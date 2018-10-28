Ferrari – італійська автомобільна компанія, яка спеціалізується на виробництві спортивних авто.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ferrari". Ще наприкінці 1920-х років колишній автогонщик Енцо Феррарі заснував власну фірму, яка діяла в тому числі і як автомайстерня, але ще не виробляла власних автомобілів. Перші "справжні" "Феррарі" були випущені 1947 року. Штаб-квартира компанії розташована в італійському місті Маранелло. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.