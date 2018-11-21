Лондон та Брюссель досягли принципової домовленості щодо заяви про Brexit

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила в четвер, 22 листопада, про досягнення домовленості з Європейською Комісією (ЄК) щодо проекту політичної заяви стосовно відносин між Великобританією та ЄС після Brexit. Цю заяву мають схвалити разом з проектом договору про Brexit на саміті ЄС 25 листопада. Президент Європейської Ради Дональд Туск також підтвердив, що сторони "в принципі" домовилися стосовно політичної заяви. За словами Туска, він відправив проект заяви лідерам країн ЄС, повідомляє агентство AFP.

Нагадаємо, напередодні Мей у Брюсселі проводила переговори з головою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, однак після зустрічі сторони констатували необхідність подальшої роботи над проектом заяви.

Мей також зауважила, що зараз все залежить від 27-ми глав держав та урядів країн-членів ЄС. "Вони мають вивчити цю домовленість протягом тих кількох днів, що лишися до позачергового саміту ЄС", - сказала Мей, цитує агенція новин Reuters.

Мей додала, що розмовляла з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом з метою подолати розбіжностей між Лондоном та Мадридом щодо питання Гібралтару.

Раніше лідерка британського уряду зазначала, що договір про Brexit - "саме те, що треба для Сполученого Королівства". Вона також наголосила, що вихід Великобританії зі складу ЄС відображає волю 52 відсотків британських виборців, котрі проголосували в 2016 році за припинення членства країни в Євросоюзі.

Узгоджено більшість пунктів

Сам проект договору про Brexit міститься на 580 сторінках та регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія вийде зі складу ЄС 29 березня 2019 року. Утім, Сполучене Королівство лишатиметься в складі єдиного ринку ЄС до кінця 2020 року. Цей перехідний період надається для того, щоб Лондон та Брюссель змогли укласти нову торговельну угоду, що регламентувала б торгівлю між ними вже після Brexit. Якщо сторони не зможуть домовитися щодо нової угоди, то перехідний період може бути подовжено ще на два роки.

Щодо кордону між Ірландією, котра є членом ЄС, та Північною Ірландією, що є частиною Великобританії, то сторони поки зафіксували так званий "запасний варіант". Він передбачає збереження безмитного руху товарів. Такий режим зберігатиметься до 2020 року, поки сторони не домовляться про нову торговельну угоду.

Сама політична заява містить на 26 сторінках головні пункти щодо подальших політичних та економічних відносин між Лондоном та Брюсселем. У ній відображені також і ті аспекти, щодо яких сторони поки не дійшли остаточної згоди. Серед них, зокрема, торгівля, рибний промисел, питання кордону між Ірландією та Північною Ірландією. Заява декларує подальші тісні відносини між ЄС та Великобританією у сферах економіки та безпеки, а також безвізовий режим для громадян Сполученого Королівства та країн-членів ЄС для нетривалих поїздок.