 Лондон теж покладає на Іран відповідальність за інциденти з танкерами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2019

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Новини

Лондон теж покладає на Іран відповідальність за інциденти з танкерами

В уряді Великобританії вважають, що іранський Корпус вартових ісламської революції, найімовірніше, відповідальний за нещодавні напади на два танкери в Оманській затоці, йдеться в заяві МЗС Сполученого Королівства.

Танкер Front Altair

Танкер Front Altair, що постраждав під час інцидентів 13 червня в Оманській затоці

Міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант поклав на Іран відповідальність за нещодавні інциденти з танкерами в Оманській затоці. Відповідну заяву очільника британського дипломатичного відомства оприлюднила в п'ятницю, 14 червня, пресслужба міністерства.

"Наша власна оцінка ситуації привела нас до висновків, що відповідальність за атаки майже напевно лежить на Ірані", - зазначив Хант, якого цитує пресслужба. Вочевидь, жодна інша держава або недержавна сила не могла бути відповідальною за ці інциденти, наголошується в заяві.

Також у МЗС Сполученого Королівства підкреслили, що "можна майже з цілковитою певністю" стверджувати, що саме Корпус вартових ісламської революції скоїв 13 червня напад на два танкери в Оманській затоці.

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З двох нафтових танкерів, що загорілися поблизу Ормузської протоки, евакуювали усіх 44 моряків. Норвезьке морське управління заявило про напад на судно Front Altair. Обставини інциденту з'ясовуються. (13.06.2019)

Тегеран заперечив звинувачення Вашингтона в причетності до нападу на два танкери в Оманській затоці. Глава МЗС Ірану Джавад Заріф говорить про "саботаж дипломатії" американцями. (14.06.2019)

Нафтові танкери біля берегів ОАЕ атакували морськими мінами "майже напевне, з Ірану, заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон. (29.05.2019)

Згідно з розвідувальною інформацією відповідальність за напади на два танкери поблизу Ормузської протоки несе Тегеран, заявив держсекретар США Майк Помпео. Генсек ООН закликав утриматися від конфронтації в регіоні. (13.06.2019)

Два нафтові танкери загорілися поблизу Ормузської протоки, що з'єднує Перську і Оманську затоки. Ймовірно, причиною міг стати напад. (13.06.2019)

Зокрема керівник британського зовнішньополітичного відомства вказав на розслідування, проведене ОАЕ у справі про напади 12 травня на чотири нафтові танкери поблизу порту Фуджейра. Тоді комісія ОАЕ дійшла висновку, що напади було вчинено розвиненою державою. "Ми переконані, що Іран несе відповідальність за той напад", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, іранська сторона порушила міжнародні норми в царині цивільного судноплавства, виснував Хант. "Ми закликаємо Іран терміново припинити всі види діяльності, націлені на дестабілізацію", - додав британський урядовець. Попри це Хант наголосив, що Лондон співпрацюватиме з іншими партнерами з метою "знайти дипломатичне рішення для зниження напруженості".

США намагаються знайти міжнародний консенсус

Тим часом виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шанахан заявив увечері четверга, що Сполучені Штати намагаються у відповідь на напади на танкери в Оманській затоці досягти міжнародного консенсусу щодо цього. "Я та радник (з нацбезпеки Джон. - Ред.) Болтон, а також держсекретар (Майк. - Ред.) Помпео зосереджені на тому, щоб досягти міжнародного консенсусу щодо цієї міжнародної проблеми", - сказав Шанахан, якого цитує агенція новин Reuters.

Для досягнення цього США також передаватимуть іншим країнам дані спецслужб щодо нещодавніх інцидентів в Оманській затоці, наголосив керівник американського оборонного відомства.

Раніше 14 червня військові США оприлюднили чорно-біле відео, де видно, як схоже на іранське судно наблизилося до одного з танкерів, щоб зняти з нього якийсь об'єкт, що, найімовірніше був міною, котра не вибухнула. В Вашингтоні називають це відео доказом причетності Ірану до інцидентів у Оманській затоці. Натомість Іран рішуче заперечує ці закиди та звинувачує США й їхніх союзників у розхитуванні ситуації в регіоні Перської затоки.

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