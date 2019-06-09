 Лещенко піде у Раду без ″Слуги народу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2019

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Новини

Лещенко піде у Раду без "Слуги народу"

Сергій Лещенко може взяти участь у парламентських виборах як самовисуванець. Раніше на з'їзді партії "Слуга народу" його прізвище не назвали серед тих, хто увійшов до першої сотні списку політсили.

Сергій Лещенко

Сергій Лещенко

Народний депутат України Сергій Лещенко у неділю, 9 червня, заявив, що розмірковує над участю у позачергових парламентських виборах 21 липня в якості самовисуванця по виборчому округу в Києві, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Нардеп зазначив, що остаточне рішення ухвалить за кілька днів.

"Що стосується мене, то я не хочу бігати за списками, за партіями. (…) У мене є ще один варіант - це балотуватися по округу в місті Київ", - заявив Лещенко в ефірі телеканалу "Наш".

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Нардеп наголосив, що був останні півроку пов'язаний з президентом України Володимиром Зеленським і партією "Слуга народу", але поважає рішення політради партії не включати у виборчий список людей, які вже були народними депутатами. "Це рішення, з яким я погоджуюся, тому що це нова сила, вона має йти з нового, чистого аркуша", - зазначив Лещенко.

Нагадаємо, що раніше у неділю на з'їзді партії "Слуга народу" було оголошено першу сотню виборчого списку партії. До першої десятки списку серед інших увійшли голова партії Дмитро Разумков, радниця президента Володимира Зеленського Ірина Венедіктова, гендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко та чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

Також на з'їзді назвали кандидатів від партії у мажоритарних округах. При цьому неназваними залишились кілька осіб, яких пов'язували з роботою у передвиборному штабі Зеленського, серед яких Сергій Лещенко та Айварас Абромавичус.

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