Леонардо да Вінчі: ким він був?

500 років тому помер Леонардо да Вінчі. Художник і вчений, незважаючи на своє низьке походження, став однією з найвпливовіших постатей Ренесансу.
2 травня 1519 року у шато Кло-Люсе (Château Clos Lucé), що в Амбуазі у Франції помер Леонардо да Вінчі. За легендою, геній зробив останній видих на руках французького короля Франца І в оточенні численного монаршого почту. Цей момент навіть закарбував художник Франсуа Менажо, картина якого зберігається у замку Амбуаз. Однак це таки легенда - історики встановили, що цього дня Франц І був у Парижі. Утім, саме він у 1516 році запросив майстра до Амбуаза. Французький монарх був відомий своєю любов'ю до мистецтва і шаленів від творчості да Вінчі, з яким особисто зустрівся під час подорожей до Італії.
З провінції до яскравої Флоренції
Леонардо народився 15 квітня 1452 року в тосканському селищі Анкіано поблизу Вінчі. Його батьки - 25-річний нотаріус і 16-річна сільська дівчина - були неодружені, Леонардо зростав у свого дідуся. Да Вінчі дуже любив малювати і йому пощастило стати учнем видатного скульптора Андреа дель Вероккйо. Завдяки навчанню у відомого майстра да Вінчі почав отримувати замовлення від Медичі - родини купців і банкірів, котра своєю владою й статками контролювала Флоренцію впродовж кількох століть. З часом Леонардо да Вінчі отримав доступ до вищих кіл і став учасником Гільдії Святого Луки - флорентійського мистецького об’єднання.
Да Вінчі зображав Мадонну й малював портрети. Деякі картини він десятиліттями зберігав у майстерні й допрацьовував знову й знову. Найвідоміша картина "Мона Ліза", яку сьогодні можна побачити в паризькому Луврі, роками подорожувала з митцем.
Особисте
Такі роботи, як "Мона Ліза", дають зрозуміти, що жінки подобалися да Вінчі, - проте лише на полотні. У приватному житті митця цікавили чоловіки. Автор порушував усталені правила також у своєму портретному живописі. Усупереч законам часу, за якими портрет потрібно було зображувати в профіль, жінки з картин да Вінчі дивляться просто на глядача.
Утім, було б несправедливо зводити творчість да Вінчі лише до живопису. Майстер, до речі, залишив і не так вже багато картин - лише дещо більше десятка живописних робіт сьогодні впевнено приписують авторству Леонардо. Водночас існує багато досліджень да Вінчі з анатомії, ескізів, текстів, написаних дзеркальним шрифтом, і проектів, які не мають мистецької цінності, як от танк, літальні пристрої або водолазне спорядження. Да Вінчі малював конструкції мостів і спланував ціле місто. Попри це, більшість його ідей так і не були втіленими.
Для Леонардо да Вінчі наука й мистецтво були взаємопов'язаними. Взагалі для майстра існував зв'язок між усім. Да Вінчі був допитливим, хотів зрозуміти світ у всіх розрізах. Свої знання і винаходи у сфері природничих наук він відображував у живописі. Да Вінчі навіть таємно розтинав трупи, щоб дослідити будову тіла: м'язи, суглоби й головне - пропорції.
Флоренція, Мілан та Рим - у цих столицях Ренесансу працював да Вінчі. Там же він мав і замовників - з родин багатіїв і аристократів. Серед його клієнтів були навіть папи Римські. 1516 року да Вінчі до себе в палац запросив Франц І, добре платив йому і давав свободу займатися власними проектами.
Численні виставки в Європі цього року пропонують огляд життя й творчості Леонардо да Вінчі. Паризький Лувр презентує восени ретроспективу робіт митця. Британська королівська колекція до 6 травня експонується у Белфасті, Бірмінгемі, Лідсі, Ліверпулі й Манчестері. Від 24 травня до 13 жовтня в лондонському Букінгемському палаці можна буде побачити 200 малюнків да Вінчі.
Хто вона – жінка, що її увічнив Леонардо да Вінчі у легендарній картині "Мона Ліза"? Італійські вчені вважають, що наблизилися до розгадки. Її має містити старовинна усипальниця у Флоренції. (10.08.2013)
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