вбиває політичних опонентів", - цитує Помпео агенція dpa.
А Китай, за його словами, створює "нове бачення авторитаризму", переслідуючи активістів у Сіньцзяні, Гонконзі та за межами країни, зокрема в Німеччині та Європі. Комуністична партія КНР "використовує тактику і методи для пригноблення громадян власної країни, які були би жахливо знайомими для східних німців", зауважив Помпео під час свого виступу після зустрічі з міністеркою оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Каренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer). Пізніше 8 листопада запланована зустріч Помпео з німецькою канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel).
Нагадаємо, що в Німеччині тривають урочисті заходи, присвячені 30-річчю падіння Берлінського муру. Основні урочистості заплановані на суботу, 9 листопада, - саме цього дня в 1989 році впав падіння Берлінський мур. Ця подія стала важливим кроком на шляху до возз'єднання Німеччини 3 жовтня 1990 року.
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Берлінський "мур", зітканий зі світла
Меморіал, що світиться
Протягом трьох днів Берлін символічно ділила інсталяція з восьми тисяч білих сяючих повітряних кульок, встановлена там, де колись проходив мур - від Борнгольмської вулиці через вулицю Бернау, повз Рейхстаг, Бранденбурзькі ворота й КПП Checkpoint Charlie аж до вцілілого шматка муру, відомого як East Side Gallery.
Берлінський "мур", зітканий зі світла
Концепція
Брати Кристофер та Марк Баудер вигадали ідею цієї інсталяції. Їхня мета - за допомогою візуальної сили витвору мистецтва викликати спогади про емоційний вимір стіни.
Берлінський "мур", зітканий зі світла
Різкий контраст
Багато людей уже не усвідомлюють сьогодні, як близько уздовж Бранденбурзьких воріт пролягав внутрішньонімецький кордон, який перетинав Паризьку площу, де нині щодня походжають тисячі туристів зі всього світу.
Берлінський "мур", зітканий зі світла
Сила каменю
Уздовж коліна річки Шпрее, безпосередньо перед Бундестагом, теж простягалася стіна. Нині ж там зведені численні новобудови для працівників уряду та парламенту.
Берлінський "мур", зітканий зі світла
Від муру до парку
Там, де Берлінський мур колись відмежовував район Пренцлауерберг від Веддинга, сьогодні відпочивають берлінці. Мауерпарк (у перекладі - Парк стіни) простягається на добрий гектар і приваблює влітку перш за все любителів погуляти, а також багатьох митців та штукарів.
Берлінський "мур", зітканий зі світла
Поцілунок під ліхтарями
East Side Gallery, популярний серед туристів уцілілий шматок Берлінського муру, прикрашений сотнями малюнків. Святкові повітряні кульки-ліхтарики не залишили у тіні й відомий на весь світ поцілунок Леоніда Брежнєва та Ериха Гонекера.
Берлінський "мур", зітканий зі світла
Мистецтво хай-тек
Діаметр кожної кульки - 60 сантиметрів. Вони були закріплені на карбонових стовпах заввишки 2,5 метра. Всередині приховані маленькі світлові прилади, завдяки яким кульки сяють.
Берлінський "мур", зітканий зі світла
Опікуни ліхтариків
Організатори акції закликали берлінців долучитися до проекту. Для кожної кульки-ліхтарика шукали одного опікуна або опікунку. Вони відчепили "свої" кульки ввечері 9 листопада й відпустили в нічне небо.
Берлінський "мур", зітканий зі світла
Кульки одночасно злетіли в небо
Одночасний злет у повітря рівно о 19-й годині 9 листопада восьми тисяч кульок з гелієм став кульмінацією ювілейних урочистостей у Берліні.