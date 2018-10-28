Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ferrari

Ferrari – італійська автомобільна компанія, яка спеціалізується на виробництві спортивних авто.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ferrari". Ще наприкінці 1920-х років колишній автогонщик Енцо Феррарі заснував власну фірму, яка діяла в тому числі і як автомайстерня, але ще не виробляла власних автомобілів. Перші "справжні" "Феррарі" були випущені 1947 року. Штаб-квартира компанії розташована в італійському місті Маранелло. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Льюїс Гемілтон уп'яте став чемпіоном Формули-1

Льюїс Гемілтон уп'яте став чемпіоном "Формули-1" 28.10.2018

Пілот німецької команди Mercedes захистив минулорічний титул. Для перемоги в особистому заліку за два етапи до кінця сезону йому вистачило четвертого місця на Гран-прі Мексики.

70 років Ferrari - гоночному автомобілю, предмету розкоші та кінозірці

70 років Ferrari - гоночному автомобілю, предмету розкоші та кінозірці 29.11.2017

Цього року виповнилося 70 років від запуску виробництва автомобілів Ferrari. Культовий автомобіль з’являвся в різних фільмах і телесеріалах. У деяких випадках Ferrari, як справжня кінозірка, навіть мав дублерів.
70 років Ferrari - гоночному автомобілю, предмету розкоші та кінозірці

70 років Ferrari - гоночному автомобілю, предмету розкоші та кінозірці 29.11.2017

Цього року виповнилося 70 років від запуску виробництва автомобілів Ferrari. Культовий автомобіль з’являвся в різних фільмах і телесеріалах. У деяких випадках Ferrari, як справжня кінозірка, навіть мав дублерів.

Франкфуртський автосалон: Ferrari для "бідних" (20.09.2017) 20.09.2017

200 тисяч євро за новий Ferrari. Італійці показали на Франкфуртському автосалоні "найдоступніший" серед своїх суперкарів.
Німець Феттель вперше за півтора року переміг у Гран-прі Формули-1

Німець Феттель вперше за півтора року переміг у Гран-прі "Формули-1" 26.03.2017

Себастьян Феттель розпочав сезон 2017 року з блискучої перемоги в Австралії, випередивши Льюїса Гамільтона майже на 10 секунд.

Нова яхта від Мercedes (02.11.2016) 02.11.2016

На створення першої яхти, яка відповідала би усім вимогам незвичайного дизайну і при цьому не пішла би на дно, знадобилося п’ять років.

Женевський автосалон: екологія не в тренді (09.03.2016) 09.03.2016

Вони демонструють пристрасть, силу, швидкість і багатство. На Женевському автосалоні у 2016 році представлено мінімальну кількість екологічних та економних авто. Виробники зробили ставку на потужні двигуни і розкішний екстер'єр.
Перепони на шляху до світу самохідних авто

Перепони на шляху до світу "самохідних" авто 04.03.2016

Чи справді в автовиробників з США більше шансів випустити на ринок перше авто без водія, ніж у європейських? Чи, може, боротьбу за ринок безпілотних автомобілів взагалі виграє Google чи Apple?
Франкфуртський автосалон: безпілотні авто йдуть на обгін

Франкфуртський автосалон: безпілотні авто йдуть на обгін 15.09.2015

На третину більше нових моделей ніж два роки тому буде представлено на Міжнародному автосалоні у Франкфурті. В центрі уваги - потужні позашляховики. Але справжніми зірками є авто, які не потребують водія.
Шанхайський автосалон - 2015

Шанхайський автосалон - 2015 23.04.2015

Для багатьох автовиробників перспективи на найбільшому ринку авто у світі погіршились внаслідок сповільнення економічного зростання Китаю. Утім, на автосалоні в Шанхаї заявлено більше учасників, ніж будь-коли досі.
Женевський автосалон - 2015

Женевський автосалон - 2015 05.03.2015

На традиційно першій автомобільній виставці року головна роль відводиться дизайну. Під час ювілейного 85-го автосалону виробники демонструють свої футуристичні концепції та найновіші гламурні моделі.

Автомобільна дуель: Ferrari проти Lamborghini 12.07.2013

Який спорткар кращий? Хто стане переможцем у дуелі знаменитих автомобілів Італії: Ferrari 512 Testarossa чи Lamborghini Countach?