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"ЛНР"

"ЛНР" - "Луганська народна республіка".

"Луганська народна республіка" є невизнаним самопроголошеним утворенням на території Луганської області України. Група сепаратистів проголосила "ЛНР" 27 квітня 2014-го року.

Для мене Маріуполя більше немає - фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами (відео)

"Для мене Маріуполя більше немає" - фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами (відео) 11.05.2022

Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.

Навіщо Росія викрадає українців? Мирні мешканці в полоні окупантів (06.04.2022) 06.04.2022

Більше двох сотень мирних українців перебувають у російському полоні, нарахували правозахисники. З тимчасово окупованих територій людей силоміць вивозять в Росію чи так звані "ЛНР/ДНР". Скільки людей викрала РФ і чи можливо покарати за це Кремль?
В ЛНР анонсували референдум про приєднання до РФ

В "ЛНР" анонсували референдум про приєднання до РФ 27.03.2022

Ватажок так званої "Луганської народної республіки" Леонід Пасічник заявив, що референдум відбудеться найближчим часом.
Коментар: Україна зруйнувала міф про силу Путіна

Коментар: Україна зруйнувала міф про силу Путіна 10.03.2022

Війна в Україні змінила уявлення про міць російської армії, що на очах усього світу перетворилася на організоване злочинне угруповання Путіна, вважає Сергій Руденко.
Які союзники є у Москви?

Які союзники є у Москви? 25.02.2022

Визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" і подальше вторгнення Росії в Україну не знайшло одностайної підтримки, зокрема, серед тих країн, які вважаються союзниками Росії. Хто взагалі підтримує Москву?
Ватажки ДНР і ЛНР попросили Путіна про військову допомогу

Ватажки "ДНР" і "ЛНР" попросили Путіна про військову допомогу 23.02.2022

Керівники самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" звернулися до російського президента Путіна з проханням про військову допомогу в боротьбі з українською армією.
Очільник самопроголошеної ДНР вважає, що ЗСУ має піти з Донбасу

Очільник самопроголошеної "ДНР" вважає, що ЗСУ має піти з Донбасу 23.02.2022

Українська армія має добровільно залишити територію Донецької області, вважає очільник самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін.
Глава МЗС Німеччини Бербок звинуватила Путіна у брехні через Україну

Глава МЗС Німеччини Бербок звинуватила Путіна у брехні через Україну 23.02.2022

Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила, що Путін розтоптав мінські угоди щодо Донбасу. Водночас вона висловилась за продовження діалогу з Москвою задля деескалації кризи.
ЄС остаточно запровадив санкції за визнання Росією ДНР та ЛНР

ЄС остаточно запровадив санкції за визнання Росією "ДНР" та "ЛНР" 23.02.2022

Євросоюз остаточно затвердив пакет санкцій за визнання Росією незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він включає економічні та фінансові обмеження, а також санкції проти рекордно довгого списку осіб.
Дуда: Дії Росії загрожують не лише Україні, а й Євросоюзу

Дуда: Дії Росії загрожують не лише Україні, а й Євросоюзу 23.02.2022

Президент Польщі Анджей Дуда засудив рішення Росії визнати "народні республіки" на сході України та закликав Європу до єдності.

Генсек ООН про російські війська на Донбасі: Вони не миротворці

Генсек ООН про російські війська на Донбасі: "Вони не миротворці" 23.02.2022

Генсек ООН назвав визнання Росією "ЛДНР" порушенням територіальної цілісності України. Москва вважає, що Гутерріш не має повноважень для таких висловлювань.

Ви будете прокляті. Російські діячі культури - про війну з Україною

"Ви будете прокляті". Російські діячі культури - про війну з Україною 23.02.2022

"Влада Росії діє як терористи", а визнання "ДНР" і "ЛНР" є безпрецедентним порушенням міжнародного права. DW поговорила з тими, хто підписав листа до керівництва РФ, вимагаючи припинити "згубну політику".
Вірменія та Казахстан не планують визнавати незалежність ЛДНР

Вірменія та Казахстан не планують визнавати незалежність "ЛДНР" 23.02.2022

Представники міністерств закордонних справ Вірменії та Казахстану заявили, що їхні країни не збираються визнавати незалежність самопроголошених "республік" на сході України.

Що про погрози Путіна думають на лінії фронту (23.02.2022) 23.02.2022

Мешканці Врубівки на Луганщині у розпачі: таких обстрілів не пам'ятають навіть у гарячу фазу боїв у 2014-му. Люди бояться виходити з підвалів. Хто може - намагається ще виїхати…
Загострення на Донбасі: один військовий загинув 22 лютого, шістьох поранено

Загострення на Донбасі: один військовий загинув 22 лютого, шістьох поранено 23.02.2022

Один український військовий загинув та ще шестеро отримали поранення протягом минулої доби через масовані обстріли з боку проросійських збройних формувань на Донбасі.
Канада відрядила солдатів в Європу і запровадила санкції проти РФ

Канада відрядила солдатів в Європу і запровадила санкції проти РФ 23.02.2022

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про запровадження економічних санкцій проти РФ через визнання нею "незалежності" самопроголошених утворень під назвами Донецької і Луганської "народних республік".
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