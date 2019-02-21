Мадуро погрожує Гуайдо судом після повернення до країни

Тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо можуть арештувати, якщо він повернеться до країни. Про це заявив глава Венесуели Ніколас Мадуро в інтерв'ю ABC News, що було оприлюднене у вівторок, 26 лютого.
"Він не може просто поїхати та приїхати. Він змушений буде постати перед судом, і суд заборонив йому виїжджати з країни. Я поважатиму закони", - сказав Мадуро. Нагадаємо, що Верховний суд Венесуели в січні заборонив Гуайдо подорожувати за кордон. Ця заборона залишається чинною, оскільки триває розслідування його "злочинів проти конституційного ладу".
Попри це, Гуайдо минулими вихідними перетнув кордон з Колумбією, щоб організувати доставку гуманітарної допомоги до Венесуели. Згодом він вирушив до столиці Колумбії Боготи на зустріч з представниками групи Ліми - ця група американських країн була створена з метою врегулювання політичної кризи в Венесуелі.
Сам Гуайдо в оприлюдненому 26 лютого інтерв'ю заявив, що він повинен повернутися до Венесуели, попри всі погрози. "Моя роль і мій обов'язок - бути в Каракасі, незважаючи на ризики", - сказав тичасовий президент країни.
Тим часом міграційна служба Колумбії повідомила, що з 23 лютого, коли венесуельська опозиція зробила невдалу спробу доправити до своєї країни гуманітарну допомогу, понад 320 співробітників силових відомств Венесуели дезертирували та перейшли на колумбійську територію.
У свою чергу, влада Перу у вівторок анулювала візи дипломатів посольства Венесуели в Лімі. До 9 березня вони мають залишити територію країни. Заступник міністра закордонних справ Перу заявив, що його країна визнає посла, призначеного тимчасовим президентом Хуаном Гуайдо.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Курс конфронтації
Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Загиблі під час протестів
Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Вісник надії Гуайдо
Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
"Люди вимагають свободи і правової захищеності"
Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Мадуро мобілізує своїх прихильників
На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Прапори Венесуели за кордоном
Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.
Автор: Інес Айзеле