Маас: Міграційний пакт ООН має на меті обмеження міграції

Напередодні конференції у Марокко, де має бути ухвалений ініційований ООН перший "Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію", міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) зазначив, що мета пакту - обмеження міграції, а не сприяння їй. Заява міністра прозвучала в інтерв'ю, що було опубліковане в неділю, 9 грудня, на сайті німецького видання Neue Osnabrücker Zeitung.

Очільник зовнішньополітичного відомства ФРН наголосив, що в Німеччині чимало пунктів, котрі ООН порушує в цьому документі, вже втілені в життя. Він також висловив побажання, щоб і інші країни були так само активно задіяні у з'ясування глибинних причин втечі людей зі своїх країн. За словами Мааса, тоді "в світі буде менше міграції, і це наша ціль".

"Якщо люди матимуть кращі життєві перспективи у своїх країнах, вони не намагатимуться шукати щастя деінде", - пояснив Маас мотиви Німеччини в підтримці пакту ООН. Міністр також зазначив, що успіхом є те, що незважаючи на опір деяких країн, більша частина країн світу погодилися з цілями пакту.

Нагадаємо, що у міграційному пакті ООН закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації. Про своє рішення не підписувати пакт ООН оголосили, зокрема, Австрія, Польща, Угорщина, Чехія, Болгарія та Словаччина. Документ також відмовилися підписувати США та Ізраїль. Європейська Комісія закликає усі країни Євросоюзу підписати міграційний пакт ООН, аби блок мав єдину позицію в питанні міграції.