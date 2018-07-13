 Лондон погрожує не платити Брюсселю під час Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2018

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Новини

Лондон погрожує не платити Брюсселю під час Brexit

Якщо Євросоюз відмовиться від укладення нової торговельної угоди з Великобританією, Лондон не буде виплачувати 39 мільярдів фунтів стерлінгів Брюсселю, застеріг британський міністр Домінік Рааб.

Домінік Рааб

Британський міністр з питань Brexit Домінік Рааб наполягає на укладенні нової торговельної угоди між ЄС та Великобританією

Великобританія не має наміру виплачувати Євросоюзу узгоджені раніше 39 мільярдів фунтів стерлінгів, якщо Лондон і Брюссель не укладуть нову торговельну угоду. Таку заяву зробив міністр з питань виходу Великобританії з Євросоюзу  Домінік Рааб у інтерв'ю газеті The Sunday Telegraph, оприлюдненому на сайті видання, в суботу, 21 липня.

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Британська прем'єрка Тереза Мей призначила новим міністром з питань Brexit прихильника виходу Великобританії зі складу Євросоюзу Домініка Рааба. (09.07.2018)

Механізм виходу Великобританії зі складу ЄС передбачає не лише угоду щодо Brexit, що містить пункт про виплату 39 мільярдів фунтів стерлінгів Брюсселю, зазначив Рааб. Ідеться також і про те, щоб виробити "умови" нових відносин між Сполученим Королівством та ЄС, сказав він. Не можна допустити ситуацію, коли "одна сторона виконує свою частину угоди, а друга - не виконує або зволікає чи неспроможна це зробити", вважає Рааб.

Як повідомлялося, 9 липня 2018 року Домінік Рааб став новим міністром з питань Brexit уряду Великобританії. На цій посаді він замінив Девіда Девіса, котрий оголосив свою відставку на тлі розбіжностей у поглядах з прем'єр-міністеркою Терезою Мей щодо нової стратегії економічного виходу країни з ЄС.

Великобританія має офіційно вийти зі складу Євросоюзу в березні 2019 року. Потім упродовж 21 місяця між Лондоном і Брюсселем діятимуть умови перехідного періоду, під час якого Великобританія та ЄС мають узгодити умови майбутнього партнерства.

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