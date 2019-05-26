 Лідерка німецьких соціал-демократів Андреа Налес йде у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2019

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Новини

Лідерка німецьких соціал-демократів Андреа Налес йде у відставку

Після поразки Соціал-демократичної партії Німеччини на виборах до Європарламенту її лідерка Андреа Налес йде з посади голови партії та фракції.

Андреа Налес

Андреа Налес

Лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреа Налес (Andrea Nahles) у неділю, 2 червня, оголосила, що йде у відставку з посади голови партії та фракції. "Обговорення у фракції та багато відгуків від партії показали мені, що підтримки, необхідної для виконання моїх обов'язків, вже немає", - сказала вона, цитує агенція AFP.

У понеділок, 3 червня, вона повідомить про свою відставку правлінню партії, а наступного дня - фракції СДПН в Бундестазі. Андреа Налес була обрана головою СДПН в квітні 2018 року, фракцію в Бундестазі вона очолювала з вересня 2017 року.

Як повідомлялося, вибори до Європарламенту у Німеччині завершилися для СДПН поразкою. Вперше після закінчення Другої світової війни соціал-демократи опинились на третьому місці за підсумками загальнодержавного голосування, набравши трохи більше 15 відсотків голосів. "Результати занадто розчаровують", - заявила після оголошення результатів голосування Налес. 

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СДПН поступилась другим місцем партії "Союз-90/ Зелені", яка отримала підтримку 20,5 відсотка виборців. У порівнянні з останніми виборами, які відбулися п'ять років тому, зелені покращила свій результат удвічі. Своє чергою блок Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДC/ХСС) на виборах до Європарламенту отримав підтримку 28,9 відсотка.

Лідери ХДС також обговорять результати виборів

Керівництво ХДС збереться 2 червня у Берліні для того, щоб обговорити невтішні результати виборів, на яких партія втратила близько семи процентних пунктів у порівнянні з виборами 2014 року, передає агенція dpa.

Під час зустрічі, на якій буде присутній кандидат на посаду голови Єврокомісії Манфред Вебер (Manfred Weber), планується розробити "дорожню карту" партії на найближчі місяці. Раніше голова ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) визнала, що на відміну від Зелених її партія не змогла привернути молодь та не говорила про побоювання людей щодо змін клімату.

Результати виборів до Європарламенту у Німеччині

Результати виборів до Європарламенту у Німеччині

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Фрау Налес: брюнетка, яка обіцяє врятувати німецьких соціал-демократів (14.02.2018)

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