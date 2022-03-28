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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Львівщина".
Львівщина або Львівська область є однією з трьох областей історично-культурного регіону Галичина. Обласний центр Львівщини розташовано в місті Львів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Українські зоологи можуть пишатися успіхами з відновлення популяції зубрів у дикій природі. У березні на Львівщині стартував міжнародний проєкт, завдяки якому науковці зможуть більше дізнатися про життя цих тварин, їхній розпорядок дня та меню.