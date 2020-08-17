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Лейбористська партія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лейбористська партія".

Лейбористська партія є однією з двох провідних партій у Великобританії. Лейбористська партія була заснована 1900 року як "Комітет робочого представництва". "Лейбористською партією" ця політична сила називається, починаючи від 1906 року. Велику роль під час заснування Лейбористської партії відіграв робітничий рух. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Новій Зеландії перенесли вибори після спалаху коронавірусу

У Новій Зеландії перенесли вибори після спалаху коронавірусу 17.08.2020

Прем'єрка Нової Зеландії перенесла парламентські вибори через спалах коронавірусу в Окленді. До нього у країні 102 дні не фіксували нових заражень. Окремі випадки виявляли лише у мандрівників з інших країн.
Лейбористську партію Великобританії очолив Кір Стармер

Лейбористську партію Великобританії очолив Кір Стармер 04.04.2020

Міністр з питань Brexit у тіньовому уряді лейбористів змінив Джеремі Корбіна. Вибори нового голови партії відбулися після нищівної поразки лейбористів на останніх виборах.
Коментар: Борис Джонсон виграв, Великобританія програла

Коментар: Борис Джонсон виграв, Великобританія програла 13.12.2019

Епітети на кшталт "значимий" та "історичний" використовують надто часто і часто недоречно. Але не зараз: результати цих виборів у Великобританії визначать політику країни на роки, вважає Роберт Мадж.
Вибори у Великобританії: партія Бориса Джонсона здобувала абсолютну більшість

Вибори у Великобританії: партія Бориса Джонсона здобувала абсолютну більшість 13.12.2019

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що тепер має "потужний мандат на Brexit", а лідер лейбористів Джеремі Корбін іде у відставку.
У Великобританії відбуваються дострокові парламентські вибори

У Великобританії відбуваються дострокові парламентські вибори 12.12.2019

Результати голосування є важливими для процедури виходу Великобританії зі складу Євросоюзу, запланованого на кінець січня 2020 року.
Консерватори Джонсона випереджають лейбористів на 10 відсотків - опитування

Консерватори Джонсона випереджають лейбористів на 10 відсотків - опитування 22.11.2019

За кілька тижнів до парламентських виборів британська Консервативна партія прем'єр-міністра Бориса Джонсона має 42 відсотки підтримки й на 10 відсотків випереджає опозиційну Лейбористську партію, кажуть соціологи.
Лейбористи погодилися на дострокові вибори у Великобританії

Лейбористи погодилися на дострокові вибори у Великобританії 29.10.2019

Лідер британських лейбористів Джеремі Корбін заявив, що його партія згодна на проведення дострокових виборів у грудні.
Борис Джонсон у скруті. Як британський прем'єр потрапив у смугу поразок

Борис Джонсон у скруті. Як британський прем'єр потрапив у смугу поразок 05.09.2019

Три болючі ляпаси для Джонсона за два дні: парламент розглядає закон проти Brexit без угоди і не підтримує дострокові вибори. Аби домогтися свого, прем'єру доведеться шукати інших шляхів.
Парламент Великобританії відхилив ідею Джонсона провести вибори

Парламент Великобританії відхилив ідею Джонсона провести вибори 05.09.2019

Пропозиція прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона провести в жовтні дострокові вибори не отримала достатньої підтримки в Палаті громад.
Консерваторам-опонентам Бориса Джонсона загрожує виключення з партії

Консерваторам-опонентам Бориса Джонсона загрожує виключення з партії 02.09.2019

Консерваторам-противникам курсу британського прем'єра Бориса Джонсона щодо Brexit загрожує виключення з партії. Він також скасував заплановану з опонентами-однопартійцями зустріч.
Великобританія: Джонсон прагне призупинення роботи парламенту перед Brexit

Великобританія: Джонсон прагне призупинення роботи парламенту перед Brexit 28.08.2019

Борис Джонсон хоче продовжити канікули британського парламенту. В опозиції називають це спробою завадити діям парламентарів, які виступають проти Brexit без угоди з ЄС.
Британські лейбористи хочуть висловити недовіру уряду Бориса Джонсона

Британські лейбористи хочуть висловити недовіру уряду Бориса Джонсона 15.08.2019

Лідер Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін проти Brexit без угоди з ЄС і збирається ініціювати голосування про недовіру прем'єру Борису Джонсону - переконаному прихильнику Brexit.
На виборах в Австралії перемагає консервативна коаліція

На виборах в Австралії перемагає консервативна коаліція 18.05.2019

На парламентських виборах в Австралії перемагає консервативна коалація на чолі з прем'єр-міністром Скоттом Моррісоном.
Brexit: переговори уряду Мей та опозиції закінчилися безрезультатно

Brexit: переговори уряду Мей та опозиції закінчилися безрезультатно 17.05.2019

Лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін заявив про безрезультатне завершення переговорів з урядом Терези Мей щодо угоди про вихід Великобританії зі складу ЄС.
У Великобританії планують нове голосування щодо угоди про Brexit

У Великобританії планують нове голосування щодо угоди про Brexit 15.05.2019

Британська прем'єрка Тереза Мей планує провести нове голосування щодо угоди про Brexit у червні.
Тереза Мей запропонувала лейбористам угоду щодо Brexit

Тереза Мей запропонувала лейбористам угоду щодо Brexit 05.05.2019

Прем'єрка Великобританії Тереза Мей звернулася до лідера лейбористів з пропозицією угоди щодо виходу країни з ЄС. За даними ЗМІ, вона пропонує країні залишитися у митному союзі з ЄС до 2022 року.
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