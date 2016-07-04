 Лідери Сербії та Косова зустрілися вперше за майже 2 роки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2020

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Новини

Лідери Сербії та Косова зустрілися вперше за майже 2 роки

Лідери Сербії та Косова провели переговори у Брюсселі за посередництва ЄС. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель висловив сподівання на нормалізацію відносин між країнами.

Авдулла Хоті, Жозеп Боррель та Александар Вучич (зліва направо) на зустрічі у Брюсселі

Авдулла Хоті, Жозеп Боррель та Александар Вучич (зліва направо) на зустрічі у Брюсселі

Лідери Сербії та Косово вперше за майже два роки зустрілися і за посередництва ЄС провели переговори у Брюсселі. Зустріч президента Сербії Александара Вучича та прем'єр-міністра Косова Авдулли Хоті, яка відбулася в четвер, 16 липня, стала продовженням спілкування в форматі відеоконференції 12 липня, у якому тоді також взяли участь глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель та спеціальний представник ЄС у переговорному процесі Мирослав Лайчак, зазначає агенція новин dpa,.

Після переговорів у Брюсселі Боррель заявив про сподівання, що вони сприятимуть "всебічній нормалізації відносин між Косовом та Сербією". Головний дипломат ЄС додав, що радий з того, що ЄС знову відіграє провідну роль у процесі та закликав обидві сторони підійти до переговорів "у дусі компромісу та прагматизму".

Нагадаємо, що Косово, понад 90 відсотків населення якого становлять етнічні албанці, проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Белград до цього часу вважає край частиною Сербії. Незалежність Косова також не визнали кілька членів ЄС, Росія та Китай. Україна теж не визнає незалежності Косова.

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