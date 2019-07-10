 Лондон обвинуватив кораблі Ірану у спробі захопити британський танкер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2019

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Новини

Лондон обвинуватив кораблі Ірану у спробі захопити британський танкер

У британському уряді підтвердили спробу Ірану захопити британський нафтовий танкер у Перській затоці. Натомість у "Корпусі вартових Ісламської революції" свою причетність заперечують.

Британський фрегат Montrose, який супроводжував танкер у Перській затоці

Британський фрегат Montrose, який супроводжував танкер у Перській затоці

П'ять озброєних іранських човнів "Корпусу вартових Ісламської революції" підозрюються у спробі захоплення британського нафтового танкера British Heritage під час його переходу з Перської затоки до Ормузької протоки. Спочатку про  це у середу, 10 липня, повідомили американські телеканали CNN і Fox News з посиланням на анонімні джерела в адміністрації США.

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За даними ЗМІ, британський танкер входив до Ормузької протоки між Іраном і Аравійським півостровом. У цей момент до нього наблизилися іранські судна. Іранці наказали танкеру зупинитися в іранських територіальних водах. Однак британський фрегат Montrose, який супроводжував танкер, націлив на іранські човни зброю і таким чином змусив їх відплисти від танкера. За інформацією джерел CNN, американський безпілотник пролітав над британськими і іранськими суднами під час інциденту і зафільмував його. Водночас, самі журналісти телеканалу зауважують, що не бачили цей запис.

Речник Центрального командування Збройних сил США Білл Урбан заявив, що Пентагон поінформований про цей інцидент і додав: "Загрози міжнародній свободі навігації вимагають міжнародного рішення".

Згодом, зранку у четвер, 11 липня, інформацію підтвердили у британському уряді. "Корабель Її Величності Montrose був змушений зайняти позицію між іранськими кораблями та British Heritage та виголосити попередження іранським кораблями, які після цього відійшли", - йдеться у заяві представника британського уряду, яку цитує агенція Reuters. У заяві також наголошується, що британська сторона стурбована інцидентом та "продовжуватиме переконувати іранську владу знизити напругу у регіоні". 

Натомість у "Корпусі вартових Ісламської революції" зранку у четвер запевнили, що їхні кораблі не мають відношення до інциденту. 

Затримання іранського танкера в Гібралтарі

4 липня у протоці Гібралтар було затримано іранський супертанкер з нафтою за підозрою в її незаконному постачанні до Сирії. У Тегерані наполягають на незаконності перехоплення танкера і викликали британського посла до міністерства закордонних справ.

Згодом Верховний суд Гібралтару дозволив затримати іранський супертанкер на 14 днів. У відповідь, в Тегерані погрожували дзеркальними заходами - перехопити британський корабель. 

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

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