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"ЛНР" - "Луганська народна республіка".
"Луганська народна республіка" є невизнаним самопроголошеним утворенням на території Луганської області України. Група сепаратистів проголосила "ЛНР" 27 квітня 2014-го року.
Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.
Більше двох сотень мирних українців перебувають у російському полоні, нарахували правозахисники. З тимчасово окупованих територій людей силоміць вивозять в Росію чи так звані "ЛНР/ДНР". Скільки людей викрала РФ і чи можливо покарати за це Кремль?