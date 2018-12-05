 Литва розширила ″чорний список″ росіян через Керченську кризу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Литва розширила "чорний список" росіян через Керченську кризу

Литва додала 20 громадян РФ у чорний список через напад на українські судна в Чорному морі, повідомляє агенція BNS. Факт розширення санкцій підтвердили у департаменті міграції Литви.

Керченська протока

Керченська протока

Департамент міграції Литви за пропозицією міністерства закордонних справ країни ухвалив рішення про розширення "чорного списку" росіян, на яких поширюються санкції, повідомила агентству BNS директорка департаменту Евеліна Гудзинскайте, передає "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю, 7 грудня.

МЗС і департамент міграції країни не повідомляють, скільки осіб було додано до "чорного списку" та які саме санкції на них поширюватимуться. Однак дипломатичні джерела повідомили агентству, що до списку внесли 20 осіб.

DW.COM

Німеччина не пропонуватиме введення нових санкцій ЄС щодо Росії через Керченську кризу. Немає консенсусу щодо санкцій і всередині ЄС, заявив Гайко Маас. (07.12.2018)

На думку депутата Бундестагу Йоахіма Пфайффера, кораблі НАТО повинні гарантувати свободу судноплавства Керченською протокою. Водночас Пфаффер проти санкцій щодо "Північного потоку-2". (05.12.2018)

Раніше МЗС Литви запропонувало накласти індивідуальні санкції на російських осіб, причетних до агресивних дій у районі Керченської протоки і у Чорному морі. Литовське МЗС звернулося до департаменту міграції при міністерстві внутрішніх справ Литви з пропозицією "включити в національний список небажаних осіб" тих людей, що "брали безпосередню участь в акті агресії проти українських військових кораблів і їхніх екіпажів у Керченській протоці і Чорному морі 25 листопада, а також представників військового керівництва Російської Федерації, відповідальних за цей акт".

МЗС Литви вважає, що ці особи грубо порушили міжнародне право і становлять серйозну загрозу міжнародній і литовській національній безпеці.

Як повідомлялось раніше, президентка Литви Даля Грибаускайте засудила агресивні дії РФ стосовно українських суден біля Керченської протоки і назвала їхнє захоплення кричущим порушенням Росією міжнародного права. 7 грудня Даля Грибаускайте відвідує Україну з офіційним візитом.

Дивитись відео 03:03
Now live
03:03 хв

Конфлікт в Азовському морі: на що готовий Захід, щоб зупинити ескалацію? (30.11.2018)

Аудіо й відео до теми

Конфлікт в Азовському морі: на що готовий Захід, щоб зупинити ескалацію? (30.11.2018)  

Також за темою

Symbolbild Russland droht der EU mit Überflugverbot

Відповідь ЄС на керченську кризу: нові санкції проти Росії малоймовірні 06.12.2018

Після захоплення українських кораблів у Керченській протоці Київ закликав ЄС запровадити нові санкції проти Росії. DW побувала на зустрічі послів країн Євросоюзу в Україні, аби з'ясувати, чи має ця ідея шанси на успіх.

Russland Ukraine Krim Konflikt

Керченська криза: як євродепутати вимагали дій від ЄС і НАТО 04.12.2018

Підкомітет Європарламенту з оборони провів слухання щодо Керченської кризи. В ЄС обіцяють вжити заходів, якщо Росія не звільнить українських моряків. А поки судноплавство протокою лишається заблокованим.

Deutschland Heiko Maas, Außenminister

Гайко Маас: В ЄС немає консенсусу щодо нових санкцій щодо РФ 07.12.2018

Німеччина не пропонуватиме введення нових санкцій ЄС щодо Росії через Керченську кризу. Немає консенсусу щодо санкцій і всередині ЄС, заявив Гайко Маас.

Реклама

Докладно

Аннеґрет Крамп-Карренбауер (у центрі) очолила ХДС

Меркель залишається канцлеркою

Аннеґрет Крамп-Карренбауер мусить стати ініціаторкою змін, конче необхідних ХДС, вважає Інес Поль.  

Президент України Петро Порошенко

Порошенко заявив, що підписав бюджет-2019

Петро Порошенко заявив про підписання закону про держбюджет України на 2019 рік.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  