Маас: Місія Бундесверу проти "Ісламської держави" все ще необхідна

Використання сил Бундесверу проти терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД) все ще є необхідним, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas). "У будь-якому випадку, зараз мандат (...) все ще є абсолютно необхідним, щоб запобігти тому, щоб ІД створювала нові структури і таким чином знов почала діяти. Ми хочемо та мусимо цьому запобігти", - заявив він у суботу, 8 червня, під час візиту до Багдада, передає агенція dpa.

Перед візитом до Іраку Маас відвідав авіабазу в Йорданії, де розташовані німецькі розвідувальні літаки Tornado, які брали участь у місії проти ІД. Мандат місії Бундесверу діє до 31 жовтня, і восени Бундестаг має вирішити, чи буде він продовжений. США хочуть продовження місії Бундесверу.

У Багдаді Маас зустрівся з президентом Іраку Бархамом Саліхом та прем'єр-міністром Аділем Абдул-Махді. Голова німецького МЗС також наполягає на тому, що Ірак має докласти зусиль для подолання кризи у відносинах між Іраном та США. Він похвалив "дуже обережні" дії іракського уряду в цій ситуації.

Нагадаємо, що Бундесвер з кінця 2015 року підтримує операцію міжнародної коаліції по боротьбі з ІД в Сирії і на півночі Іраку. Продовжуючи його мандат влітку 2018 року, уряд ФРН вказав, що ця місія Бундесверу завершиться не пізніше 2019 року.

23 квітня після тривалих боїв підрозділи "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські загони, захопили останній бастіон терористичного угрупування "Ісламська держава" в Сирії - місто Багуз. Утім, у SDF наголосили, що звільнення міста ще не означає стовідсоткової перемоги над тероризмом і ІД може відновитися в іншій формі.