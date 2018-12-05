 Маас: Міграційний пакт ООН має на меті обмеження міграції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Маас: Міграційний пакт ООН має на меті обмеження міграції

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що міграційний пакт ООН має на меті обмеження міграції. Він закликає країни світу долучитися до пакту, що має бути ухвалений на конференції у Марокко 10-11 грудня.

Гайко Маас

Гайко Маас

Напередодні конференції у Марокко, де має бути ухвалений ініційований ООН перший "Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію", міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) зазначив, що мета пакту - обмеження міграції, а не сприяння їй. Заява міністра прозвучала в інтерв'ю, що було опубліковане в неділю, 9 грудня, на сайті німецького видання Neue Osnabrücker Zeitung.

DW.COM

Під час польсько-німецьких урядових консультацій у Варшаві йшлося про розбіжності у поглядах щодо глобального договору про міграцію й питання будівництва газогону "Північний потік-2". (02.11.2018)

Єврокомісія не вбачає причин відмовлятися від підписання міграційного пакту ООН, оскільки він не має юридично зобов'язувальної сили. А відмова від угоди матиме негативний вплив на глобальний контроль за міграцією. (03.12.2018)

Очільник зовнішньополітичного відомства ФРН наголосив, що в Німеччині чимало пунктів, котрі ООН порушує в цьому документі, вже втілені в життя. Він також висловив побажання, щоб і інші країни були так само активно задіяні у з'ясування глибинних причин втечі людей зі своїх країн. За словами Мааса, тоді "в світі буде менше міграції, і це наша ціль".

"Якщо люди матимуть кращі життєві перспективи у своїх країнах, вони не намагатимуться шукати щастя деінде", - пояснив Маас мотиви Німеччини в підтримці пакту ООН. Міністр також зазначив, що успіхом є те, що незважаючи на опір деяких країн, більша частина країн світу погодилися з цілями пакту.

Нагадаємо, що у міграційному пакті ООН закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації. Про своє рішення не підписувати пакт ООН оголосили, зокрема, Австрія, Польща, Угорщина, Чехія, Болгарія та Словаччина. Документ також відмовилися підписувати США та Ізраїль. Європейська Комісія закликає усі країни Євросоюзу підписати міграційний пакт ООН, аби блок мав єдину позицію в питанні міграції.

Дивитись відео 02:04
Now live
02:04 хв

Заробітчани з України: куди і на які роботи вони їздять? (04.09.2018)

Аудіо й відео до теми

Заробітчани з України: куди і на які роботи вони їздять? (04.09.2018)  

Також за темою

Brüssel, Dimitris Avramopoulos, EU-Kommissar Migration

Єврокомісія вимагає від усіх країн ЄС підписати міграційний пакт ООН 03.12.2018

Єврокомісія не вбачає причин відмовлятися від підписання міграційного пакту ООН, оскільки він не має юридично зобов'язувальної сили. А відмова від угоди матиме негативний вплив на глобальний контроль за міграцією.

Belgien Brüssel PK Premierminister Charles Michel

Урядова криза в Бельгії: прем'єр оголосив про роботу уряду меншості 09.12.2018

Після того, як найбільша фламандська партія N-VA залишила урядову коаліцію, прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель має формувати уряд меншості. Причина урядової кризи - міграційний пакт ООН, проти якого виступає N-VA.

Mittelmeer Rettung Schiffbrüchiger

Польща та Ізраїль не підтримають міграційний пакт ООН 20.11.2018

До клубу країн, котрі відмовляються підписувати пакт ООН про міграцію, приєдналися Польща та Ізраїль. Обидві країни вказують на необхідність захищати кордони від нелегальних мігрантів.

Реклама

Докладно

Аннеґрет Крамп-Карренбауер (у центрі) очолила ХДС

Меркель залишається канцлеркою

Аннеґрет Крамп-Карренбауер мусить стати ініціаторкою змін, конче необхідних ХДС, вважає Інес Поль.  

Зустріч ОПЕК+ у Відні

Країни ОПЕК і РФ домовилися скоротити видобуток нафти

Добовий видобуток нафти з наступного року мають скоротити до 1,2 мільйона барелів, що сприятиме підвищенню цін.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  