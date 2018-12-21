Луценко: У справі вбивства Шеремета сотні підозрюваних

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про істотне скорочення кола осіб, яких підозрюють у причетності до вчинення вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це Луценко заявив увечері суботи, 29 грудня, в інтерв'ю телеканалу "5 канал".

"Коло підозрюваних у виконанні дуже серйозно звузилося, - сказав генпрокурор. - Із декількох тисяч до декількох сот". Він зазначив, що йдеться не про замовників, а про виконавців. Щодо того, коли саме слідство зможе назвати імена вбивць журналіста Луценко відповів, що "навіть ФБР (Федеральне бюро розслідувань США - Ред.) не змогло надати жодної допомоги".

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва на перетині вулиць Івана Франка і Богдана Хмельницького пролунав вибух, унаслідок якого загинув журналіст Павло Шеремет. Протягом останніх п'яти років свого життя він працював у виданні "Українська правда" і був ведучим на радіо "Вісті".

Одразу після вбивства журналіста українська влада і правоохоронці оголосили розкриття цього злочину своїм пріоритетним завданням. Відтоді жодної важливої інформації щодо розслідування обставин цього скоєного два з половиною роки тому злочину з боку слідчих не надавалося.