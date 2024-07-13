ОБСЄ засудила ув'язнення в "ДНР" свого співробітника

У самопроголошеній "ДНР" ув'язнили на 14 років за "шпигунство" співробітника ОБСЄ Вадима Голду. Раніше ще двох співробітників організації "засудили" до 13 років ув'язнення.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі засуджує "вирок", винесений на окупованих територіях Донбасу співробітнику спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Вадиму Голді, і закликає до негайного звільнення всіх трьох затриманих співробітників організації. Про це ідеться в опублікованій у п'ятницю, 12 липня, заяві представників ОБСЄ.

"Несправедливе і нелюдське поводження з нашими затриманими колегами є неприйнятним і підриває дух співпраці в нашій Організації. Це є серйозним порушенням зобов’язань держав-учасниць згідно з міжнародним правом і Гельсінкським заключним актом", - ідеться у заяві голови ОБСЄ Яна Борга та генсекретарки організації Гельґи Марії Шмід (Helga Maria Schmid). "Особи, які працюють за міжнародним мандатом, як-от офіційні особи ОБСЄ, ніколи не повинні зазнавати арештів, переслідувань або затримання за виконання своїх обов'язків", - наголошується у заяві.

12 липня стало відомо, що на території самопроголошеного утворення "ДНР" під час так званого "судового розгляду" 56-річного Голду "засудили" за "шпигунство" до 14 років ув'язнення. Йому "інкримінували" виконання "розвідувального завдання в інтересах іноземної розвідки" під час перебування у 2021 році на території так званої "ДНР". Голда нібито збирав дані про об'єкти промисловості, "по яких згодом завдавалися ракетні удари". Так званий "суд" також "конфіскував" 43 броньованих автомобілі марки Toyota моделі Land Cruiser 200, які співробітники СММ ОБСЄ використовували на Донбасі.

Співробітників ОБСЄ Вадима Голду, а також Максима Петрова та Дмитра Шабанова, незаконно затримали на території самопроголошених утвореннь "ЛНР" і "ДНР" у квітні 2022 року. У вересні 2022-го Петрова та Шабанова за "звинуваченням" у держзраді незаконно ув'язнили на 13 років.

Як повідомлялося, після затримання своїх працівників на тимчасово окупованих територіях ОБСЄ оголосила про остаточне закриття своєї місії в Україні. СММ була створення у 2014 році для спостереження за війною на Донбасі.