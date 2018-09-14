 Кінець німецької казки втікача Онищенка | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Кінець німецької казки втікача Онищенка

В Україні Олександр Онищенко перебуває у розшуку. Його прихистком мала стати Німеччина. Взамін олігарх обіцяв інвестиції і великі турніри з кінного спорту. Але план депутата-втікача провалився.

Олександр Онищенко витратив на своє захоплення кінним спортом мільйони євро

Олександр Онищенко витратив на своє захоплення кінним спортом мільйони євро

Герцлаке - селище невелике. Церква, музейна залізниця - більше тут і нема особливо чого подивитися. Справжній скарб регіону Емсланд, де розташоване селище - коні. У найкращих стайнях Німеччини, у тому числі і в Герцлаке, вирощують коней вищого класу для світової еліти кінного спорту. Маєток Айнгаус на околиці селища вже декілька років належить українському мультимілліонеру і депутату Верховної Ради Олександру Онищенку. У цей маєток і в коней у Герцлаке українець вклав мільйони євро.

Коні - справжній скарб регіону Емсланд

Коні - справжній скарб регіону Емсланд

"Це ексклюзивний кінний завод", - із захватом розповідав у розмові з DW бургомістр Герцлаке Ганс Бескен (Hans Bösken). Восени 2017 року DW спілкувалася з ним про найвідомішого мешканця селища. Незадовго до того стало відомо, що Онищенко після тривалої відсутності знову з`явився у Герцлаке і зареєстрував у селищі своє місце проживання. Крім того, він оформився тут на роботу: виконавчим директором власної фірми Gut Einhaus Liegenschafts GmbH. Про це свідчать документи з реєстру компаній, які є в розпорядженні DW.

Нове життя у Герцлаке?

При цьому Онищенко з 2016 року переховується від правоохоронних органів України. Відтоді він переважно перебуває в Іспанії. На батьківщині його звинувачуюють у корупції і незаконному збагаченні. У ЗМІ олігарх наполягає на своїй невинуватості. Він вважає себе жертвою правового свавілля в Україні, де він буцімто "впав у немилість". Водночас, він не приховує, що в українському газовому бізнесі, в якому він зробив свої статки, не завжди все чисто. У своїй книжці, яка вийшла друком у Німеччині у січні 2018 року, олігарх відкрито говорить про всюдисущу корупцію в Україні, у тому числі про те, як він сам за великі гроші купував голосування у Верховній Раді.

Брудний бізнес і безпринципна політика в Україні - все це у Герцлаке здається дуже далеким. У цьому невеликому селищі, в годині їзди від великого міста, Онищенко постав багатообіцяючим меценатом, який наважився почати з чистого аркуша. Бургомістр Герцлаке у розмові з DW розповів, як навесні 2017 року олігарх прийняв його у своєму маєтку і пообіцяв організовувати там міжнародні турніри з кінного спорту. Бургомістр взамін написав листа, адресованого органам влади, в якому заступився за Онищенка. Очільник громади, за власним зізнанням, зробив це без особливих вагань. "Якщо у газетах, на радіостанціях і на телебаченні можна буде побачити і почути, що у Герцлаке - громаді, яку, скажімо так, на федеральному рівні мало хто знає - відбувається кінний турнір такого високого рівня, як його планує пан Онищенко, це буде неймовірним репутаційним виграшом для громади", - пояснив свої дії Ганс Бескен.

 

У маєтку Онищенка у Герцлаке мали проходити висококласні міжнародні турніри

У маєтку Онищенка у Герцлаке мали проходити висококласні міжнародні турніри

Минулим мецената ніхто не цікавиться

Своїми обіцянками Онищенко зацікавив, вочевидь, не лише бургомістра. Проблеми Онищенка із законом в Україні, схоже, у Герцлаке мало кого цікавлять. "Просвічувати бекграунд людини - не наше завдання", - цитує видання Neue Osnabrücker Zeitung колегу Бескена по раді громади Зільке Фельдманн (Silke Feldmann). Натомість очікування від обіцяних турнірів були дуже високими: до 20 тисяч відвідувачів мали прибути на майбутні змагання. "Неймовірна реклама", - мріяв Бескен.

Про значимість Онищенка для громади бургомістр Герцлаке написав у своєму листі до районної адміністрації. В інтерв'ю DW Бескен навіть розповідав про плани щодо німецького громадянства Онищенка. Згодом він, так само як і Онищенко, рішуче спростовував це. Олігарх з цього приводу навіть подав на DW до суду. Процес завершився мировою угодою.

Згодом районна адміністрація округу Емсланд, до якої належить Герцлаке, повідомила у відповідь на запит DW про існування заяви на отримання дозволу на проживання. Ця заява супроводжувалася листом від імені громади Герцлаке, в якому, як зазначила речниця районної адміністрації, "вказується на високе економічне значення конярства і позитивний вплив проведення висококласних турнірів з кінного спорту на території маєтку Айнгаус".

Онищенко залишився без візи

Бургомістр Бескен у розмові з DW восени 2017 року демонстрував впевненість у тому, що лист на підтримку Онищенка дасть результат. "Я вже кілька разів перепитував - все йде як треба", - сказав Бескен DW. Однак кількома тижнями пізніше - шок: заява на отримання Онищенком національної візи, подана ним до німецького посольства у Мадриді, була відхилена. Це підтвердила на запит DW речниця районної адміністрації округу Емсланд.

DW.COM

Депутат-утікач перебуває не в Україні, тож про результати досудового розслідування НАБУ повідомило його адвокатам. Загалом у схемі встановили участь 29 осіб. (27.07.2018)

Питання про примусове повернення нардепа-утікача Онищенка в Україну є "непростим і вимагає ретельного вивчення", кажуть опитані DW іспанські юристи. Наскільки вірогідна екстрадиція? DW з'ясовувала ситуацію. (24.07.2018)

За процедурою, окружний відділ з питань іноземців мав розглянути заяву на отримання дозволу на проживання у разі, якщо посольство спершу дало би національну візу. "Для запланованої роботи на кінному заводі у Герцлаке потрібно було би, щоби у закордонному представництві Німеччини було видано національну візу", - пояснили у районній адміністрації. Німецькі відомства не повідомили про причини відмови у візі.

Кінець мріям: немає візи, немає турнірів

Тепер біля розбитого корита опинилися і Онищенко, і ті, хто його підтримував у Герцлаке. Адже відмова у візі - це ще не все. Як з'ясувала DW, у календар змагань, який веде Німецьке об'єднання з кінного спорту, на 2018 рік було зареєстровано два міжнародних заходи у Герцлаке: один 4-зірковий турнір у травні, ще один - у серпні. Як повідомили в об'єднанні, жоден з цих турнірів не відбувся. Причину скасування організатори не навели. Запити Deutsche Welle до компанії Онищенка Gut Einhaus Liegenschafts GmbH і до бургомістра Ганса Бескена з цього приводу залишилися без відповіді.

Тим часом становище Олександра Онищенка стає дедалі скрутнішим. Суд в Іспанії нещодавно дав зелене світло на екстрадицію олігарха до України. Остання соломинка для українського депутата-втікача - заява на отримання притулку, яка нині розглядається в Іспанії. Меценат кінного спорту може перетворитися на біженця.

Дивитись відео 02:00
Now live
02:00 хв

Найгучніші корупційні скандали в Україні (08.12.2017)

  • Євген Бакулін у Хакові, 2010 (picture alliance/dpa/I. Vorobiyov)

    Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

    Євген Бакулін, березень 2018

    Колишнього очільника "Нафтогазу" та депутата "Опозиційного блоку" підозрюють у причетності до справи про так звані "вишки Бойка". Йдеться про привласненя коштів "Чорноморнафтогазу" на суму 3,2 мільярда гривень під час закупівлі двох бурових установок. Верховна Рада не лише зняла з Бакуліна депутатську недоторканість, а й дозволила його арешт. На момент голосування Бакулін перебував за кордоном.

  • З Михайла Добкіна зняли недоторканність та дозволили його затримання та арешт (фото з архіву)

    Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

    Михайло Добкін, липень 2017 року

    Екс-губернатор Харківщини часів президента Януковича, депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін не лише втратив депутатську недоторканність, а й з дозволу Верховної Ради потрапив під арешт. Та вже за кілька днів вийшов з-під варти під заставу в 50 млн грн. Добкіна підозрюють у шахрайстві та зловживанні службовим становищем заради заволодіння землею в Харкові на суму понад 220 млн грн.

  • Банери за зняття недоторканності з Борислава Розенблата

    Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

    Борислав Розенблат, липень 2017 року

    Справа депутата "Блоку Петра Порошенка" Борислава Розенблата викликала гучний резонанс - завдяки поширеній у соцмережах історії його зустрічі з "Катериною", яка виявилася агентом НАБУ. Нардепу закидають зловживання владою та отримання сотень тисяч доларів хабарів за просування змін до Податкового і Митного кодексів в інтересах компанії-нерезидента для експорту з України бурштину.

  • Банер з вимогою зняти недоторканність з шести народних депутатів

    Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

    Максим Поляков, липень 2017 року

    Максима Полякова, депутата фракції "Народний фронт", позбавили імунітету за аналогічними підозрами, як і щодо Розенблата, - у лобіюванні інтересів "бурштинової мафії" у тій самій схемі. Щоправда, йому закидають отримання 7,5 тисяч доларів США хабарів задля просування вигідних для компанії з ОАЕ позицій.

  • Олесь Довгий

    Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

    Олесь Довгий, липень 2017 року

    Одіозний з часів свого перебування на посаді секретаря Київської міської ради Олесь Довгий (у центрі) і до Верховної Ради потрапив зі скандалом - йому закидали підкуп виборців у мажоритарному окрузі. Недоторканності позбавили з інших причин - ГПУ побачила у його діях ознаки зловживання службовими обов'язками задля незаконного відчуження десяти земельних ділянок заказника "Жуків острів" у Києві.

  • Вадим Новинський

    Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

    Вадим Новинський, грудень 2016 року

    Депутат і бізнесмен від "Опоблоку", якого називають спонсором УПЦ МП. Генпрокуратура України підозрює Новинського в тому, що він разом із Віктором Януковичем, міністром Віталієм Захарченком і начальником ГУ МВС у Києві Валерієм Коряком організував у 2013 році викрадення архієпископа Олександра Драбинка, особистого помічника тодішнього предстоятеля УПЦ МП Володимира.

  • Олександр Онищенко

    Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

    Олександр Онищенко, липень 2016 року

    Мільйонер, член групи "Воля народу". Втік з України до того, як Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності. Онищенку закидають організацію мільярдних розкрадань державних грошей під час видобутку та продажу природного газу. Після втечі оприлюднив записи розмов з іншими політиками, які мали засвідчити корумпованість українських політичних еліт.

  • Ігор Мосійчук

    Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

    Ігор Мосійчук, вересень 2015 року

    Депутат від "Радикальної партії", екс-заступник командира батальйону "Азов" зі зв'язків з громадськістю. Втратив недоторканність за зверненням тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна. Шокін показав у Раді відео, на якому чоловік, схожий на Мосійчука, вимагав хабара. Депутат називав відео сфабрикованим. У травні 2016-го Верховний суд постановив, що недоторканність із Мосійчука зняли незаконно.

  • Сергій Клюєв

    Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

    Сергій Клюєв, червень 2015 року

    Колишній "регіонал", чий бізнес процвітав за часів Януковича. ГПУ підозрює Клюєва в шахрайстві у великих обсягах та розкраданні державного майна. Нардеп втік з України, з 2015 року він перебуває в розшуку. Лише згодом, на початку 2016 року Рада дала згоду на затримання й арешт нардепа.

  • Сергій Мельничук

    Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

    Сергій Мельничук, червень 2015 року

    Член групи "Воля народу", екс-командир батальйону "Айдар". ГПУ інкримінує Мельничуку створення банди з кількох бійців "Айдару" з метою наживи, а також розбійні напади та викрадення людей. У червні 2015 Рада дозволила притягти його до кримінальної відповідальності, але провалила голосування за затримання і арешт.

  • Олег Царьов, сепаратизм, ГПУ, розшук

    Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

    Олег Царьов, червень 2014 року

    Колишній "регіонал", народний депутат чотирьох скликань. Був одним з лідерів сепаратистського руху в Україні. Називає себе "головою парламенту Новоросії". Проти Царьова в Україні відкрито кілька кримінальних проваджень за заклики до сепаратизму. Парламент дав згоду на арешт і притягнення Царьова до кримінальної відповідальності. Екс-нардеп з 2014 року перебуває в розшуку.

    Автор: Аніта Грабська, Стас Соколов


DW.COM

Народні депутати, з яких після Майдану зняли недоторканність

11 народних обранців втратили депутатську недоторканність за три роки - безпрецедентна ситуація в Україні. Утім, усі парламентарі й досі перебувають на волі, вироків щодо них ще не виносили. (13.07.2017)  

Аудіо й відео до теми

Найгучніші корупційні скандали в Україні (08.12.2017)  

Також за темою

Olexandr Onischenko

НАБУ завершило досудове розслідування у справі Онищенка 27.07.2018

Депутат-утікач перебуває не в Україні, тож про результати досудового розслідування НАБУ повідомило його адвокатам. Загалом у схемі встановили участь 29 осіб.

Провали і досягнення САП (26.07.2018) 26.07.2018

Генералу Холодницькому вдалося залишитися у кріслі очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На засіданні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Назара Холодницького посварили, але не звільнили. Що вдалося САП під його керівництвом за майже три роки роботи, а які справи були провалені?

Реклама

Докладно

Олександр Онищенко витратив на своє захоплення кінним спортом мільйони євро

Кінець німецької казки втікача Онищенка

У Німеччині Олександр Онищенко був близький до отримання прихистку. Але його план провалився. 

Перший магазин Ikea має відкритися в Україні наступного року

Прихід IKEA: чи покращився в Україні інвестклімат?(відео)

Прихід IKEA українська влада пов'язує з поліпшенням інвестиційного клімату в державі. Чи дійсно це так - з’ясовувала DW. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  