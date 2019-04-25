Лідер ІД аль-Багдаді з'явився на відео вперше з 2014 року

Лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді з'явився на відео вперше з моменту оголошення "халіфату" у 2014 році.
Вперше з моменту проголошення "Ісламської держави" (ІД) як "халіфату" в 2014 році лідер терористичного угруповання Абу Бакр аль-Багдаді з'явився на відео, обставини появи якого поки залишаються незрозумілими. Відеозапис було оприлюднено підконтрольним ІД пропагандистським медіа Al-Furqan у понеділок, 29 квітня.
На оприлюдненому ролику аль-Багдаді сидить на підлозі у кімнаті, де він веде бесіду із іншими бойовиками, чиї обличчя були розмиті за допомогою спецефектів. Руда борода лідера ІД на цьому відео помітно посивіла.
Поки залишається незрозумілим, коли та де було знято відео, але на ньому аль-Багдаді згадує нещодавні події, вітаючи, наприклад, терористичні атаки, скоєні на Шрі-Ланці у великодню неділю тиждень тому, і у яких загинули понад 250 осіб. За словами лідера терористів, ці атаки були помстою за втрату Багуза, останнього бастіону ІД у Сирії.
"Ваші брати на Шрі-Ланці зцілили серця вірних єдиному богу членів "Ісламської держави" за допомогою атак смертників, які струснули ліжка християн-хрестоносців під час їхньої Пасхи, аби помститися за ваших братів у Багузі", - зазначає аль-Багдаді на відео, цитує агентство dpa. "Це - частина помсти, що очікує на хрестоносців", - додав лідер ІД.
Це відео є першим, на якому можна побачити аль-Багдаді, з часу запису, зробленого в іракському Мосулі у 2014 році біля мечеті аль-Нурі, де лідер "Ісламської держави" виступав із проповіддю.
23 квітня після тривалих боїв підрозділи "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські загони, захопили останній бастіон терористичного угрупування "Ісламська держава" в Сирії. Утім, представник SDF у коментарі dpa наголосив, що звільнення Багуза ще не означає стовідсоткової перемоги над тероризмом і ІД може відновитися в іншій формі.
США оголосили про вигнання бойовиків ІД з Багуза ще 22 квітня, незважаючи на те, що на той час бої в цьому місті, за повідомленнями SDF, ще тривали.
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