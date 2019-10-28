 Лейбористи погодилися на дострокові вибори у Великобританії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2019

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Новини

Лейбористи погодилися на дострокові вибори у Великобританії

Лідер британських лейбористів Джеремі Корбін заявив, що його партія згодна на проведення дострокових виборів у грудні.

Джеремі Корбін

Джеремі Корбін (фото з архіву)

Лідер опозиційної Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін у вівторок, 29 жовтня, повідомив, що його партія згодна на проведення дострокових виборів у грудні. За його словами, лейбористи ввечері 29 жовтня підтримають запропонований прем'єр-міністром Борисом Джонсоном законопроєкт про вибори.

"Вихід Великобританії з ЄС без договору більше не розглядається, тож сьогодні ввечері лейбористи підтримають загальні вибори", - написав Корбін у Twitter. Він також висловив упевненість, що його партія переможе на дострокових виборах у грудні.

Поки що, однак, неясно, чи підтримають лейбористи проведення дострокових виборів саме 12 грудня, як це пропонує Джонсон. Інші партії - ліберал-демократи та Шотландська національна партія - раніше вже демонстрували готовність підтримати дострокові вибори в грудні, проте виступали за їх проведення 9 грудня, зазначає агентство новин dpa.

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Нагадаємо, що 28 жовтня парламент Великобританії не підтримав пропозицію прем'єр-міністра Бориса Джонсона про проведення нових виборів 12 грудня. За цю пропозицію проголосували 299 члени Палати громад за необхідних 434 голосів. "Проти" виборів виступили 70 парламентарів. Після голосування Джонсон заявив, що його уряд подасть інший законопроєкт про проведення парламентських виборів 12 грудня.

Раніше того ж дня Джонсон надіслав у Брюссель листа, яким поінформував президента Європейської Ради Дональда Туска, що приймає рішення Євросоюзу про відтермінування Brexit на три місяці. Водночас британський прем'єр наголосив, що він робить це проти своєї волі, і закликав Брюссель більше не надавати жодних відтермінувань. Джонсон назвав відстрочку "небажаною" і заявив, що "вона була нав'язана цій владі проти її волі".

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