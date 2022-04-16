Люди з обмеженими можливостями

Раїса Панасюк: сміливість та необмежені можливості (18.09.2018)

Пішла з життя Раїса Панасюк - одна з найвідоміших в Україні громадських активісток. Який спадок вона залишила по собі? Навесні 2018 року проект DW #LocalHeroes зняв сюжет про те, як урядова уповноважена з прав осіб з інвалідністю та засновниця ГО "Гармонія" у Вінниці робила українські міста доступними для кожного.