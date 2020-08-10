 Литва, Латвія та Польща готові до посередницької місії в Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2020

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Новини

Литва, Латвія та Польща готові до посередницької місії в Білорусі

Литва, Латвія та Польща готові до посередництва в Білорусі, якщо там для подолання кризи буде створено національну раду з представників влади та громадянського суспільства. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Президент Литви Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа (архівне фото)

Президент Литви Гітанас Науседа в середу, 12 серпня, запропонував створити в Білорусі національну раду з представників влади та громадянського суспільства з метою подолання кризи в країні. За його словами, якщо Мінськ схвалить цю ініціативу, звільнить затриманих та припинить насильство, президенти Польщі, Литви та Латвії могли би взяти на себе посередницьку місію. Науседа вже обговорив цю ініціативу з польським та латвійським колегами.

"Хочу запропонувати план з трьох пунктів, котрий міг би стати прелюдією до посередництва президентів регіону в справі подолання кризи в Білорусі. Складових плану три. По-перше, органи влади Білорусі припиняють застосування сили проти своїх громадян та нагнітання ситуації. По-друге, влада Білорусі звільняє затриманих, котрих уже тисячі, всіх учасників протестів, котрі на сьогодні піддані репресіям. Третій пункт - органи влади Білорусі відновлюють діалог зі своїм громадянським суспільством", - сказав президент Литви.

За словами Науседи, добрим рішенням у цьому напрямі могло би стати формування "національної ради з представників влади та громадянського суспільства, обов'язком і метою якої був би пошук рішень з виходу з кризи у середньостроковий період".

Нагадаємо, що в Білорусі вже четверту добу поспіль відбуваються акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за попередніми даними ЦВК, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,08 відсотка голосів, а його основний суперник Світлана Тихановська - 10,9 відсотка. Під час акцій протесту одна людина загинула, понад 200 осіб госпіталізовано. МВС Білорусі повідомило про затримання понад 3000 осіб у ніч на 10 серпня і більше ніж 2000 - у ніч на 11 серпня. На акціях протесту в ніч на 12 серпня було затримано більше тисячі осіб.

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