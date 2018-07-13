 Лондон вимагає від ЄС змінити підхід до переговорів про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2018

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Новини

Лондон вимагає від ЄС змінити підхід до переговорів про Brexit

Якщо Брюссель не змінить підхід, то Brexit може відбутися без відповідної угоди, заявив глава британського МЗС Джеремі Хант. Безлад унаслідок цього потішить тільки Путіна, зауважив він.

Джеремі Хант і Гайко Маас у Берліні

Джеремі Хант і Гайко Маас у Берліні

Лондон вважає, що Євросоюз має змінити свій підхід до переговорів щодо Brexit. Якщо цього не станеться, то існує "дуже реальний ризик" того, що Великобританія вийде зі складу ЄС без укладення відповідної угоди. Про це в понеділок, 23 липня, заявив новий міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант після зустрічі з главою МЗС ФРН Гайко Маасом (Heiko Maas) у Берліні. Це був перший закордонний візит Ханта в ролі міністра закордонних справ.

"Чимало людей у ЄС вважають, що їм варто просто достатньо довго зачекати, і Британія піддасться. Але цього не станеться", - цитує британського міністра інформагенція Reuters.

Безладу зрадіє "тільки Путін"

Безлад, який виникне внаслідок виходу Великобританії з ЄС без угоди, потішить тільки президента РФ Володимира Путіна, зауважив Хант. Він додав, що його "справжнім побоюванням" є те, що такий Brexit також змінить ставлення британців до Європи на покоління вперед, передає dpa.

DW.COM

Глава делегації ЄС констатував, що в новому плані Терези Мей багато питань залишаються відкритими. Уряд ФРН з почуттям стурбованості стежить за переговорами по Brexit. (20.07.2018)

Новий план щодо Brexit "уб'є" угоду Великобританії зі США, заявив американський президент Дональд Трамп. За його словами, екс-глава британського МЗС Борис Джонсон міг би стати "відмінним прем'єр-міністром". (13.07.2018)

Замість звільненого Бориса Джонсона на чолі британського міністерства закордонних справ став Джеремі Хант. Раніше Хант обіймав пост міністра охорони здоров'я Великобританії. (10.07.2018)

"Це призвело б до розриву у відносинах, який значно зашкодив би нашому чудовому партнерству, яке ми плекаємо так багато років", - зазначив урядовець. У 2016 році напередодні референдуму щодо Brexit сам Хант виступав за те, щоб Великобританія залишалася у складі ЄС.

Німецький уряд прагне запобігти Brexit без угоди, наголосив, у свою чергу, Маас. "Ми хочемо угоди. Ми знаємо, що усі повинні піти назустріч одне одному, щоб її укласти", - зазначив глава МЗС Німеччини.

Лондон і Брюссель сподіваються досягти угоди щодо Brexit до саміту ЄС у жовтні. Великобританія має офіційно вийти зі складу Євросоюзу 29 березня 2019 року. Планується, що потім між сторонами діятиме перехідний період, під час якого сторони мають узгодити умови майбутнього партнерства.

Лондон не платитиме ЄС узгоджені раніше 39 мільярдів фунтів стерлінгів, якщо сторони не укладуть нову торговельну угоду, заявив 21 липня міністр з питань виходу Великобританії з Євросоюзу Домінік Рааб.

  • Британці куплять менше німецьких авто

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британці куплять менше німецьких авто

    До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.

  • Нові шанси для товарів Made in UK

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Нові шанси для товарів Made in UK

    Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.

  • Виробництво вітрогенераторів у Німеччині

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Машинобудівників турбує збут

    Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.

  • Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.

  • Злиття бірж під питанням

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Злиття бірж під питанням

    Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.

  • Британські туристи залишаться вдома

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британські туристи залишаться вдома

    Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

  • Тури до Лондона будуть доступнішими

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

    Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

  • Де гроші, там і наука

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Де гроші, там і наука

    Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.

  • Анґела Меркель та Вольфґанґ Шойбле

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Берліну не сподобається "податковий рай"

    Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.

    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

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