Майкл Коен подав позов проти компанії Трампа

Колишній юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коен подав позов до суду на компанію Trump Organization, яка належить господарю Білого дома. Він звинувачує компанію, в якій він раніше обіймав посаду виконавчого віце-президента, в тому, що вона не оплатила його судовы видатки на загальну суму 1,9 мільйона доларів. Позов поданий до суду у Манхеттені у Нью-Йорку.

Як стверджує Коен, Trump Organization раніше погодилася гарантувати відшкодування його витрат та оплатити витрати на адвокатів. У позові йдеться, що спочатку компанія дотримувалася домовленостей, оплативши юридичні рахунки Коена на 1,7 мільйона доларів.

Але після того, як Коен почав співпрацювати з прокурорами в розслідуваннях щодо ймовірних зв'язків Трампа з Росією та платою за мовчання жінкам, які заявляли про сексуальні зв'язки з Трампом, Trump Organization припинила сплачувати рахунки.

Нагадаємо, низка кримінальних справ була порушена щодо Коена на початку 2018 року. У серпні минулого року він уклав угоду зі слідством та визнав свою вину. Його засудили до трьох років позбавлення волі. Коену інкримінували ухилення від сплати податків, а також виплату грошей за мовчання екс-порнозірці Стормі Деніелс, котра ніби мала стосунки зі Трампом.