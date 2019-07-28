Луценко пообіцяв підписати підозри суддям ОАСК у разі наявності доказів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко в понеділок, 29 липня, пообіцяв підписати підозри стосовно суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) у разі наявності доказових матеріалів. При цьому він різко розкритикував дії керівника управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України (ГПУ) Сергія Горбатюка.

Попри відпустку, Луценко у соціальній мережі Facebook прокоментував справу суддів ОАСК. Він висловив здивувавння, що проєкти підозр потрапили на підпис заступнику генпрокурора лише в понеділок, хоча, як стверджує Луценко, його заступники працювали й у вихідні дні. "При цьому до проєктів підозр підлеглі Горбатюка не додали жодного листка доказів, жодного файлу несгласних слідчих (розшукових) дій", - обурився генпрокурор.

За його словами, заступник генпрокурора, який несе відповідальність за об'єктивність підписаної підозри, 30 липня збере нараду для заслуховування доказів у справі "Жодних сантиментів до фігурантів розмов у нас немає. Якщо мій заступник, або з 1 серпня я сам отримаємо всі необхідні доказові матеріали слідства і повні протоколи запущених НАБУ в ефір протоколів несгласних слідчих (розшукових) дій - підозра буде підписана. Якщо ні - буде службова відповідальність тих, хто ставить пресконференції вище вимог КПК", - запевнив Луценко.

Раніше цього дня речниця генерального прокурора Лариса Сарган стверджувала, що підозри стосовно суддів ОАСК не підкріплені доказами. "У тексті підозри, що надійшов сьогодні о 10:55 до заступника генпрокурора, немає жодного доказу, жодного файлу. Тобто текст не підкріплений фактажем", - написала Сарган на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Вона додала, що брифінг керівника управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України (ГПУ) Сергія Горбатюка не є юридичним доказом у цьому кримінальному провадженні. За словами Сарган, генпрокурор Юрій Луценко, котрий перебуває у відпустці, заслухає справу та прийме рішення 1 серпня.

Нагадаємо, 26 липня детективи НАБУ та співробітники управління спеціальних розслідувань ГПУ провели

обшуки в приміщенні окружного адміністративного суду Києва. Сергій Горбатюк і директор НАБУ Артем Ситник пояснили, що обшуки провели у зв'язку з підозрою втручання керівництва цього суду в роботу держорганів, зокрема, Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Прокурори підготували підозри чотирьом суддям ОАСК.

За версією слідства, в ручному режимі ухвалювалися рішення про звільнення деяких членів ВККС і призначення інших, попри те, що "нібито організовувалися конкурси". Згідно з інформацією, оприлюдненою у відеоролику на пресконференції, голова ОАСК Павло Вовк чинив штучні перешкоди в роботі окремих членів ВККС, організувавши подання позовних заяв проти них у своєму ж суді. Також він організував перезавантаження комісії шляхом виключення з її складу непідконтрольних членів і введення туди лояльних йому людей.

Сергій Горбатюк в інтерв'ю DW повідомив, що не впевнений, чи підпише керівництво ГПУ підозри суддям окружного адміністративного суду Києва. При цьому він додав, що попередні заступники генпрокурора, які курирували управління спецрозслідувань ГПУ, упродовж останнього року "жодної підозри на суддів не підписали, а ми підготували їх понад десять", зокрема щодо "майданівських справ".