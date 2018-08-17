 Лісові пожежі під Берліном взято під контроль | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2018

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Новини

Лісові пожежі під Берліном взято під контроль

Вогнеборці продовжують гасити пожежі у лісах Бранденбурга. Вогонь більше не поширюється на нові території.

Пожежі в федеральній землі Бранденбург більше не поширюються на нові території

Пожежі в федеральній землі Бранденбург більше не поширюються на нові території

Велику лісову пожежу на південний схід від Берліна вдалося взяти під контроль. Про це в суботу, 25 серпня, повідомив уповноважений федеральної землі Бранденбург із протипожежного захисту Раймунд Енґель (Raimund Engel), інформує агенція dpa.

"Вогонь зараз більше не поширюється", - зазначив Енґель. Водночас наявні ділянки, де ще спостерігається відкрите полум'я або тліє вогонь. Станом на суботу в роботах з гасіння пожежі було задіяно близько 500 фахівців.

Пожежні команди намагаються дістатися до джерела вогню з боку Троєнбріцена в окрузі Потсдам-Мітельмарк. Енґель висловив сподівання, що пориви вітру не спричинять нове поширення пожежі. Згідно з прогнозом Німецької метеорологічної служби (DWD), 25 серпня увечері швидкість окремих поривів вітру може досягати 55 кілометрів на годину.

Нагадаємо, напередодні лісові пожежі, що вирували у федеральній землі Бранденбург, поширилися на територію на північний захід від столиці Німеччини, наближаючись до Берліна і Потсдама. Раніше рятувальні служби евакуювали жителів трьох сіл поблизу Потсдама - свої будинки змушені були залишити близько 600 осіб. Жителі двох евакуйованих сіл досі не повернулися у свої будинки, хоча планувалося, що їм це дозволять ще в суботу вранці.

Загальна площа пожеж становила 400 гектарів, у гасінні були задіяні сотні вогнеборців. Ситуацію ускладнювало те, що в лісах під Берліном досі є залишки боєприпасів з часів Другої світової війни. У районі пожеж були зафіксовані кілька випадків детонації боєприпасів.

 

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