На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лейбористська партія".

Лейбористська партія є однією з двох провідних партій у Великобританії. Лейбористська партія була заснована 1900 року як "Комітет робочого представництва". "Лейбористською партією" ця політична сила називається, починаючи від 1906 року. Велику роль під час заснування Лейбористської партії відіграв робітничий рух. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.