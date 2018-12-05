Литва розширила "чорний список" росіян через Керченську кризу

Департамент міграції Литви за пропозицією міністерства закордонних справ країни ухвалив рішення про розширення "чорного списку" росіян, на яких поширюються санкції, повідомила агентству BNS директорка департаменту Евеліна Гудзинскайте, передає "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю, 7 грудня.

МЗС і департамент міграції країни не повідомляють, скільки осіб було додано до "чорного списку" та які саме санкції на них поширюватимуться. Однак дипломатичні джерела повідомили агентству, що до списку внесли 20 осіб.

Раніше МЗС Литви запропонувало накласти індивідуальні санкції на російських осіб, причетних до агресивних дій у районі Керченської протоки і у Чорному морі. Литовське МЗС звернулося до департаменту міграції при міністерстві внутрішніх справ Литви з пропозицією "включити в національний список небажаних осіб" тих людей, що "брали безпосередню участь в акті агресії проти українських військових кораблів і їхніх екіпажів у Керченській протоці і Чорному морі 25 листопада, а також представників військового керівництва Російської Федерації, відповідальних за цей акт".

МЗС Литви вважає, що ці особи грубо порушили міжнародне право і становлять серйозну загрозу міжнародній і литовській національній безпеці.

Як повідомлялось раніше, президентка Литви Даля Грибаускайте засудила агресивні дії РФ стосовно українських суден біля Керченської протоки і назвала їхнє захоплення кричущим порушенням Росією міжнародного права. 7 грудня Даля Грибаускайте відвідує Україну з офіційним візитом.