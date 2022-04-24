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Кіпр

Судно з мігрантами затонуло біля берегів Лівану

Судно з мігрантами затонуло біля берегів Лівану 24.04.2022

За словами міністра транспорту Лівану Алі Хаміє, біля берегів Триполі потонув човен з мігрантами, 45 із приблизно 60 людей вдалося врятувати.
Історичне місто-привид на Кіпрі - Європа у фокусі (відео)

Історичне місто-привид на Кіпрі - "Європа у фокусі" (відео) 10.01.2022

Росія: діти сталінських таборів втратили надію на справедливість. Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко.

Чому діти сталінських таборів втратили останню надію - "Європа у фокусі" (10.01.2022) 10.01.2022

Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть улюблені цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко через 85 років. Італія: унікальний годинникар з Рима.
Кіпр та Чорногорія запровадили жорсткіші умови в'їзду через COVID-19

Кіпр та Чорногорія запровадили жорсткіші умови в'їзду через COVID-19 02.01.2022

Відсьогодні для в'їзду в Чорногорію потрібні і підтвердження вакцинації, і негативний результат тесту на коронавірус. Кіпр своєю чергою вимагатиме від подорожуючих тестуватися на COVID-19 тричі.
Не лише через Польщу: інші шляхи мігрантів до ЄС - Європа у фокусі (відео)

Не лише через Польщу: інші шляхи мігрантів до ЄС - "Європа у фокусі" (відео) 29.11.2021

Також у випуску: Як борються з наркоторгівлею у Франції. Що залишилося Росії від СРСР. Кого бояться іспанські фермери. Чому італійські винороби змушені експериментувати з вином.

Не лише через Польщу: інші шляхи мігрантів до ЄС - "Європа у фокусі" (29.11.2021) 29.11.2021

Франція: як борються з наркоторгівлею у Марселі. Росія: що залишилося в РФ від радянського минулого. Іспанія: кого бояться іспанські фермери і... вівці. Італія: чому місцеві винороби змушені експериментувати з вином.
Кулеба назвав країни ЄС, які залишаються відкритими для подорожей українців

Кулеба назвав країни ЄС, які залишаються відкритими для подорожей українців 11.11.2021

Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Кіпр, Нідерланди, Хорватія та Чехія залишаються відкритими для подорожей українців, у тому числі з туристичною метою, незважаючи на виключення України з "зеленого" списку ЄС.
Як шотландці позбуваються залежності від газу та нафти - Європа у фокусі (відео)

Як шотландці позбуваються залежності від газу та нафти - "Європа у фокусі" (відео) 11.10.2021

Що очікує біженців з Афганістану в ЄС після втечі від талібів. Підводні турбіни як альтернатива "брудним" джерелам енергії. Італійські фермери сперечаються через субсидії Євросоюзу. Французький сир зроблений у Польщі.

Як шотландці позбуваються залежності від газу та нафти - "Європа у фокусі" (11.10.2021) 11.10.2021

Що очікує біженців з Афганістану в ЄС після втечі від талібів. Підводні турбіни як альтернатива "брудним" джерелам енергії. Італійські фермери сперечаються через субсидії Євросоюзу. Французький сир зроблений у Польщі.
РБ ООН засудила підтримку Ердоганом відкриття міста-примари на Кіпрі

РБ ООН засудила підтримку Ердоганом відкриття "міста-примари" на Кіпрі 24.07.2021

У Раді Безпеки ООН відзначили, що будь-які спроби заселити Варошу новими жителями є неприпустимими. Туреччину закликали дотримуватися попередніх резолюцій Ради Безпеки щодо Кіпру.
Щонайменше чотири людини загинули у лісовій пожежі на Кіпрі

Щонайменше чотири людини загинули у лісовій пожежі на Кіпрі 04.07.2021

Вогонь забрав життя чотирьох людей і знищив понад 55 квадратних кілометрів лісу і сільськогосподарських угідь. За попередніми даними, у підпалі підозрюють 67-річного місцевого жителя.
Вакциновані українці зможуть в'їжджати на Кіпр без тесту

Вакциновані українці зможуть в'їжджати на Кіпр без тесту 29.06.2021

Кіпр спростив умови в'їзду для вакцинованих українців - з 1 липня їм не треба буде робити тест на коронавірус чи йти на карантин.

Кіпр проти сміття: три екологічні ініціативи (31.05.2021) 31.05.2021

Кіпр, перлина Середземномор'я, потерпає від засмічення. Активісти розчищають острів від сміття й примудряються заробляти на цьому гроші.

Правлячі консерватори перемогли на виборах до парламенту Кіпру

Правлячі консерватори перемогли на виборах до парламенту Кіпру 31.05.2021

На тлі послаблення позицій основних трьох сил, що пройшли до парламенту Кіпру, - консерваторів, лівих і демократів - свої позиції поліпшили ультраправі.
Безвіз на пляжі: де чекають туристів з України (відео)

Безвіз на пляжі: де чекають туристів з України (відео) 12.05.2021

Туристичні країни Європи готуються до відкриття літнього сезону відпусток попри коронавірус. Адже для економік, ослаблених пандемією, це життєво важливо. Куди і за яких умов можуть поїхати українці?

Безвіз на пляжі: куди українцям можна їхати влітку (11.05.2021) 11.05.2021

Туристичні країни Європи готуються до відкриття літнього сезону відпусток попри коронавірус. Адже для економік цих країн, ослаблених пандемією, життєво важливі доходи від туризму. Куди і за яких умов можуть поїхати українці? І коли знову запрацює безвіз?

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