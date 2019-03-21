Лідери ЄС обговорюють можливість перенесення Brexit

Ряд лідерів країн Євросоюзу на саміті Європейської Ради в Брюсселі в четвер, 21 грудня, говорили про можливість перенесення дати виходу Великобританії з об'єднання, але не пізніше ніж 22 травня. Про це повідомляє кореспондент Deutsche Welle в Брюсселі. "Найдовша відстрочка, на яку ми можемо погодитися, буде до виборів до Європарламенту", - заявив прем'єр Люксембургу Ксавьє Беттель.

23-26 травня відбудуться вибори до Європарламенту. І якщо станом на 23 травня Великобританія буде членом ЄС, то їй треба буде брати участь у виборах. Крім того, багато глав держав і урядів наголошували, що умовою відстрочки буде позитивне голосування наступного тижня у Палаті общин британського парламенту за угоду про Brexit. Якщо ж парламентарі в Лондоні не підтримають угоду про вихід з ЄС, то, за словами голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, то наступного тижня буде скликано позачерговий саміт ЄС.

Однією з найжорсткіших була заява президента Франції Еммануеля Макрона. За його словами, відсутність підтримки угоди про Brexit у британському парламенті "прямо приведе нас усіх до (виходу Великобританії з ЄС. - Ред.) без угоди, це точно". Канцлерка Німеччини Анґела Меркель виступила менш категорично. "Ми повинні до останньої миті все робити для того, аби отримати впорядкований Brexit", - зазначила вона. За її словами, якщо британські парламентарі не проголосують за угоду, то доведеться "щодня" вирішувати, "що ще можна зробити".

Нагадаємо, що 20 березня прем'єрка Великобританії Тереза Мей повідомила ЄС про бажання відстрочити Brexit до 30 червня. Хоча прямо перед цим з Брюсселя застерегли Лондон, що кінцева дата відстрочки не повинна бути після 22 травня.

Під час саміту багатьох журналістів цікавило питання, чи не увірвався терпець ЄС через епопею, яку Brexit спричинив у Лондоні. "Я взагалі не знав, що у мене такий довгий терпець", - відповів голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, який виглядав дуже втомленим.

Утім, переважно лідери країн ЄС намагалися створити позитивне враження. "Ні, у родині терпець ніколи не уривається... (Великобританія. - Ред.) - досі член нашої родини", - зазначив прем'єр Люксембургу Ксавьє Беттель, який виглядав піднесеним і дуже охоче спілкувався з журналістами. Водночас коли його запитали, чи буде позачерговий саміт ЄС наступного тижня, він не приховав втоми у голосі: "Я сподіваюся, що ні". Зі свого боку, канцлер Австрії Себастіан Курц зауважив: "Мені не уривається терпець, тут не йдеться про емоції".

Як повідомляє кореспондент DW, після того, як Мей висловила свою позицію, засідання Європейської Ради продовжилося в форматі 27 країн, які лишаються в складі ЄС.