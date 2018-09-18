Литва та українські заробітчани: криза ідентичності

Нещодавно у Литві, де вбивства стаються нечасто, у Каунасі після пожежі виявили труп зі слідами ножових поранень. Підозрюваного знайшли швидко - ним вивився будівельник-заробітчанин з України. Під час вечірки з іншими українцями зчинилась сварка через гроші, яка закінчилась різаниною та підпалом. Цей випадок привернув увагу громадськості та спричинив дискусії про соціальну ситуацію у балтійській країні.

Кількість населення знижується

Близько 3,7 мільйона осіб мешкали на початку 1990-х у Литві - у час, коли країна проголосила незалежність і вийшла зі складу СРСР. Сьогодні тут мешкає близько 2,8 мільйона людей. Багато литовців залишили країну з 2004 року - коли Литва вступила до ЄС. Люди прагнули працювати у заможніших країнах Євросоюзу за кращі гроші. Великобританія, Ірландія, Норвегія та Німеччина - потрапити прагнуть переважно саме туди. Деякі соціологи припускають, що до 2050 року у Литві залишаться тільки два мільйони литовців. У її балтійських сусідок ситуація, до речі, аналогічна.

На такий стан речей відразу відреагували будівельна сфера та транспортні підприємства, а також роздрібна торгівля. Вони шукають собі робітників з України та Білорусі. І кількість таких зростає, особливо з 2014 року - часу анексії українського Криму Росією та війни на Донбасі. Україну залишають тисячі людей, щоб шукати роботу деінде.

Привабливо для українців

Литва приваблює українців з різних причин: це і географічна близькість, і можливість спілкуватись російською мовою, і економічний підйом Литви з часу запровадження євро у 2015 році. Та й литовський уряд відомий як один із активних поборників України.

Багато гастарбайтерів працюють на будівельних майданчиках

За даними литовського міністерства внутрішніх справ, за першу половину 2018 року кількість українців, які мають дозвіл на перебування у Литві, збільшилась на понад 50 відсотків у порівнянні з 2017 роком. Крім того, до Литви прибули на 20 відсотків більше білорусів та на вісім відсотків - росіян. Абсолютні цифри, звичайно, не вражають, однак: легально у Литві мешкають 54 тисячі іноземців. Кількість тих, які шукають роботу без офіційного дозволу на це, також зростає.

38-річний Ярослав з Києва регулярний гість у Вільнюсі. Він - сертифікований масажист - подорожує як "турист", щоб через свої відвідини поповнити бюджет. Вдома таких грошей він не заробить. "Година масажу тут коштує до 70 євро, - каже Ярослав. - А я можу робити за 10-20 євро. І це непоганий заробіток для мене". Юнак переконаний, що попит на його роботу є тому, що литовські масажисти виїхали працювати в інші країни ЄС.

На відміну від Ярослава, більшість українців та білорусів працюють у Литві легально. Деякі підприємства навіть оплачують їм половину вартості оренди житла. "Мої люди працюють за 4,5 євро за годину та готові трудитись по 10-12 годин на добу, - розповідає Олександр, який керує невеличкою будівельною фірмою на околиці Вілюнюса. - В Україні вони ніколи стільки не зароблять".

Повернути литовців - місія нездійсненна?

Для деяких литовців саме це є проблемою. "Гастарбайтери "збивають" рівень зарплат. Вони роблять ту роботу, яку можуть робити і литовці - але наші люди залишають країну, що працювати в Норвегії чи Великобританії", - каже депутат литовського парламенту Лаурінас Касчюнас. "Литва має підтримувати сім'ї, робити так, щоб збільшувався рівень народжуваності, а тих, хто хоче виїхати, переконувати залишитись у країні", - вважає Касчюнас.

Нерія Путінайте з університету Вільнюса має інші аргументи. "Немає науково обґрунтованих даних про те, що українці чи білоруси відбирають робочі місця у литовців. - каже екс-міністерка науки і освіти. - Литовці виїжджають з країни уже 15 років, з того часу, як країна стала членом ЄС. І тоді українців тут ще не було".

Лаурінас Касчюнас: Гастарбайтери "збивають" рівень зарплат

Путінайте каже, що повернення литовців додому - це ілюзія. "Наш уряд повинен покарщувати умови інтеграції - пропонувати для українських та білоруських студентів мовні курси та стипендії", - каже вона і додає однак, що литовці загалом налаштовані проти збільшення кількості іноземців в країні.

Зберегти ідентичність

Це підходи, які литовці поділяють з багатьма іншими країнами у Центральній та Східній Європі, що зазнали у своїй історії пригнічення та здійснювали опір. "Як народ ми витримали полонізацію, коли Велике князівство Литовське у 1596 році об'єдналось з Королівством Польським у Річ Посполиту, - пояснює соціолог Владас Гайдіс. - Потім наприкінці XIX століття литовські землі увійшли до складу Російської імперії. А потім були радянські часи з депортаціями і масовими знищеннями. Тож литовці уважно ставляться до плекання своєї національної ідентичності та збереження державності".

Незважаючи на це європейська криза біженців 2015 року практично не вплинула на вибори у Литві у 2016 році. Литва прийняла кілька сотень біженців - однак у країні вони не затримались. Ультраправий Литовський націоналістичний союз так і не подолав чотиривідсотковий виборчий бар'єр. А переможець виборів євроскептичний Союз селян і зелених пообіцяв покращення соціального забезпечення та підвищення рівня зарплат.

В одному опитані DW експерти єдині: Литва відчула б політичний крен праворуч, якби кількість мігрантів з неєвропейських країн збільшилась суттєво. Однак такий сценарій - скоріш, нереальний. "Люди з Близького Сходу чи Африки вважають життя у Литві доволі жорстким - тут холодно, соціальні виплати занизькі, практично немає співвітчизників, а також ресторанів зі звичною їжею, - каже у приватній розмові чиновник з міністерства внутрішніх справ. - Чого їм тут залишатись?"