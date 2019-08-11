 Лондон запровадив санкції за порушення прав людини: у списку - 25 росіян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2020

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Лондон запровадив санкції за порушення прав людини: у списку - 25 росіян

Санкції в рамках нового правового режиму, передбаченого поправкою, аналогічною американському "акту Магнітського", спрямовані проти осіб і організацій, причетних до порушень прав людини у всьому світі, кажуть у Лондоні.

Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб

Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб

Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб у понеділок, 6 липня, оголосив про запровадження Лондоном нового правового режиму, передбаченого законодавчою поправкою, аналогічною американському "акту Магнітського".

Як повідомляється на порталі британського уряду, в рамках нового правового режиму перша хвиля санкцій Великобританії стосуватиметься 25 громадян Росії, причетних до "справи Магнітського", 20 громадян Саудівської Аравії, причетних до смерті журналіста Джамаля Хашоггі, двох військових генералів з М'янми, причетних до переслідувань народу рохінджа та інших етнічних меншин, і двох організацій, причетних до функціонування трудових таборів у Північній Кореї.

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У повідомленні також наголошується, що це лише перша хвиля, і в рамках дії нового правового режиму санкційний список поповниться у найближчі місяці, а ці заходи будуть націлені на окремих осіб та організації, а не на країни.

Під час виступу в парламенті Великобританії Домінік Рааб окремо зупинився на поясненні запровадження санкцій проти громадян Росії.

"Ми вводимо санкції проти фізичних осіб, які були залучені до одних з найбільш кричущих за останні роки порушень прав людини. Перші (суб'єкти санкцій. - Ред.) - особи, які були пов'язані з тортурами і вбивством Сергія Магнітського, - юриста, який розкрив найбільше податкове шахрайство в російській історії", -  заявив Рааб, цитує агентство "Інтерфакс".

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В опублікованому британським МЗС списку громадян Росії, проти яких запроваджено санкції, фігурує глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, співробітники слідчих ізоляторів, слідчі, медики, судді. Згідно з документом МЗС Великобританії, щодо цих осіб запроваджено заморожування активів і заборони на поїздки.

Більшість цих персон вже включена до санкційних "списків Магнітського" різних країн. Зокрема, Бастрикін був включений в такі списки в 2017 році в США і в Канаді.

"Акт Магнітського"

У США "закон Магнітського", названий на честь померлого в слідчому ізоляторі в 2009 році російського юриста Сергія Магнітського, був підписаний експрезидентом Бараком Обамою в 2012 році, він дозволяє вводити санкції щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини.

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У 2018 році після отруєння Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері британський парламент ухвалив "поправку Магнітського", яка дозволяє незалежно від ЄС накладати персональні санкції на іноземців, підозрюваних у причетності до корупції і порушення прав людини.

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