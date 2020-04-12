Кінець політичної кризи в Афганістані: опоненти домовилися про розподіл влади

Президент Афганістану Ашраф Гані та його головний політичний опонент Абдула Абдула підписали угоду про розподіл влади. Документ було підписано у неділю, 17 травня, повідомляє інформагенція AFP.

Речник Гані Седік Седіккі написав цього дня у соцмережі Twitter, що Абдулла очолить Вищу комісію з питань національного примирення й представлятиме офіційний Кабул на переговорах з радикальним ісламістським рухом "Талібан".

Крім того, члени команди Абдулли отримають половину місць у кабінеті міністрів, а також чимало керівних посад у провінціях, пояснив прессекретар Гані.

Політична криза тривала вісім місяців

Досягнутий компроміс поклав край багатомісячній політичній боротьбі, що спричинила в країні політичний безлад, зазначає агенція. Очікується, що нинішня домовленість прокладе шлях до "найвищої мети афганського народу - миру", додав речник Ашрафа Гані.

Нагадаємо, 9 березня у Кабулі відбулися одразу дві церемонії інавгурації президентів. Присягу тоді склав чинний голова держави Ашраф Гані, якого раніше незалежна виборча комісія країни оголосила переможцем президентських виборів. Водночас президентську присягу склав і прем'єр-міністр Афганістану Абдулла Абдулла, який також вважав себе переможцем перегонів.

А вже 11 березня Гані скасував посаду прем'єр-міністра. Тоді ж Гані розпорядився винести з офісу прем'єра всі речі та перевести в інші місця всі підрозділи, що відповідають за безпеку офісу. У відповідь Абдулла Абдулла заявив, що Гані більше не є президентом і його накази вже не діють.