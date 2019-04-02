Лідера опозиції Венесуели Гуайдо позбавили депутатської недоторканності

Конституційна асамблея Венесуели, лояльна до глави країни Ніколаса Мадуро, позбавила депутатської недоторканності голову парламенту та тимчасового президента Хуана Гуайдо. Про це у вівторок, 2 квітня, оголосив голова Асамблеї Діосдадо Кабельо, інформує агенція AFP.

У зв'язку з позбавленням депутатської недоторканності Хуану Гуайдо загрожує затримання, адже стосовно нього в Венесуелі зараз тривають два розслідування. Підконтрольні Мадуро органи закидають йому, що він протизаконно перебрав на себе повноваження президента країни, а також те, що він виїжджав із країни попри оголошену заборону. Наприкінці березня глава контрольно-рахункової палати Венесуели постановив зняти Гуайдо з посади голови парламенту країни, а також заборонив йому протягом 15 років займати державні посади. Опозиціонер заявив, що декрет, виданий головним аудитором країни, не має законної сили.

Після того, як стало відомо про рішення позбавити його недоторканності, Гуайдо пригрозив "енергійною" реакцією в разі свого затримання фактичною владою.

Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Ці повноваження Гуайдо відразу визнали США, а пізніше - країни ЄС та ще понад 50 держав світу. Мадуро натомість підтримують Росія, Куба та Китай.