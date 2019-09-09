Лідер "Ісламської держави" аль-Багдаді вочевидь загинув під час спецоперації США

Лідер терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) Абу Бакр аль-Багдаді, за повідомленнями американських ЗМІ, загинув у Сирії під час спецоперації армії США. Як повідомляє вранці в неділю, 27 жовтня, телеканал CNN з посиланням на високопоставленого представника міністерства оборони США та джерело, знайоме із ситуацією, операцію було проведено 26 жовтня. Остаточно підтвердити загибель лідера ІД мають після аналізу ДНК та біометричних даних.

За словами представника міноборони США, аль-Багдаді підірвав "жилет смертника", який був на ньому. Операцію в провінції Ідліб на північному заході Сирії провели сили спеціального призначення, встановити місцеперебування лідера ІД допомогло Центральне розвідувальне управління (ЦРУ). Першим про ймовірну смерть аль-Багдаді повідомило видання Newsweek.

Про смерть лідера ІД може повідомити 27 жовтня президент США Дональд Трамп. Білий дім, не уточнивши деталей, анонсував на 9-ту годину за місцевим часом (15-та за київським часом) важливу заяву Трампа, повідомляє агентство AFP. Сам Трамп у соціальній мережі Twitter написав лише: "Щось дуже важливе трапилося щойно!".

Представник спецслужби Іраку повідомив агентству Reuters, що його джерела в Сирії підтвердили загибель аль-Багдаді разом з його тілоохоронцем. За словами співрозмовника агентства, місцеперебування лідера ІД було розкрито, коли він намагався вивезти свою родину з провінції Ідліб у напрямку турецького кордону.

Про можливу смерть аль-Багдаді раніше вже не раз повідомляли, утім ці чутки не підтверджувалися. Про місцеперебування лідера ІД існувало багато припущень. З моменту проголошення "халіфату" в Мосулі в 2014 році він упродовж років не з'являвся на публіці чи відео, аж допоки у квітні цього року терористичне угруповання не оприлюднило відеокадри, на яких аль-Багдаді разом з іншими бойовиками, зокрема, обговорює події, що трапилися за тиждень до того.