Луценко обіцяє піти у відставку з початком роботи нової Верховної Ради

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть у відставку з посади, коли Верховна Рада 9-го скликання розпочне роботу. "Щойно новий парламент збереться (...), я подам заяву про відставку", - зазначив Луценко в ефірі "Радіо НВ" у вівторок, 6 серпня.

Юрій Луценко обіймає посаду генпрокурора з травня 2016 року. Генеральний прокурор України призначається на посаду і звільняється президентом України за згодою Верховної Ради. Парламент може висловити недовіру генпрокурору, що спричинить його відставку з посади.

Про свій намір звільнити Юрія Луценка з посади президент України Володимир Зеленський оголосив ще 21 квітня, щойно стали відомі дані національного екзитполу на виборах глави держави. Тоді Зеленський зазначив, що "Луценко - це стара команда".

Під час своєї інавгураційної промови в парламенті в травні Зеленський звернувся до Ради з вимогою звільнити Луценка. У червні президент вніс до Верховної Ради уже офіційне подання на надання згоди на звільнення генпрокурора. А 23 липня заявив, що розглядає заступника голови Офісу президента України Руслана Рябошапку як одного із кандидатів у наступники Луценка на посаді генпрокурора України. Руслан Рябошапка у минулому довгий час працював у структурах міністерства юстиції України, обіймав посаду заступника міністра юстиції України, був членом Національного агентства з питань запобігання корупції.

В Офісі президента висловлювали сподівання, що нова Верховна Рада зможе розпочати роботу вже наприкінці серпня або на початку вересня.

Однак Центральна виборча комісія (ЦВК) України досі не оголосила остаточні результати виборів до Ради, що відбулися 21 липня, хоча за законом мала зробити щонайпізніше 5 серпня. Причиною тому став перерахунок голосів у низці виборчих округів за рішенням судів. У вівторок до ЦВК надійшли уточнені протоколи про підсумки голосування в останньому зі 199 округів, результати виборів у якому ще остаточно не оголошено.