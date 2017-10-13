 Леонардо да Вінчі: ким він був? | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 02.05.2019

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Культура й стиль життя

Леонардо да Вінчі: ким він був?

500 років тому помер Леонардо да Вінчі. Художник і вчений, незважаючи на своє низьке походження, став однією з найвпливовіших постатей Ренесансу.

Чи справді на цьому портреті 1512 року зображений да Вінчі - дискусійне питання

Чи справді на цьому портреті 1512 року зображений да Вінчі - дискусійне питання

2 травня 1519 року у шато Кло-Люсе (Château Clos Lucé), що в Амбуазі у Франції помер Леонардо да Вінчі. За легендою, геній зробив останній видих на руках французького короля Франца І в оточенні численного монаршого почту. Цей момент навіть закарбував художник Франсуа Менажо, картина якого зберігається у замку Амбуаз. Однак це таки легенда - історики встановили, що цього дня Франц І був у Парижі. Утім, саме він у 1516 році запросив майстра до Амбуаза. Французький монарх був відомий своєю любов'ю до мистецтва і шаленів від творчості да Вінчі, з яким особисто зустрівся під час подорожей до Італії.

З провінції до яскравої Флоренції

Леонардо народився 15 квітня 1452 року в тосканському селищі Анкіано поблизу Вінчі. Його батьки - 25-річний нотаріус і 16-річна сільська дівчина - були неодружені, Леонардо зростав у свого дідуся. Да Вінчі дуже любив малювати і йому пощастило стати учнем видатного скульптора Андреа дель Вероккйо. Завдяки навчанню у відомого майстра да Вінчі почав отримувати замовлення від Медичі - родини купців і банкірів, котра своєю владою й статками контролювала Флоренцію впродовж кількох століть. З часом Леонардо да Вінчі отримав доступ до вищих кіл і став учасником Гільдії Святого Луки - флорентійського мистецького об’єднання.

  • Мона Ліза

    2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети

    Мона Ліза

    Найвідоміша картина Леонардо да Вінчі доби розквіту італійського Ренесансу виставлена в паризькому Луврі. Рік створення роботи, так само як і особа Лізи невідомі: популярною є версія про те, що це портрет флорентійки Лізи дель Джокондо, дружини продавця тканин і шовку Франческо Бартоломео ді Занобі дель Джокондо, проте історики-мистецтвознавці ставлять цю версію під сумнів.

  • Спаситель світу (Salvator Mundi)

    2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети

    Спаситель світу

    2017 року роботу да Вінчі продали за рекордну суму 450 мільйонів доларів на аукціоні "Крістіз" спадкоємному принцу із Саудівської Аравії Мохаммеду біл Салману. Картина, створена 1500 року, належить до менш ніж 20 робіт да Вінчі, які збереглися дотепер. 1958 року "Спасителя світу" продали лише за 60 доларів, адже ніхто не вірив, що це оригінал. Суперечки щодо справжності картини тривають досі.

  • Іван Хреститель

    2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети

    Іван Хреститель

    Картина "Іван Хреститель", на якій зображений новозавітний попередник Христа, також висить у Луврі. Його бадьорість вказує на те, що він знає про пришестя Месії. У 1513-1515 роках Леонардо працював у Ватикані, цілком можливо, що Папа Лео Х замовив цю картину, яка стала чи не останньою олійною роботою майстра.

  • Таємна вечеря

    2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети

    Таємна вечеря

    Як і "Мона Ліза", "Таємна вечеря", що висить на північній стіні їдальні домініканського монастиря Санта Марія делле Ґраціє, належить до найкращих робіт да Вінчі і є частиною світової культурної спадщини. Роботу багаторазово реставрували, адже вона створена у техніці альсекко, популярній у кінці XV століття, яка передбачає настіний живопис на сухій штукатурці, на відміну від більш тривкої фрески.

  • Мадонна з веретеном

    2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети

    Мадонна з веретеном

    Оригінал картини не зберігся, існують дві копії, створені учнями Леонардо. Одна копія входить до нью-йоркської приватної колекції, другу 2003 року вкрали з шотландського замку Драм. 2007 року картину знайшли під час поліцейської облави, зараз вона висить у шотландській національній галереї. Незважаючи на те, що це не оригінал, на той час її вартість була оцінена в 40 мільйонів євро.

  • Автопортрет

    2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети

    Автопортрет

    Коли творам мистецтва більше 500 років, сумніви щодо їхньої автентичності є цілком природними: у випадку з автопортретом, котрий висить у королівській бібліотеці Турина, авторство й особистість зображеної персони стоять під питанням. Експерти припускають, що портрет, намальований червоною вохрою, міг бути створений вже після смерті да Вінчі. Що сказав би з приводу цих дискусій сам майстер?

  • Гелікоптер

    2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети

    Гелікоптер

    В останні роки життя універсальний геній більше цікавився науками, ніж живописом: він робив архітектурні, біологічні, технічні й анатомічні екскізи, проте фантазія да Вінчі не відповідала його спроможностям. Зображений на ескізі літальний апарат (helix pteron - гвинтокрил) є прообразом гелікоптера. Для втілення цієї ідеї майстру не вистачало матеріалів.

  • Вітрувіанська людина

    2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети

    Вітрувіанська людина

    Винахідницький талант да Вінчі може бути причиною, чому існує так мало картин майстра: для живопису в Леонардо було мало часу. Ескіз є ілюстрацією ідеї людини з ідеальними пропорціями давньоримського архітектора Вітрувія. Вітрувіанська людина є символом симетрії, краси й піклування про тіло. Сьогодні це зображення німці мають на картках компаній медичного страхування.

    Автор: Крістіна Рейманн-Шнайдер, Ірина Бойко


Да Вінчі зображав Мадонну й малював портрети. Деякі картини він десятиліттями зберігав у майстерні й допрацьовував знову й знову. Найвідоміша картина "Мона Ліза", яку сьогодні можна побачити в паризькому Луврі, роками подорожувала з митцем.

Особисте

Такі роботи, як "Мона Ліза", дають зрозуміти, що жінки подобалися да Вінчі, - проте лише на полотні. У приватному житті митця цікавили чоловіки. Автор порушував усталені правила також у своєму портретному живописі. Усупереч законам часу, за якими портрет потрібно було зображувати в профіль, жінки з картин да Вінчі дивляться просто на глядача.

Утім, було б несправедливо зводити творчість да Вінчі лише до живопису. Майстер, до речі, залишив і не так вже багато картин - лише дещо більше десятка живописних робіт сьогодні впевнено приписують авторству Леонардо. Водночас існує багато досліджень да Вінчі з анатомії, ескізів, текстів, написаних дзеркальним шрифтом, і проектів, які не мають мистецької цінності, як от танк, літальні пристрої або водолазне спорядження. Да Вінчі малював конструкції мостів і спланував ціле місто. Попри це, більшість його ідей так і не були втіленими.

Анатомічні студії Леонардо да Вінчі, датовані XV століттям

Анатомічні студії Леонардо да Вінчі, датовані XV століттям

Для Леонардо да Вінчі наука й мистецтво були взаємопов'язаними. Взагалі для майстра існував зв'язок між усім. Да Вінчі був допитливим, хотів зрозуміти світ у всіх розрізах. Свої знання і винаходи у сфері природничих наук він відображував у живописі. Да Вінчі навіть таємно розтинав трупи, щоб дослідити будову тіла: м'язи, суглоби й головне - пропорції.

Флоренція, Мілан та Рим - у цих столицях Ренесансу працював да Вінчі. Там же він мав і замовників - з родин багатіїв і аристократів. Серед його клієнтів були навіть папи Римські. 1516 року да Вінчі до себе в палац запросив Франц І, добре платив йому і давав свободу займатися власними проектами. 

Численні виставки в Європі цього року пропонують огляд життя й творчості Леонардо да Вінчі. Паризький Лувр презентує восени ретроспективу робіт митця. Британська королівська колекція до 6 травня експонується у Белфасті, Бірмінгемі, Лідсі, Ліверпулі й Манчестері. Від 24 травня до 13 жовтня в лондонському Букінгемському палаці можна буде побачити 200 малюнків да Вінчі.

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Така різна Мона Ліза... (13.10.2017)

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Росіянин продав картину Леонардо да Вінчі за рекордні 450 мільйонів доларів

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2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети

Твори Леонардо да Вінчі - одні з найвідоміших в історії мистецтв. Щоправда, нині точиться чимало дискусій, чи деякі з них справді належать руці генія, який помер 500 років тому. Сам же майстер більше цікавився наукою. (19.02.2019)  

Аудіо й відео до теми

Така різна Мона Ліза... (13.10.2017)  

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Твори Леонардо да Вінчі - одні з найвідоміших в історії мистецтв. Щоправда, нині точиться чимало дискусій, чи деякі з них справді належать руці генія, який помер 500 років тому. Сам же майстер більше цікавився наукою.

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