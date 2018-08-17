 Луценко: Підозрюваний у справі Бабченка пішов на співпрацю зі слідством | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2018

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Новини

Луценко: Підозрюваний у справі Бабченка пішов на співпрацю зі слідством

Підозрюваний у організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман готовий співпрацювати зі слідством, заявив генпрокурор України Юрій Луценко. Угоду ще має затвердити суд.

Василь Грицак, Аркадій Бабченко та Юрій Луценко

Василь Грицак, Аркадій Бабченко та Юрій Луценко під час "воскресіння" журналіста в СБУ, 30 травня 2018 року

Підозрюваний в організації замаху на російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка у Києві Борис Герман готовий до співпраці зі слідством. Про це у вівторок, 21 серпня, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час прес-конференції в Києві.

"Справді, Герман і його захист пішли на підготовку угоди та працюють у цьому контексті з нашими співробітниками. Але суд ще не затвердив цієї угоди", - повідомив Луценко, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". За твердженням генпрокурора, у своїх свідченнях Герман фактично підтвердив версію злочину, за якою йому оголосили підозру. Герман "прямо зазначає представника Російської Федерації, який передавав кошти та наказував, як ними розпоряджатися на території України", пояснив Луценко.

DW.COM

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Утім, остаточне ухвалення угоди відбудеться лише в судовому порядку, наголосив генпрокурор України. "Після цього має пройти ще місяць, і потім вона стане доступною для громадськості", - сказав генпрокурор.

Нагадаємо, увечері 29 травня поліція України повідомила про те, що у Києві застрелили Аркадія Бабченка, критичного до Кремля російського журналіста, який проживає в Україні. Менше доби потому голова СБУ Василь Грицак розповів про спецоперацію свого відомства з імітації убивства журналіста задля порятунку Бабченка від замаху.

Того самого дня стало відомо про затримання організатора "вбивства" Бабченка - Бориса Германа. Останній буцім запропонував своєму знайомому учаснику АТО грошову винагороду - 30 тисяч доларів США за безпосереднє виконання злочину.

Згодом Юрій Луценко заявив про існування списку 47 потенційних жертв, ліквідацію яких нібито мав організувати Борис Герман.

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