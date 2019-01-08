 Маас відкинув критику США щодо газопроводу ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2019

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Новини

Маас відкинув критику США щодо газопроводу "Північний потік-2"

Питання європейської енергетичної політики повинні вирішуватися в Європі, а не у США, заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас. Він застеріг США від санкцій проти компаній, які реалізують "Північний потік-2".

Гайко Маас (архівне фото)

Гайко Маас (архівне фото)

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) різко відкинув критику Вашингтона щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", який має постачати газ із Росії до Європи в обхід України. "Питання європейської енергетичної політики повинні вирішуватися в Європі, а не у США", - заявив Маас у четвер, 10 січня, в Берліні.

"Накладати односторонні санкції на "Північний потік-2" - у будь-якому разі неправильний шлях", - цитує міністра інформагенція Reuters. Маас додав, що якщо витіснити з участі в проекті німецькі та європейські компанії, то не залишиться нікого, хто наполягатиме на збереженні транзиту російського газу територією України.

Глава МЗС Німеччини наголосив, що Берлін серйозно сприймає занепокоєння інших європейських країн. "Але це нічого не змінює в нашій позиції: "Північний потік-2" не є якимось особливим німецько-російським шляхом", - стверджує міністр.

Позицію Вашингтона щодо газопроводу розкритикував і глава Східного комітету німецької економіки Вольфґанґ Бюхеле (Wolfgang Büchele). За його словами, йдеться про "самоповагу й суверенітет" Німеччини в цьому питанні. Бюхеле вважає, що "Північний потік-2" сприятиме стабільності цін на газ у Європі.

"Північний потік-2" проляже дном Балтійського моря. Його довжина становитиме понад 1200 кілометрів, пропускна спроможність - 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Очікується, що трубопровід може запрацювати до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2", оскільки не хоче втратити статус транзитера газу. Проект активно критикують США, Польща і країни Балтії. Вони застерігають, що ЄС потрапить у залежність від російського газу. У Німеччині вважають, що проект економічний, а не політичний.

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