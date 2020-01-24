Литва: бум стартапів замість відтоку мізків (відео)

Молоді литовці бачать майбутнє своєї країни як "кремнієвої долини" Східної Європи. Як стартапи та робота в IT-сфері допомагають повертати фахівців у країну, а влада країни створює привабливі умови для ведення бізнесу?
У Литві виростає ціле покоління молодих людей, які бачать майбутнє своєї країни як "кремнієвої долини" Східної Європи. І якщо в інших колишніх радянських країнах спостерігається масовий відтік мізків, то у Вільнюсі навпаки - молодь повертається на батьківщину. Адже влада країни створює привабливі умови для ведення бізнесу. Дивіться, як саме:
IT-сектор поряд з туризмом став основою економіки Львова. Сьогодні столиця Галичини має найбільшу в Україні концентрацію айтішників на душу населення. Чим місто Лева приваблює програмістів - у репортажі DW. (03.05.2019)
Якщо якісну освіту в ІТ-сфері дати кожній українській дитині, Україна отримає свого Ілона Маска і Кремнієву долину. У цьому переконаний Влад Котов з освітнього проекту RoboBus. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (08.07.2019)