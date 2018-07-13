Лондон вимагає від ЄС змінити підхід до переговорів про Brexit

Лондон вважає, що Євросоюз має змінити свій підхід до переговорів щодо Brexit. Якщо цього не станеться, то існує "дуже реальний ризик" того, що Великобританія вийде зі складу ЄС без укладення відповідної угоди. Про це в понеділок, 23 липня, заявив новий міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант після зустрічі з главою МЗС ФРН Гайко Маасом (Heiko Maas) у Берліні. Це був перший закордонний візит Ханта в ролі міністра закордонних справ.

"Чимало людей у ЄС вважають, що їм варто просто достатньо довго зачекати, і Британія піддасться. Але цього не станеться", - цитує британського міністра інформагенція Reuters.

Безладу зрадіє "тільки Путін"

Безлад, який виникне внаслідок виходу Великобританії з ЄС без угоди, потішить тільки президента РФ Володимира Путіна, зауважив Хант. Він додав, що його "справжнім побоюванням" є те, що такий Brexit також змінить ставлення британців до Європи на покоління вперед, передає dpa.

"Це призвело б до розриву у відносинах, який значно зашкодив би нашому чудовому партнерству, яке ми плекаємо так багато років", - зазначив урядовець. У 2016 році напередодні референдуму щодо Brexit сам Хант виступав за те, щоб Великобританія залишалася у складі ЄС.

Німецький уряд прагне запобігти Brexit без угоди, наголосив, у свою чергу, Маас. "Ми хочемо угоди. Ми знаємо, що усі повинні піти назустріч одне одному, щоб її укласти", - зазначив глава МЗС Німеччини.

Лондон і Брюссель сподіваються досягти угоди щодо Brexit до саміту ЄС у жовтні. Великобританія має офіційно вийти зі складу Євросоюзу 29 березня 2019 року. Планується, що потім між сторонами діятиме перехідний період, під час якого сторони мають узгодити умови майбутнього партнерства.

Лондон не платитиме ЄС узгоджені раніше 39 мільярдів фунтів стерлінгів, якщо сторони не укладуть нову торговельну угоду, заявив 21 липня міністр з питань виходу Великобританії з Євросоюзу Домінік Рааб.