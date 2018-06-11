Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше відвідає Північну Корею, повідомила в понеділок, 17 червня, китайська агенція "Сіньхуа". Візит, який запланований на 20-21 червня, відбудеться на запрошення лідера КНДР Кім Чен Ина. Це - перший за останні 14 років візит китайського лідера до Північної Кореї.

Сі Цзіньпін за шість років перебування на чолі китайської влади ще жодного разу не бував з візитом у КНДР, тоді як Кім Чен Ин за останні два роки чотири рази відвідав Китай, востаннє - у січні 2019 року. Тоді Сі заявив, що Китай готовий разом з КНДР та іншими зацікавленими сторонами докласти зусиль для того, щоб відіграти "позитивну і конструктивну роль в реалізації денуклеризації на Корейському півострові".

Зустрічі лідерів двох країн минулого року "відкрили нову главу у відносинах між Китаєм та КНДР", зазначив високопосадовець Компартії Китаю Сун Тао, цитує агентство AFP. За його словами, планується, що під час візиту лідери країн обговорять ситуацію на Корейському півострові, "сподіваючись на досягнення прогресу задля політичного врегулювання цього питання".

Візит китайського лідера до КНДР відбудеться за тиждень до саміту країн Великої двадцятки в Японії. Планується, що там Сі Цзіньпін зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом для обговорення торговельного конфлікту між двома країнами. Оглядачі вважають, що китайський лідер може використати питання Північної Кореї як важіль у переговорах з США, зазначає агенція AFP.