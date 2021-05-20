Лідер соціал-демократів Німеччини висловився проти зупинки "Північного потоку-2"

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Норберт Вальтер-Борйанс (Norbert Walter-Borjans) висловився категорично проти припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2", яким планується поставляти в ФРН російський газ. "Найбільшою дурницею було б побудувати руїну трубопроводу довжиною понад 1000 кілометрів. Це було би сигналом, що в майбутніх проектах не можна покладатися на довгострокове планування", - заявив Вальтер-Борйанс в інтерв'ю газеті Passauer Neue Zeitung, опублікованому в суботу, 22 травня .

Він також зазначив, що Німеччина переживає зараз масштабні індустріальні перетворення. "Ми не хочемо атомної енергії та плануємо ще й відмовитися від вугілля. Але тоді ми не можемо відібрати в себе ще й газ на перехідній стадії", - вважає лідер СДПН. "Північний потік-2" є "важливою інвестицією на час перехідного періоду", підкреслив Вальтер-Борйанс.

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Проти будівництва газогону виступають США і низка країн Європи

Проти завершення проєкту "Північний потік-2" виступають Сполучені Штати Америки й багато країн Європи. 21 травня США оголосили про накладання санкцій на деякі компанії і ряд суден, що беруть участь у будівництві газопроводу. Але компанії Nord Stream 2 AG серед тих, хто потрапив у чорний список, немає. Кілька днів тому адміністрація президента США Джо Байдена запровадила й відразу призупинила дію санкцій проти компанії-оператора проєкту газопроводу Nord Stream 2 AG і її гендиректора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig). Вашингтон пояснив свою позицію "національними інтересами".

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США, Україна та країни Балтії, виступаючи проти газопроводу, побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. У той же час уряд Німеччини підтримує "Північний потік-2", хоча в країні є і чимало його критиків.

Тим часом "Північний потік-2" вже майже добудований, завершена прокладка близько 95 відсотків гілки довжиною 1200 кілометрів. Зараз закінчуються будівельні роботи на ділянці газопроводу в територіальних водах Данії.