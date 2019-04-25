 Лідер ІД аль-Багдаді з′явився на відео вперше з 2014 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2019

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Новини

Лідер ІД аль-Багдаді з'явився на відео вперше з 2014 року

Лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді з'явився на відео вперше з моменту оголошення "халіфату" у 2014 році.

Лідер ІД Абу Бакр аль-Багдаді - перше відео з 2014 року

Лідер ІД Абу Бакр аль-Багдаді знову з'явився на відео

Вперше з моменту проголошення "Ісламської держави" (ІД) як "халіфату" в 2014 році лідер терористичного угруповання Абу Бакр аль-Багдаді з'явився на відео, обставини появи якого поки залишаються незрозумілими. Відеозапис було оприлюднено підконтрольним ІД пропагандистським медіа Al-Furqan у понеділок, 29 квітня.

На оприлюдненому ролику аль-Багдаді сидить на підлозі у кімнаті, де він веде бесіду із іншими бойовиками, чиї обличчя були розмиті за допомогою спецефектів. Руда борода лідера ІД на цьому відео помітно посивіла.

Кадр попереднього відео із Абу Бакром аль-Багдаді

Кадр попереднього відео із Абу Бакром аль-Багдаді

Поки залишається незрозумілим, коли та де було знято відео, але на ньому аль-Багдаді згадує нещодавні події, вітаючи, наприклад, терористичні атаки, скоєні на Шрі-Ланці у великодню неділю тиждень тому, і  у яких загинули понад  250 осіб. За словами лідера терористів, ці атаки були помстою за втрату Багуза, останнього бастіону ІД у Сирії.

"Ваші брати на Шрі-Ланці зцілили серця вірних єдиному богу членів "Ісламської держави" за допомогою атак смертників, які струснули ліжка християн-хрестоносців під час їхньої Пасхи, аби помститися за ваших братів у Багузі", - зазначає аль-Багдаді на відео, цитує агентство dpa. "Це - частина помсти, що очікує на хрестоносців", - додав лідер ІД.

Це відео є першим, на якому можна побачити аль-Багдаді, з часу запису, зробленого в іракському Мосулі у 2014 році біля мечеті аль-Нурі, де лідер "Ісламської держави" виступав із проповіддю.

23 квітня після тривалих боїв підрозділи "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські загони, захопили останній бастіон терористичного угрупування "Ісламська держава" в Сирії. Утім, представник SDF у коментарі dpa наголосив, що звільнення Багуза ще не означає стовідсоткової перемоги над тероризмом і ІД може відновитися в іншій формі.

США оголосили про вигнання бойовиків ІД з Багуза ще 22 квітня, незважаючи на те, що на той час бої в цьому місті, за повідомленнями SDF, ще тривали.

Дивитись відео 03:18

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