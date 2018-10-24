 Льюїс Гемілтон уп′яте став чемпіоном ″Формули-1″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2018

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Новини

Льюїс Гемілтон уп'яте став чемпіоном "Формули-1"

Пілот німецької команди Mercedes захистив минулорічний титул. Для перемоги в особистому заліку за два етапи до кінця сезону йому вистачило четвертого місця на Гран-прі Мексики.

Льюїс Гемілтон святкує п'яте чемпіонство в Формулі-1

Льюїс Гемілтон святкує п'яте чемпіонство в "Формулі-1"

Британський автогонщик, пілот німецької команди Mercedes Льюїс Гемілтон у неділю, 28 жовтня, на етапі в Мексиці оформив п'яте чемпіонство в класі автоперегонів "Формула-1".

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Німецький гонщик Себастьян Феттель захистив свій титул чемпіона світу у "Формулі-1". 24-річний Феттель у неділю (9 жовтня) фінішував третім на Гран-прі у Японії, забезпечивши собі перемогу за підсумком балів. (09.10.2011)

Незважаючи на наслідки потужного землетрусу, у столиці Мексики наприкінці жовтня відбудеться "Формула-1". Інфраструктура автодрому не постраждала, заявляють організатори. (21.09.2017)

Себастьян Феттель у четвертий раз поспіль виграв найпрестижніші автоперегони "Формула-1". На черговому етапі чемпіонату світу в Індії у неділю, 27 жовтня, він здобув титул чемпіона. (27.10.2013)

Відрив Гемілтона в особистому заліку від німця, пілота команди Ferrari Себастіана Феттеля (Sebastian Vettel), який йшов другим, був настільки великим, що аби забезпечити собі чемпіонство за два етапи до завершення сезону Гемілтону достатньо було посісти принаймні сьоме місце на Гран-прі Мексики. Він успішно впорався із завданням, прийшовши до фінішу четвертим. Переміг на етапі нідерландський автогонщик з команди Red Bull Макс Ферстаппен, другим фінішував Феттель, третім -  фінський пілот Ferrari Кімі Ряйкконен.

Таким чином, 33-річному Гемілтону вдалося захистити минулорічний титул. Він також ставав переможцем в особистому заліку в 2008-му, 2014-му та 2015 році. В командному заліку - Кубку конструкторів - стайня Mercedes впевнено випереджає італійську Ferrari. У листопаді відбудуться два завершальні етапи цьогорічного сезону "Формули-1" - в Бразилії та Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Феттель-манія

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