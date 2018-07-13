Лондон погрожує не платити Брюсселю під час Brexit

Великобританія не має наміру виплачувати Євросоюзу узгоджені раніше 39 мільярдів фунтів стерлінгів, якщо Лондон і Брюссель не укладуть нову торговельну угоду. Таку заяву зробив міністр з питань виходу Великобританії з Євросоюзу Домінік Рааб у інтерв'ю газеті The Sunday Telegraph, оприлюдненому на сайті видання, в суботу, 21 липня.

Механізм виходу Великобританії зі складу ЄС передбачає не лише угоду щодо Brexit, що містить пункт про виплату 39 мільярдів фунтів стерлінгів Брюсселю, зазначив Рааб. Ідеться також і про те, щоб виробити "умови" нових відносин між Сполученим Королівством та ЄС, сказав він. Не можна допустити ситуацію, коли "одна сторона виконує свою частину угоди, а друга - не виконує або зволікає чи неспроможна це зробити", вважає Рааб.

Як повідомлялося, 9 липня 2018 року Домінік Рааб став новим міністром з питань Brexit уряду Великобританії. На цій посаді він замінив Девіда Девіса, котрий оголосив свою відставку на тлі розбіжностей у поглядах з прем'єр-міністеркою Терезою Мей щодо нової стратегії економічного виходу країни з ЄС.

Великобританія має офіційно вийти зі складу Євросоюзу в березні 2019 року. Потім упродовж 21 місяця між Лондоном і Брюсселем діятимуть умови перехідного періоду, під час якого Великобританія та ЄС мають узгодити умови майбутнього партнерства.