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Львівщина

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Львівщина".

Львівщина або Львівська область є однією з трьох областей історично-культурного регіону Галичина. Обласний центр Львівщини розташовано в місті Львів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Львівське село віддає шану полеглому солдату (28.03.2022) 28.03.2022

20-річний Дмитро загинув на третій день війни. Для рідного села на Львівщині він став символом хоробрості.
Як львівський вокзал зустрічає біженців (фоторепортаж)

Як львівський вокзал зустрічає біженців (фоторепортаж) 21.03.2022

До Львова щодня приїжджають сотні евакуйованих. Біля залізничного вокзалу облаштували пункти обігріву, на місці працюють волонтери. Про будні львівського вокзалу під час війни - у фотогалереї DW.
Як львівський вокзал зустрічає біженців

Як львівський вокзал зустрічає біженців 21.03.2022

До Львова щодня приїжджають сотні евакуйованих. Біля залізничного вокзалу облаштували пункти обігріву, на місці працюють волонтери. Про будні львівського вокзалу під час війни - у фотогалереї DW.
На Львівщині рекомендують селити у гуртожитки лише вакцинованих студентів

На Львівщині рекомендують селити у гуртожитки лише вакцинованих студентів 11.08.2021

Ректорам вищих навчальних закладів держкомісія рекомендує заселяти в гуртожитки лише повністю вакцинованих студентів та починати освітній процес лише за умови вакцинації 80 відсотків викладачів.
На Львівщині розпочалися міжнародні тактичні навчання Три Мечі

На Львівщині розпочалися міжнародні тактичні навчання "Три Мечі" 19.07.2021

Понад 1200 військовослужбовців відпрацюють захист території від зовнішнього агресора. У навчаннях беруть участь литовці, поляки, українці та американці.

Як на Львівщині відроджують популяцію зубрів (26.03.2021) 26.03.2021

Українські зоологи можуть пишатися успіхами з відновлення популяції зубрів у дикій природі. У березні на Львівщині стартував міжнародний проєкт, завдяки якому науковці зможуть більше дізнатися про життя цих тварин, їхній розпорядок дня та меню.
На Львівщині з 30 грудня запроваджують автофіксацію порушень ПДР

На Львівщині з 30 грудня запроваджують автофіксацію порушень ПДР 27.12.2020

Дотримання вимог правил дорожнього руху на Львівщині в автоматичному режимі контролюватимуть три камери на автомобільній дорозі "Київ - Чоп".

Наймолодший голова ОТГ України про дороги та інші проблеми (відео)

Наймолодший голова ОТГ України про дороги та інші проблеми (відео) 26.11.2020

25-річний Олег Вольський переміг на місцевих виборах 9 старших колег і став наймолодшим головою ОТГ в Україні. Чи має переваги молодість над досвідом? Та які виклики і можливості реформи децентралізації він бачить?
На Львівщині відкрили справу проти хлопця, який закрив кошеня в банці

На Львівщині відкрили справу проти хлопця, який закрив кошеня в банці 27.07.2020

На Львівщині 20-річний хлопець закрив кошеня у скляній банці та виклав це відео в соцмережі. Тепер йому загрожує до трьох років в'язниці - поліція відкрила справу за жорстке поводження з твариною.
На Львівщині частково послабили карантин

На Львівщині частково послабили карантин 06.07.2020

У Львівській області з 7 липня дозволено роботу закладів громадського харчування, готелів і фітнес-центрів.
У Львівській області карантин продовжили до 7 липня

У Львівській області карантин продовжили до 7 липня 30.06.2020

Кількість нових інфікованих коронавірусом на Львівщині зростає, завантаженість лікарень наближається до критичної позначки, а стан пацієнтів важчий, ніж на початку пандемії, повідомили у Львівській ОДА.
Західна Україна потерпає від повеней (фоторепортаж)

Західна Україна потерпає від повеней (фоторепортаж) 25.06.2020

Західну Україну охопила найбільша повінь з 2008 року. Унаслідок негоди вже загинуло щонайменше троє людей. Подробиці - у фотодобірці DW.
Чому поширення коронавірусу прогресує на Львівщині

Чому поширення коронавірусу прогресує на Львівщині 25.06.2020

Уже тиждень Львівщина посідає перше місце в Україні за кількістю нових виявлених випадків COVID-19 за день. DW з'ясовувала, чому ця область стала гарячої точкою поширення короновірусної інфекції.

Українські заробітчани повертаються в ЄС: черги на кордоні з Польщею

Українські заробітчани повертаються в ЄС: черги на кордоні з Польщею 15.06.2020

Сотні українських громадян прагнуть знову потрапити за кордон після довгих тижнів карантину. Про те, що відбувається на українсько-польському кордоні - у репортажі DW.
В Україні послабили деякі карантинні обмеження

В Україні послабили деякі карантинні обмеження 11.05.2020

В Україні відкрилися парки, перукарні та деякі крамниці. Водночас на Львівщині вирішили послаблювати карантинні обмеження лише з 15 травня.
Катастрофа Ан-12 на Львівщині: у поліції озвучили версії причин

Катастрофа Ан-12 на Львівщині: у поліції озвучили версії причин 07.10.2019

Правоохоронці відпрацьовують чотири версії причин аварії літака Ан-12 на Львівщині. Вони відкинули версію щодо браку пального.
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