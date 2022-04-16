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Люди з обмеженими можливостями

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Люди з обмеженими можливостями".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як рятують з-під обстрілів на Луганщині "лежачих" і літніх (16.04.2022) 16.04.2022

Волонтери доправили до Львова літніх людей, "лежачих" та інвалідів з Лисичанська й Сєвєродонецька. Ці міста, за даними української розвідки, Путін наказав "зрівняти з землею".

Робота мрії - астронавт: хто полетить на МКС у 2022 році?

Робота мрії - астронавт: хто полетить на МКС у 2022 році? 24.06.2021

Чергова кампанія Європейського космічного агентства з набору кандидатів до загону астронавтів завершена. У конкурсі вперше беруть участь і люди з обмеженими можливостями здоров'я.
Люди з синдромом Дауна в Німеччині: Ми - не хворі, ми - інші!

Люди з синдромом Дауна в Німеччині: "Ми - не хворі, ми - інші!" 25.06.2020

У Німеччині вони навчаються, працюють, займаються спортом, складають іспити на водійські права, малюють, грають в театрі і пишуть статті для журналу під назвою "Поцілунок у вухо".
Наскільки безбар'єрна Німеччина? Перевірка на інвалідному візку (відео)

Наскільки безбар'єрна Німеччина? Перевірка на інвалідному візку (відео) 06.01.2020

У Німеччині люди на візках майже не обмежені у своєму пересуванні. DW разом з двома учасницями чемпіонату світу з танців на візках перевірила, наскільки вулиці і тарнспорт у Бонні пристосовані до їхніх потреб.

Наскільки безбар'єрна Німеччина? Перевірка на інвалідному візку (06.01.2019) 06.01.2020

Людям з інвалідністю пересуватися українськими містами вкрай незручно. Тим часом у Німеччині люди на візках майже не обмежені у своєму пересуванні. DW разом з двома учасницями чемпіонату світу з танців на візках з Мінська перевірила, наскільки міський транспорт, пішохідні зони та громадські місця у Бонні пристосовані до їхніх потреб.

Голос для тих, хто не може говорити (02.12.2019) 02.12.2019

У Великобританії можна стати донором... голосу. Проект "Знайди мій голос" допомагає людям, які з різних причин не можуть говорити, обрати голос для спеціального пристрою, за допомогою якого вони спілкуються.

Амстердам: оголених жінок у вітринах більше не буде через туристів? - "Європа у фокусі" (21.10.2019) 21.10.2019

Великобританія: погрози депутатам і радикалізація настроїв через Brexit. Нідерланди: Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі можуть закрити. Кіпр: рідкісних птахів масово вбивають для ресторанів. Іспанія: села-привиди, в яких живуть лише люди похилого віку. Росія: геніальна ідея чоловіка в інвалідному візку.

Старішати з синдромом Дауна

Старішати з синдромом Дауна 26.03.2019

Ще півстоліття тому очікувана тривалість життя людей із синдромом Дауна в Німеччині не перевищувала 10 років. Сьогодні вони спокійно доживають до 60 років і більше та часто живуть повноцінним життям.

Раїса Панасюк: сміливість та необмежені можливості (18.09.2018) 18.09.2018

Пішла з життя Раїса Панасюк - одна з найвідоміших в Україні громадських активісток. Який спадок вона залишила по собі? Навесні 2018 року проект DW #LocalHeroes зняв сюжет про те, як урядова уповноважена з прав осіб з інвалідністю та засновниця ГО "Гармонія" у Вінниці робила українські міста доступними для кожного.

Перукар, що стриже без рук (21.08.2018) 21.08.2018

Працевлаштуватися людям з інвалідністю, а тим паче зробити кар'єру дуже непросто. Утім, для завзятого аргентинського перукаря без рук це - не перепона. Дивіться, як майстерно він стриже.

#LocalHeroes: як доступність стає нормою завдяки Раїсі Панасюк (26.04.2018) 26.04.2018

Раїса Панасюк з 11 років на колясці. Попри це, жінка здобула дві вищі освіти, заснувала ГО "Гармонія" у Вінниці та стала урядовою уповноваженою з прав осіб з інвалідністю. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes, як Раїса Панасюк робить українські міста доступними для кожного.
Як зробити українські міста інклюзивними? (відео)

Як зробити українські міста інклюзивними? (відео) 26.04.2018

Раїса Панасюк бореться за те, щоб зробити міський простір комфортним для людей з інвалідністю. Спершу на регіональному рівні, а тепер і на всеукраїнському, ставши урядовою уповноваженою з прав осіб з інвалідністю.

Німеччині потрібні доглядальниці з України? (12.04.2018) 12.04.2018

Німеччині катастрофічно бракує доглядальників за людьми з інвалідністю та старими. Це спричиняє попит на працівників з-за кордону, зокрема з України. Дивіться, як привертають увагу до цієї проблеми.

Як у Німеччині усувають перешкоди для людей з інвалідністю (05.03.2018) 05.03.2018

Людям з інвалідністю, мамам чи татам із дитячим візком пересуватись містом в Україні вкрай незручно. А які створені умови цим категоріям людей у Німеччині?

Інвалідність і навчання: як німецькі виші усувають перешкоди

Інвалідність і навчання: як німецькі виші усувають перешкоди 02.10.2017

Що пропонують німецькі виші людям з обмеженими фізичними чи психічними можливостями? Які умови створені для них?

#LocalHeroes: Активістка з Мелітополя робить місто зручним для людей з інвалідністю (відео)

#LocalHeroes: Активістка з Мелітополя робить місто зручним для людей з інвалідністю (відео) 28.09.2017

Катерина Кучина із благодійної організації "Соціальний фонд" робить Мелітополь комфортним для людей з обмеженими можливостями. Як вона своєю енергією запалює людей, дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

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