Луганська область – адміністративно-територіальна одиниця на сході України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Луганська область". Після того, як частина Луганської області опинилась під контролем проросійських бойовиків, адміністративний центр 2014 року було перенесено до міста Сєвєродонецьк. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.