 Майкл Коен подав позов проти компанії Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Майкл Коен подав позов проти компанії Трампа

Колишній адвокат американського президента Майкл Коен позивається до компанії екс-шефа Trump Organization, обвинувачуючи її у тому, що вона винна йому мільйони доларів.

Майкл Коен засуджений до трьох років позбавлення волі

Майкл Коен засуджений до трьох років позбавлення волі

Колишній юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коен подав позов до суду на компанію Trump Organization, яка належить господарю Білого дома. Він звинувачує компанію, в якій він раніше обіймав посаду виконавчого віце-президента, в тому, що вона не оплатила його судовы видатки на загальну суму 1,9 мільйона доларів. Позов поданий до суду у Манхеттені у Нью-Йорку.

DW.COM

Trump Organization під час президентської передвиборчої кампанії у США планувала реалізувати масштабний будівельний проект у Москві. Це підтвердив адвокат самого Дональда Трампа. (29.08.2017)

Президент США наперед знав про те, що WikiLeaks опублікує компромат на Гілларі Клінтон, заявив Майкл Коен. Під час виступу в Конгресі Коен розповів про брехню Дональда Трампа. (27.02.2019)

Як стверджує Коен, Trump Organization раніше погодилася гарантувати відшкодування його витрат та оплатити витрати на адвокатів. У позові йдеться, що спочатку компанія дотримувалася домовленостей, оплативши юридичні рахунки Коена на 1,7 мільйона доларів.

Але після того, як Коен почав співпрацювати з прокурорами в розслідуваннях щодо ймовірних зв'язків Трампа з Росією та платою за мовчання жінкам, які заявляли про сексуальні зв'язки з Трампом, Trump Organization припинила сплачувати рахунки.

Нагадаємо, низка кримінальних справ була порушена щодо Коена на початку 2018 року. У серпні минулого року він уклав угоду зі слідством та визнав свою вину. Його засудили до трьох років позбавлення волі. Коену інкримінували ухилення від сплати податків, а також виплату грошей за мовчання екс-порнозірці Стормі Деніелс, котра ніби мала стосунки зі Трампом.

Дивитись відео 01:38

Справи Манафорта та Коена: що загрожує Трампу (22.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Справи Манафорта та Коена: що загрожує Трампу (22.08.2018)  

Також за темою

Trump Lawyer Investigation

Екс-адвоката Трампа Майкла Коена засудили до трьох років за ґратами 12.12.2018

Майкл Коен, який раніше був адвокатом Дональда Трампа, заявив, що мусив "прикривати брудні справи" свого екс-боса.

Karen Mcdougal - Playmate

Екс-адвокат Трампа записав розмову з ним про плани заплатити моделі Playboy 20.07.2018

Адвокат Майкл Коен записував розмову з Дональдом Трампом, у якій вони обговорювали можливості сплати грошей за мовчання моделі Playboy Карен МакДугал.

USA Michael Flynn beim Briefing im Weißen Haus in Washington

Зв'язки Трампа з РФ: ключові фігуранти розслідування Мюллера 18.12.2018

Вирок Майклу Флінну 18 грудня стане черговим успіхом спецпрокурора США в розслідуванні зв'язків Трампа з Росією. DW розповідає про ключових фігурантів "російської справи".

Реклама

Докладно

Deutschland Justitia bei Sonnenaufgang (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

Вищий анткорупційний суд: чим займатимуться судді?

Вища кваліфкомісія суддів завершила конкурс до Вищого антикорупційного суду.  

Deutschland Messe ITB Berlin 2019 l Vorbereitung (picture-alliance/dpa/B. von Jutrcenka)

ITB-2019 в Берліні: між політикою та жагою до пригод

Туризм у світі переживає бум, але й стикається і з викликами - змінами клімату та політичними кризами.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  