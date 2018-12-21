 Луценко: У справі вбивства Шеремета сотні підозрюваних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Луценко: У справі вбивства Шеремета сотні підозрюваних

Генеральний прокурор Луценко через два з половиною роки з часу вбивства журналіста Павла Шеремета заявляє, що коло підозрюваних виконавців "звузилось з кількох тисяч до кількох сот".

Журналіст Павло Шеремет

Журналіст Павло Шеремет

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про істотне скорочення кола осіб, яких підозрюють у причетності до вчинення вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це Луценко заявив увечері суботи, 29 грудня, в інтерв'ю телеканалу "5 канал".

"Коло підозрюваних у виконанні дуже серйозно звузилося, - сказав генпрокурор. - Із декількох тисяч до декількох сот". Він зазначив, що йдеться не про замовників, а про виконавців. Щодо того, коли саме слідство зможе назвати імена вбивць журналіста Луценко відповів, що "навіть ФБР (Федеральне бюро розслідувань США - Ред.) не змогло надати жодної допомоги".

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва на перетині вулиць Івана Франка і Богдана Хмельницького пролунав вибух, унаслідок якого загинув журналіст Павло Шеремет. Протягом останніх п'яти років свого життя він працював у виданні "Українська правда" і був ведучим на радіо "Вісті".  

Одразу після вбивства журналіста українська влада і правоохоронці оголосили розкриття цього злочину своїм пріоритетним завданням. Відтоді жодної важливої інформації щодо розслідування обставин цього скоєного два з половиною роки тому злочину з боку слідчих не надавалося.

  • Павло Шеремет

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Павло Шеремет

    Журналіст Павло Шеремет, який був громадянином Білорусі, загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Він неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.

  • Аміна Окуєва

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аміна Окуєва

    Громадська активістка та ветеранка АТО чеченського походження Аміна Окуєва загинула від поранення в голову торік 30 жовтня - невідомі обстріляли автомобіль, в якому вона їхала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим. Українська поліція розцінює це вбивство як замовне, а в Службі безпеки не виключають, що у цьому злочині є "російський слід".

  • Олесь Бузина

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Олесь Бузина

    Письменника і публіциста Олеся Бузину, відомого своїми антиукраїнськими поглядами, застрелили 16 квітня 2015 року біля його будинку в Києві. Слідство назвало вбивство замовним і пов'язаним з професійною діяльністю журналіста. Тоді як деякі українські політики і журналісти вбачали у вбивстві "руку Кремля". Нині цю справу розглядають у Шевченківському суді Києва.

  • Денис Вороненков

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Денис Вороненков

    Екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов.

  • Аркадій Бабченко
    ще до теми

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аркадій Бабченко

    Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня було інсценовано СБУ. 30 травня з'ясувалось, що журналіст живий. Українська спецслужба встановила організатора вбивства, який діяв в інтересах російських спецслужб, та затримала його. Бабченко відомий своїм негативним ставленням до режиму Путіна. Через свої погляди торік він залишив Росію та оселився в Києві.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

У справі про вбивство Шеремета проведено понад 20 експертиз - ГПУ

Генпрокуратура України повідомила про чотири основні версії мотивів вбивства журналіста Павла Шеремета. Вже проведено понад 20 експертиз в рамках досудового розслідування. (20.07.2018)  

Близькі Шеремета подали скаргу до суду через бездіяльність Луценка

Близькі журналіста Павла Шеремета закидають генеральному прокурору Юрію Луценку бездіяльність у розслідуванні справи вбивства журналіста. (02.08.2018)  

Два роки без Павла Шеремета: чи просунулося розслідування?

20 липня минає два роки з дня зухвалого вбивства у центрі Києва відомого журналіста Павла Шеремета. Журналісти і громадські активісти запитують: чому досі немає результатів слідства? (20.07.2018)  

Журналісти та правозахисники вимагають розкрити вбивства Гонгадзе та Шеремета

У 18-ту річницю зникнення українського журналіста Георгія Гонгадзе медійні та правозахисні організації вимагають від влади розслідувати до кінця його вбивство, а також убивство Павла Шеремета. (16.09.2018)  

Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

Аркадій Бабченко виявився живим. Його вбивство було інсценоване СБУ, щоб затримати організатора, який, як стверджують в Києві, працював на спецслужби РФ. DW пригадує найрезонансніші вбивства в Україні за останні роки. (30.05.2018)  

Також за темою

Ukraine Kiew Generalstaatsanwalt Jurij Luzenko

Луценко заявив про встановлення замовників нападу на Гандзюк 03.12.2018

Слідство встановило всіх організаторів і замовників нападу на активістку і радницю мера Херсона Катерину Гандзюк, запевняє генпрокурор України Юрій Луценко. Імен замовників глава ГПУ при цьому не назвав.

Ukraine Journalist Pawel Scheremt bei Explosion getötet

У справі про вбивство Шеремета проведено понад 20 експертиз - ГПУ 20.07.2018

Генпрокуратура України повідомила про чотири основні версії мотивів вбивства журналіста Павла Шеремета. Вже проведено понад 20 експертиз в рамках досудового розслідування.

Pawel Scheremet Journalist

Вбивство Шеремета: слідчі заявляють, що досі немає доказової бази 13.04.2018

Служба безпеки України заявила, що досі відсутня доказова база у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Розкриттю злочину заважають "обставини", каже заступник глави СБУ Віктор Кононенко.

Реклама

Докладно

2019 рік обіцяє бути неспокійним для ФРН

Для внутрішньої політики Німеччини 2019 рік буде напруженим

Німці люблять стабільність. Але в 2019 році німецька політика навряд чи буде стабільною. Чи будуть в ФРН нові вибори?  

Україна запровадить IBAN

НБУ запровадить міжнародний номер банківського рахунку IBAN

З 1 квітня 2019 року банки в Україні відкриватимуть клієнтам нові рахунки у стандарті IBAN.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  