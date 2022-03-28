На Львівщині відкрили справу проти хлопця, який закрив кошеня в банці

На Львівщині 20-річний хлопець закрив кошеня у скляній банці та виклав це відео в соцмережі. Тепер йому загрожує до трьох років в'язниці - поліція відкрила справу за жорстке поводження з твариною.