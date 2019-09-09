 Лідер ″Ісламської держави″ аль-Багдаді вочевидь загинув під час спецоперації США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2019

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Новини

Лідер "Ісламської держави" аль-Багдаді вочевидь загинув під час спецоперації США

За даними джерел в міноборони США, Абу Бакр аль-Багдаді зигнув під час спецоперації армії США в провінції Ідліб у Сирії 26 жовтня. Його смерть мають підтвердити після аналізу ДНК.

Лідер ІД аль-Багдаді вперше за багато років з'явився на відеркадрах, оприлюднених у квітні 2019 року

Лідер ІД аль-Багдаді вперше за багато років з'явився на відеркадрах, оприлюднених у квітні 2019 року

Лідер терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) Абу Бакр аль-Багдаді, за повідомленнями американських ЗМІ, загинув у Сирії під час спецоперації армії США. Як повідомляє вранці в неділю, 27 жовтня, телеканал CNN з посиланням на високопоставленого представника міністерства оборони США та джерело, знайоме із ситуацією, операцію було проведено 26 жовтня. Остаточно підтвердити загибель лідера ІД мають після аналізу ДНК та біометричних даних.

DW.COM

"Ісламська держава" оприлюднила аудіо звернення свого лідера аль-Багдаді, яке може свідчити про те, що він живий. Раніше Росія оголосила про його загибель під час авіаударів біля Ракки. (28.09.2017)

До заяв російських військових про можливу ліквідацію керівника терористичного угруповання "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді поки з сумнівом ставляться в оборонному відомстві США та європейських спецслужбах. (16.06.2017)

Як трапилося, що мовби з "нічого" з'явилася терористична організація, яка за лічені місяці захопила величезну територію? Німецький журналіст відповідає на це запитання. (17.10.2015)

За словами представника міноборони США, аль-Багдаді підірвав "жилет смертника", який був на ньому. Операцію в провінції Ідліб на північному заході Сирії провели сили спеціального призначення, встановити місцеперебування лідера ІД допомогло Центральне розвідувальне управління (ЦРУ). Першим про ймовірну смерть аль-Багдаді повідомило видання Newsweek.

Про смерть лідера ІД може повідомити 27 жовтня президент США Дональд Трамп. Білий дім, не уточнивши деталей, анонсував на 9-ту годину за місцевим часом (15-та за київським часом) важливу заяву Трампа, повідомляє агентство AFP. Сам Трамп у соціальній мережі Twitter написав лише: "Щось дуже важливе трапилося щойно!".

Представник спецслужби Іраку повідомив агентству Reuters, що його джерела в Сирії підтвердили загибель аль-Багдаді разом з його тілоохоронцем. За словами співрозмовника агентства, місцеперебування лідера ІД було розкрито, коли він намагався вивезти свою родину з провінції Ідліб у напрямку турецького кордону.

Про можливу смерть аль-Багдаді раніше вже не раз повідомляли, утім ці чутки не підтверджувалися. Про місцеперебування лідера ІД існувало багато припущень. З моменту проголошення "халіфату" в Мосулі в 2014 році він упродовж років не з'являвся на публіці чи відео, аж допоки у квітні цього року терористичне угруповання не оприлюднило відеокадри, на яких аль-Багдаді  разом з іншими бойовиками, зокрема, обговорює події, що трапилися за тиждень до того.

  • Мавзолеї Тімбукту в Малі

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Мавзолеї Тімбукту в Малі

    2012 року в стародавньому місті-оазі Тімбукту, розташованому на півночі Малі, бойовики ісламістського угруповання "Ансар-ад-Дін" знищили мусульманські мавзолеї, яким вже багато сотень років. Свої вчинки вони аргументували тим, що ці місця, де спочивав тлін ісламських вчених, служили поклонінню святим. Так само були зруйновані й мінарети валькованих мечетей, як той, що зображений на фото.

  • Мавзолеї Тімбукту в Малі

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Мавзолеї Тімбукту в Малі

    Ось цей чоловік доглядав поховання в мавзолеях у Тімбукту. На цьому відзнятому 2014 року знімку він молиться на одному з поховань. Та наразі вони мають зовсім інший вигляд, адже…

  • Відбудовано за допомогою ООН

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Відбудовано за допомогою ООН

    …багато мавзолеїв змогли відбудувати за допомогою Об'єднаних Націй. Сане Чірфі (справа на фото) разом з родиною доглядає за мавзолеєм святого Альфа Мойя.

  • Пальміра у Сирії

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Пальміра у Сирії

    Впродовж 2015 року терористи "Ісламської держави" зруйнували в античній Пальмірі храм Баала, споруджений майже дві тисячі років тому, багато мавзолеїв та тріумфальну арку. Фотограф тримає відзнятий ним же в березні 2014 року знімок храму Баала на тлі руїн споруди. Після витіснення терористів з міста археологи зраділи, адже чимало руїн античного міста постраждали менше, ніж вони побоювалися.

  • Церква Святого Юліана в Сирії

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Церква Святого Юліана в Сирії

    Монастир святого Юліана (Еліана) в місті Хомсі вважався одним з найважливіших місць паломництва серед християн-сирійців. Розташований в центральній частині Сирії поблизу міста Ель-Кар'ятейн він був зведений у 5-му столітті.

  • Зрівняний терористами з землею

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Зрівняний терористами з землею

    2015 року ІД зрівняла храм із землею. В інтернет екстремісти виклали кадри, на яких було видно, як вони руйнують споруду бульдозерами. Тим часом місто відбили від терористів. Середина однієї із частин споруди вигоріла дощенту. Так само відбудувати належить і цей монастир.

  • Стародавня Хатра в Іраку

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Стародавня Хатра в Іраку

    Ель-Хадр, або Хатра, була столицею першого арабського царства. Завдяки своїм високим, товстелезним та підсиленим баштами мурам вона змогла вистояти під час навали римських військ у 116 та 198 роках нашої ери.

  • Розтрощенні тисячолітні статуї

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Розтрощенні тисячолітні статуї

    На початку 2015 року ІД зруйнували частину руїн міста. На знімку - один з кадрів відео терористів. Агенція новин AP змогла підтвердили його автентичність. Крім того, ісламісти розтрощили тисячолітні статуї ассирійської доби в музеї північно-іракського міста Мосул та в некрополі стародавньої ассирійської столиці Ніневії. За наявною інформацією, вони зруйнували історичне місто Німруд бульдозерами.

  • Die zu dem Zeitpunkt höchste Buddha-Statue der Welt in Afghanistan (Foto: Mildres Dearborn)

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Баміанська долина в Афганістані

    У провінції Баміан були розташовані дві монументальні статуї Будди. Монахи-буддисти висікли їх у скелі 1500 років тому. Тож таким чином ці статуї були свідками доісламського минулого Афганістану. На цьому відзнятому в 1973 році знімку ще можна побачити 53-метрову статую, яка на той час вважалася найбільшою в світі.

  • Танки, ракети та динаміт

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Танки, ракети та динаміт

    Радикальний ісламський рух "Талібан" зруйнував обидві статуї 2001 року. До знищення історичних цінностей залучили танки, ракети та динаміт. На руйнування історичних об'єктів пішло кілька тижнів. З 2003 року культурний ландшафт та археологічні знахідки в Баміанській долині є частиною світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

    Автор: Ута Штайнвер, Валерій Сааков


DW.COM

Знищено терористами: світова культурна спадщина

Вперше Міжнародний кримінальний суд розглянув випадок знищення світової культурної спадщини. Ідеться про історичні споруди в стародавньому малійському місті Тімбукту. Але культурну спадщину нищили й в інших місцях. (05.10.2016)  

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Лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді з'явився на відео вперше з моменту оголошення "халіфату" у 2014 році.

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