Навіщо Росія викрадає українців? Мирні мешканці в полоні окупантів (06.04.2022)

Більше двох сотень мирних українців перебувають у російському полоні, нарахували правозахисники. З тимчасово окупованих територій людей силоміць вивозять в Росію чи так звані "ЛНР/ДНР". Скільки людей викрала РФ і чи можливо покарати за це Кремль?