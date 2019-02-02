Лідер німецьких лібералів прокоментував санкції щодо РФ

Голова німецької Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner) заявив, що не бачить альтернативи санкціям щодо Росії. "Якщо санкції не дають ефекту, то можна думати лише про те, щоб посилити їх", - сказав Лінднер в інтерв'ю DW у понеділок, 4 лютого.

Водночас він заявив, що тісніша співпраця з Росією, наприклад у торгівлі, була б вигідною обом країнам. Лінднер виступає за діалог з РФ та за її повернення у G8 і наголошує, що санкції можуть бути зняті крок за кроком, але тільки як підсумок співпраці і діалогу. Нагадаємо, що в ЄС у лютому мають обговорити питання запровадження нових санкцій щодо РФ через її агресивні дії щодо України в Азовському морі.

Лінднер у розмові з DW також підтвердив раніше висловлену ним позицію щодо анексованого Росією українського Криму і заявив, що для розрядки обстановки необхідно розглядати півострів як "довгострокове тимчасове рішення". Політик пропонує залишити вирішення найскладнішого питання на кінець переговорного процесу, наголосивши при цьому, що анексія Криму незаконна.

Відповідаючи на запитання про припинення Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), Лінднер зазначив, що його партія виступає проти нарощування озброєнь.

За його словами, країни НАТО можуть урівноважити ситуацію як розміщенням ядерної зброї, так і іншими засобами. "У 2019-му це повинно вирішуватися не так, як у 1980-і", - зауважив Крістіан Лінднер. Водночас він підтримав ідею договору за участі декількох сторін і закликав канцлерку ФРН Анґелу Меркель (Angela Merkel) сприяти відповідним дипломатичним контактам між Москвою і Вашингтоном, а також Пекіном та Ісламабадом.