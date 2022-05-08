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Луганська область

Луганська область – адміністративно-територіальна одиниця на сході України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Луганська область". Після того, як частина Луганської області опинилась під контролем проросійських бойовиків, адміністративний центр 2014 року було перенесено до міста Сєвєродонецьк. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Гайдай: 60 людей могли загинути під уламками школи в Білогорівці

Гайдай: 60 людей могли загинути під уламками школи в Білогорівці 08.05.2022

Внаслідок авіаудару армією РФ було знищено школу на Луганщині, повідомив голова Луганської ОВА. За його словами, на момент влучання там переховувались 90 осіб.
Російські військові розпочали наступ на Донбасі - РНБО

Російські військові розпочали наступ на Донбасі - РНБО 18.04.2022

Війська РФ розпочали наступ в трьох областях Сходу України, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Прорватися їм вдалося лише у двох місцях, зокрема в Кремінній на Луганщині.

Як рятують з-під обстрілів на Луганщині "лежачих" і літніх (16.04.2022) 16.04.2022

Волонтери доправили до Львова літніх людей, "лежачих" та інвалідів з Лисичанська й Сєвєродонецька. Ці міста, за даними української розвідки, Путін наказав "зрівняти з землею".

Сергій Гайдай: Окуповано вже 70 відсотків Луганської області

Сергій Гайдай: "Окуповано вже 70 відсотків Луганської області" 11.03.2022

Луганська область нині є однією з найбільш гарячих точок. Про те, що там відбувається, DW поговорила з головою Луганської обласної державної адміністрації-військово-цивільної адміністрації Сергієм Гайдаєм.
Укрзалізниця евакуювала тисячі людей із Донецької та Луганської областей

"Укрзалізниця" евакуювала тисячі людей із Донецької та Луганської областей 24.02.2022

Тисячі людей виїхали потягами "Укрзалізниці" з Маріуполя, Лисичанська та Костянтинівки, сотні - з інших населених пунктів. Компанія готує додаткові потяги для охочих виїхати з Києва в західному напрямку.

Що про погрози Путіна думають на лінії фронту (23.02.2022) 23.02.2022

Мешканці Врубівки на Луганщині у розпачі: таких обстрілів не пам'ятають навіть у гарячу фазу боїв у 2014-му. Люди бояться виходити з підвалів. Хто може - намагається ще виїхати…
ОБСЄ: Визнання незалежності так званих ДНР та ЛНР суперечить мінським угодам

ОБСЄ: Визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР" суперечить мінським угодам 22.02.2022

В ОБСЄ глибоко шкодують про рішення президента РФ Путіна визнати незалежність самопроголошених утворень "ДНР" та "ЛНР". СММ ОБСЄ зафіксувала понад три тисячі порушень перемир'я на сході України.
Коментар: Визнання ДНР та ЛНР - козир у рукаві Путіна

Коментар: Визнання "ДНР та "ЛНР" - козир у рукаві Путіна 16.02.2022

Визнання "ДНР та "ЛНР" може вимагати війни за всю територію Донецької та Луганської області. Це нова переговорна позиція Кремля - на випадок відмови Києва від мінських угод, вважає Іван Преображенський.
ДБР підозрює посадовців ДСНС та лісгоспу у недбалості під час пожеж на Луганщині в 2020 році

ДБР підозрює посадовців ДСНС та лісгоспу у недбалості під час пожеж на Луганщині в 2020 році 31.01.2022

Через масштабні пожежі у Луганській області в 2020 році підозру оголосили двом посадовцям. Їх звинувачують у службовій недбалості та можуть засудити до п'яти років позбавлення волі.
Підземний страйк: на Донбасі гірники двох шахт вимагають виплат

Підземний страйк: на Донбасі гірники двох шахт вимагають виплат 18.12.2021

Шахтарі на Донеччині організували підземний протест, вимагаючи виплатити їм зарплату. Наразі під землею перебуває 15 гірників, каже голова профспілки гірників Михайло Волинець.
Прикордонні жителі Сходу України не бачать загрози з Росії? (відео)

Прикордонні жителі Сходу України не бачать загрози з Росії? (відео) 13.12.2021

Про можливе вторгнення Росії в Україну вже декілька тижнів застерігають політики та експерти. Чи занепокоєні місцеві загрозою війни? Дивіться ексклюзивний репортаж DW з кордону з РФ.
Загроза вторгнення Росії очима українців, що живуть на кордоні з РФ (10.12.2021)

Загроза вторгнення Росії очима українців, що живуть на кордоні з РФ (10.12.2021) 10.12.2021

Про можливе вторгнення Росії в Україну вже декілька тижнів застерігають політики та експерти. А яка атмосфера панує нині у прикордонних селищах? Чи занепокоєні місцеві загрозою війни? Дивіться ексклюзивний репортаж DW з кордону з РФ.
Блокування місії ОБСЄ: спостерігачі продовжують роботу на Луганщині

Блокування місії ОБСЄ: спостерігачі продовжують роботу на Луганщині 18.10.2021

ОБСЄ не зупиняла повністю роботу моніторингових патрулів на Донбасі, попри блокування у Донецьку та Горлівці. Спостерігачі продовжують роботу на Луганщині й закликають усунути перешкоди в роботі місії.
На Донбасі 12 вересня загинув український військовий

На Донбасі 12 вересня загинув український військовий 12.09.2021

Унаслідок обстрілів проросійськими сепаратистами позицій ЗСУ загинув один український військовий, повідомили в штабі ООС.
Аварія на шахті на Луганщині: щонайменше дев'ятеро загиблих

Аварія на шахті на Луганщині: щонайменше дев'ятеро загиблих 07.09.2021

Щонайменше дев'ятеро гірників загинули внаслідок аварії на шахті на непідконтрольній українському уряду території Луганської області.
На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще одного поранено - ОТУ Північ

На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще одного поранено - ОТУ "Північ" 31.08.2021

Втрати у лавах ЗСУ стали наслідком обстрілу з боку проросійських збройних формувань. Пораненого вояка терміново госпіталізували.
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