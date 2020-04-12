 Кінець політичної кризи в Афганістані: опоненти домовилися про розподіл влади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2020

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Новини

Кінець політичної кризи в Афганістані: опоненти домовилися про розподіл влади

Підписана між двома суперниками угода передбачає формування спільного уряду в Афганістані. Підписанню передувала тривала боротьба за владу в цій середньоазійській країні.

Абдулла Абдулла та Ашраф Гані

Абдулла Абдулла (ліворуч) та Ашраф Гані

Президент Афганістану Ашраф Гані та його головний політичний опонент Абдула Абдула підписали угоду про розподіл влади. Документ було підписано у неділю, 17 травня, повідомляє інформагенція AFP.

Речник Гані Седік Седіккі написав цього дня у соцмережі Twitter, що Абдулла очолить Вищу комісію з питань національного примирення й представлятиме офіційний Кабул на переговорах з радикальним ісламістським рухом "Талібан".

Крім того, члени команди Абдулли отримають половину місць у кабінеті міністрів, а також чимало керівних посад у провінціях, пояснив прессекретар Гані.

Політична криза тривала вісім місяців

Досягнутий компроміс поклав край багатомісячній політичній боротьбі, що спричинила в країні політичний безлад, зазначає агенція. Очікується, що нинішня домовленість прокладе шлях до "найвищої мети афганського народу - миру", додав речник Ашрафа Гані.

Нагадаємо, 9 березня у Кабулі відбулися одразу дві церемонії інавгурації президентів. Присягу тоді склав чинний голова держави Ашраф Гані, якого раніше незалежна виборча комісія країни оголосила переможцем президентських виборів. Водночас президентську присягу склав і прем'єр-міністр Афганістану Абдулла Абдулла, який також вважав себе переможцем перегонів.

А вже 11 березня Гані скасував посаду прем'єр-міністра. Тоді ж Гані розпорядився винести з офісу прем'єра всі речі та перевести в інші місця всі підрозділи, що відповідають за безпеку офісу. У відповідь Абдулла Абдулла заявив, що Гані більше не є президентом і його накази вже не діють.

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  • Жінки на вулицях Кабула

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  • Зародження інформатики

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  • Студенти в Кабулі

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    Студенти поміж собою

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  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

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