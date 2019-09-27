Майк Помпео виступив на захист Трампа у скандалі навколо України

Держсекретар США Майкл Помпео підтримав позицію адміністрації президента Дональда Трампа щодо розслідування ймовірних фактів корупції в Україні . Про це він заявив у суботу, 5 жовтня під час візиту до Афін, передає агенція AP.

Зокрема, Помпео підтримав вимогу Трампа щодо розслідування діяльності в Україні сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який вважається головним конкурентом чинного президента США на наступних виборах. Він назвав цю вимогу розумною, відповідальною та спрямованою на захист демократії в США.

"Ми намагалися створити ситуацію, щоб не було корумпованого уряду. Ми хотіли переконатися, що вони не втручалися в наші вибори в 2016 році. Ми хотіли переконатися, що якщо ми домовимося щодо ракетних систем Javelin (...) ми зробимо це з урядом, який використає ці гроші на ті речі, на які пообіцяв", - заявив Помпео.

На питання, чи варто іншим країнам очікувати від Вашингтона такого ж політичного тиску, Помпео зазначив, що йдеться про нормальний шлях ведення переговорів між урядами. "Коли я розмовляю з вашим міністром закордонних справ (Греції - Ред.), він постійно тисне на мене. Це цілком доречно", - сказав Помпео.

Наразі у США триває скандал навколо телефонної розмови президента США Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня. Трампу закидають, що він тиснув на Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена в Україні.

Крім того, комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року. 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Дональда Трампа через цей скандал.

4 жовтня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив, що ГПУ зараз переглядає майже 15 справ, що стосуються компанії Burisma. Серед них в тому числі і епізод, пов'язаний з Хантером Байденом, який раніше обіймав раніше керівну посаду в Burisma.