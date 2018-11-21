 Мадрид погрожує зривом саміту ЄС щодо Brexit без розв′язання питання Гібралтару | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2018

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Новини

Мадрид погрожує зривом саміту ЄС щодо Brexit без розв'язання питання Гібралтару

Іспанія хоче отримати право вето на будь-яку угоду між ЄС та Великобританією, що стосуватиметься Гібралтару. Інакше вона обіцяє зірвати саміт ЄС щодо Brexit.

Педро Санчес погрожує зривом саміту ЄС

Педро Санчес погрожує зривом саміту ЄС

Мадрид погрожує зривом саміту Євросоюзу, на якому мають схвалити проект договору про Brexit, якщо в цьому документі не будуть зазначені його права щодо Гібралтару. Іспанія прагне забезпечити собі право вето на усі майбутні домовленості між ЄС та Великобританією, що стосуватимуться цієї території, на яку вона також претендує.

"Якщо угоди не буде, очевидно, що Європейська Рада, швидше за все, не відбудеться", - заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у п'ятницю, 23 листопада, за два дні до початку запланованого саміту, цитує агенція Reuters. У мережі Twitter він також повідомив, що позиції Іспанії та Великобританії все ще далекі одна від одної.

Зокрема, Мадрид вимагає, щоб Лондон письмово підтвердив його право накладати вето на будь-які угоди між ЄС та Великобританією, які стосуватимуться Гібралтару. Мадрид наполягає, що таке право має бути зафіксоване саме в угоді про Brexit, а не в політичній декларації. За словами держсекретаря Іспанії у справах ЄС Луїса Нальдо, інші 26 країн-членів ЄС, а також представники Великобританії погодилися на цю умову. Але іспанський уряд вимагає письмового підтвердження з боку Лондона. 24 листопада прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей зустрінеться з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, але обговорення цього питання не очікується. У Лондоні раніше також виключали, що вноситимуть зміни в проект договору про Brexit.

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Іспанія наполягає на тому, щоб Мадрид самостійно вирішував з Лондоном питання про статус Гібралтару. В іншому випадку на саміті ЄС іспанський прем'єр не підтримає угоду. (20.11.2018)

Цей проект договору містить протокол щодо Гібралтару, який регулює пересування людей, права на риболовлю та податкові питання. Однак Мадрид посилається на статтю 184 проекту угоди, в якій йдеться про переговори щодо майбутніх відносин між Великобританією та ЄС, і в якій Гібралтар не згадується. Уряд Іспанії наполягає на тому, що перед будь-якою домовленістю між ЄС та Великобританією, яка стосуватиметься цієї території, спочатку має бути укладено угоду між Мадридом та Лондоном.

Гібралтар, що на півдні Піренейського півострова, перейшов до Великобританії в 1713 році за Утрехтським мирним договором. Іспанія потім кілька разів намагалася повернути цю територію. Наприкінці 1960-х років Мадрид вдався до закриття кордону з Гібралтаром і відкрив його повністю тільки в 1985 році, тобто за рік до вступу Іспанії до Європейського економічного співтовариства - попередника ЄС.

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