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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Люди з обмеженими можливостями".
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Людям з інвалідністю пересуватися українськими містами вкрай незручно. Тим часом у Німеччині люди на візках майже не обмежені у своєму пересуванні. DW разом з двома учасницями чемпіонату світу з танців на візках з Мінська перевірила, наскільки міський транспорт, пішохідні зони та громадські місця у Бонні пристосовані до їхніх потреб.
Великобританія: погрози депутатам і радикалізація настроїв через Brexit. Нідерланди: Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі можуть закрити. Кіпр: рідкісних птахів масово вбивають для ресторанів. Іспанія: села-привиди, в яких живуть лише люди похилого віку. Росія: геніальна ідея чоловіка в інвалідному візку.
Пішла з життя Раїса Панасюк - одна з найвідоміших в Україні громадських активісток. Який спадок вона залишила по собі? Навесні 2018 року проект DW #LocalHeroes зняв сюжет про те, як урядова уповноважена з прав осіб з інвалідністю та засновниця ГО "Гармонія" у Вінниці робила українські міста доступними для кожного.
Раїса Панасюк з 11 років на колясці. Попри це, жінка здобула дві вищі освіти, заснувала ГО "Гармонія" у Вінниці та стала урядовою уповноваженою з прав осіб з інвалідністю. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes, як Раїса Панасюк робить українські міста доступними для кожного.
Катерина Кучина із благодійної організації "Соціальний фонд" робить Мелітополь комфортним для людей з обмеженими можливостями. Як вона своєю енергією запалює людей, дивіться у проекті DW #LocalHeroes.