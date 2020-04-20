 Лідери ЄС схвалили пакет заходів для відновлення економіки | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.04.2020

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Економіка

Лідери ЄС схвалили пакет заходів для відновлення економіки

Задля протидії спричиненій коронавірусом кризі глави держав та урядів ЄС затвердили пакет економічної допомоги на загальну суму до 540 мільярдів євро. Також лідери ЄС домовилися про створення спеціального фонду.

Під час відеосаміту лідерів ЄС 23 квітня

Під час відеосаміту лідерів ЄС 23 квітня

Лідери країн ЄС під час саміту у четвер, 23 квітня, затвердили погоджений раніше план порятунку економіки в розмірі до 540 мільярда євро, а також домовилися про створення фонду, за допомогою якого європейська економіка могла б швидше відновитися після спаду через пандемію коронавірусу. Захід відбувся в режимі відеоконференції.

Ухвалену фіндопомогу передбачається виділити на оплату праці працівників, а також для прямої фінансової допомоги окремим компаніям та країнам ЄС з високим рівнем державного боргу, передає інформаційне агентство dpa з посиланням на неназвані джерела серед учасників саміту. Як повідомляє інформагентство dpa з посиланням на учасників саміту, кошти для порятунку економіки мають надійти до 1 червня.

Широкий спектр підтримки

Ще 10 квітня міністри фінансів країн-членів ЄС погодили цей рятівний план, а тепер його затвердили на саміті. Затверджений план містить три головних пункти або "механізми гарантій", передбачені окремо як для працівників, так і для малого і середнього бізнесу, а також для таких проблемних держав, як Італія або Іспанія, що вже мають значний рівень держборгу та які на додачу значно постраждали від пандемії COVID-19.

Першим пунктом цього пакета стане ініціатива Європейської Комісії під назвою SURE, створена для фінансування так званих короткострокових доплат, що дозволяють компаніям знижувати кількість робочих годин своїм співробітникам з частковим відшкодуванням державою заподіяних цим збитків. Для реалізації цієї програми країни-члени ЄС мусять внести 25 мільярдів євро в якості гарантій. У разі такої фінансової підтримки Єврокомісія залучить до 100 мільярдів євро на ринку капіталу на вигідних умовах і передасть його державам ЄС саме для фінансування короткострокових доплат.

Другим пунктом названо гарантійний фонд для Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Однак тут країнам-членам ЄС також потрібно буде виділити 25 мільярдів євро. Ці кошти дозволили б ЄІБ забезпечити кредитування бізнесу. У самому ЄІБ планують мобілізувати до 200 мільярдів євро ліквідності, переважно для малого і середнього бізнесу.

Третім елементом фінпідтримки стануть захисні кредитні лінії в рамках Європейського стабілізаційного фонду (EMS). Однак на відміну від наданої під час єврокризи допомоги ESM, для цієї "допомоги під час кризи внаслідок пандемії" не вимагатимуть програм жорсткої економії. Єдиною умовою залишається застереження, що ці кошти можна використати лише на прямі й непрямі витрати на охорону здоров'я.

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Загалом у вигляді кредитів можуть виділити до 240 мільярдів євро. Кожна країна-одержувач зможе отримати фіндомогу обсягом до двох відсотків її валового внутрішнього продукту (ВВП).

Меркель готує німців до більших виплат у ЄС

Водночас канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) визнала, що під час саміту учасники не змогли досягти згоди за всіма пунктами, хоч і згодилися працювати разом. Меркель також наголосила, що ФРН потрібно готуватися до збільшення виплат бюджету ЄС. На думку Меркель, збільшення виплат Німеччиною до європейського бюджету потрібне, щоб зміцнити Європу після пандемії COVID-19.

Недостатня реакція?

Голова Європейського центробанку Крістін Лагард під час відеоконференції застерегла від недостатнього реагування на економічні наслідки коронавірусної кризи. Європа ризикує зробити занадто мало і занадто пізно, зазначила вона, додавши, що, за оцінками ЄЦБ, ВВП в Єврозоні в поточному році може скоротитися на 15 відсотків.

Президент Франції Еммануель Макрон також наголосив на необхідності виділяти більші ресурси на боротьбу з економічними наслідками пандемії коронавірусу. За його словами, ця суму має скласти від п'ять до десяти відсотків від ВВП країн ЄС.

  • Вічне місто завмерло Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Рим - вічне місто завмерло

    Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

  • Порожній Мілан На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Порожній Мілан

    На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

  • Спорожнілі площі Мадрида Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Спорожнілі площі Мадрида

    Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

  • Самотній собор святого Стефана Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені усі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Самотній собор святого Стефана

    Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

  • Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай прогинається під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Чехія відмежувалася від світу

    Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

  • Надзвичайний стан у Франції Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів військовими союзниками, наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Надзвичайний стан у Франції

    Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

  • Пам'ятки Берліна закриті У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Пам'ятки Берліна закриті

    У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

  • Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Туризм у стані коми

    Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


DW.COM

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