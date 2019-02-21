Мадуро погрожує Гуайдо судом після повернення до країни

Тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо можуть арештувати, якщо він повернеться до країни. Про це заявив глава Венесуели Ніколас Мадуро в інтерв'ю ABC News, що було оприлюднене у вівторок, 26 лютого.

"Він не може просто поїхати та приїхати. Він змушений буде постати перед судом, і суд заборонив йому виїжджати з країни. Я поважатиму закони", - сказав Мадуро. Нагадаємо, що Верховний суд Венесуели в січні заборонив Гуайдо подорожувати за кордон. Ця заборона залишається чинною, оскільки триває розслідування його "злочинів проти конституційного ладу".

Попри це, Гуайдо минулими вихідними перетнув кордон з Колумбією, щоб організувати доставку гуманітарної допомоги до Венесуели. Згодом він вирушив до столиці Колумбії Боготи на зустріч з представниками групи Ліми - ця група американських країн була створена з метою врегулювання політичної кризи в Венесуелі.

Сам Гуайдо в оприлюдненому 26 лютого інтерв'ю заявив, що він повинен повернутися до Венесуели, попри всі погрози. "Моя роль і мій обов'язок - бути в Каракасі, незважаючи на ризики", - сказав тичасовий президент країни.

Тим часом міграційна служба Колумбії повідомила, що з 23 лютого, коли венесуельська опозиція зробила невдалу спробу доправити до своєї країни гуманітарну допомогу, понад 320 співробітників силових відомств Венесуели дезертирували та перейшли на колумбійську територію.

У свою чергу, влада Перу у вівторок анулювала візи дипломатів посольства Венесуели в Лімі. До 9 березня вони мають залишити територію країни. Заступник міністра закордонних справ Перу заявив, що його країна визнає посла, призначеного тимчасовим президентом Хуаном Гуайдо.