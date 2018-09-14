Кінець німецької казки втікача Онищенка

Герцлаке - селище невелике. Церква, музейна залізниця - більше тут і нема особливо чого подивитися. Справжній скарб регіону Емсланд, де розташоване селище - коні. У найкращих стайнях Німеччини, у тому числі і в Герцлаке, вирощують коней вищого класу для світової еліти кінного спорту. Маєток Айнгаус на околиці селища вже декілька років належить українському мультимілліонеру і депутату Верховної Ради Олександру Онищенку. У цей маєток і в коней у Герцлаке українець вклав мільйони євро.

Коні - справжній скарб регіону Емсланд

"Це ексклюзивний кінний завод", - із захватом розповідав у розмові з DW бургомістр Герцлаке Ганс Бескен (Hans Bösken). Восени 2017 року DW спілкувалася з ним про найвідомішого мешканця селища. Незадовго до того стало відомо, що Онищенко після тривалої відсутності знову з`явився у Герцлаке і зареєстрував у селищі своє місце проживання. Крім того, він оформився тут на роботу: виконавчим директором власної фірми Gut Einhaus Liegenschafts GmbH. Про це свідчать документи з реєстру компаній, які є в розпорядженні DW.

Нове життя у Герцлаке?

При цьому Онищенко з 2016 року переховується від правоохоронних органів України. Відтоді він переважно перебуває в Іспанії. На батьківщині його звинувачуюють у корупції і незаконному збагаченні. У ЗМІ олігарх наполягає на своїй невинуватості. Він вважає себе жертвою правового свавілля в Україні, де він буцімто "впав у немилість". Водночас, він не приховує, що в українському газовому бізнесі, в якому він зробив свої статки, не завжди все чисто. У своїй книжці, яка вийшла друком у Німеччині у січні 2018 року, олігарх відкрито говорить про всюдисущу корупцію в Україні, у тому числі про те, як він сам за великі гроші купував голосування у Верховній Раді.

Брудний бізнес і безпринципна політика в Україні - все це у Герцлаке здається дуже далеким. У цьому невеликому селищі, в годині їзди від великого міста, Онищенко постав багатообіцяючим меценатом, який наважився почати з чистого аркуша. Бургомістр Герцлаке у розмові з DW розповів, як навесні 2017 року олігарх прийняв його у своєму маєтку і пообіцяв організовувати там міжнародні турніри з кінного спорту. Бургомістр взамін написав листа, адресованого органам влади, в якому заступився за Онищенка. Очільник громади, за власним зізнанням, зробив це без особливих вагань. "Якщо у газетах, на радіостанціях і на телебаченні можна буде побачити і почути, що у Герцлаке - громаді, яку, скажімо так, на федеральному рівні мало хто знає - відбувається кінний турнір такого високого рівня, як його планує пан Онищенко, це буде неймовірним репутаційним виграшом для громади", - пояснив свої дії Ганс Бескен.

У маєтку Онищенка у Герцлаке мали проходити висококласні міжнародні турніри

Минулим мецената ніхто не цікавиться

Своїми обіцянками Онищенко зацікавив, вочевидь, не лише бургомістра. Проблеми Онищенка із законом в Україні, схоже, у Герцлаке мало кого цікавлять. "Просвічувати бекграунд людини - не наше завдання", - цитує видання Neue Osnabrücker Zeitung колегу Бескена по раді громади Зільке Фельдманн (Silke Feldmann). Натомість очікування від обіцяних турнірів були дуже високими: до 20 тисяч відвідувачів мали прибути на майбутні змагання. "Неймовірна реклама", - мріяв Бескен.

Про значимість Онищенка для громади бургомістр Герцлаке написав у своєму листі до районної адміністрації. В інтерв'ю DW Бескен навіть розповідав про плани щодо німецького громадянства Онищенка. Згодом він, так само як і Онищенко, рішуче спростовував це. Олігарх з цього приводу навіть подав на DW до суду. Процес завершився мировою угодою.

Згодом районна адміністрація округу Емсланд, до якої належить Герцлаке, повідомила у відповідь на запит DW про існування заяви на отримання дозволу на проживання. Ця заява супроводжувалася листом від імені громади Герцлаке, в якому, як зазначила речниця районної адміністрації, "вказується на високе економічне значення конярства і позитивний вплив проведення висококласних турнірів з кінного спорту на території маєтку Айнгаус".

Онищенко залишився без візи

Бургомістр Бескен у розмові з DW восени 2017 року демонстрував впевненість у тому, що лист на підтримку Онищенка дасть результат. "Я вже кілька разів перепитував - все йде як треба", - сказав Бескен DW. Однак кількома тижнями пізніше - шок: заява на отримання Онищенком національної візи, подана ним до німецького посольства у Мадриді, була відхилена. Це підтвердила на запит DW речниця районної адміністрації округу Емсланд.

За процедурою, окружний відділ з питань іноземців мав розглянути заяву на отримання дозволу на проживання у разі, якщо посольство спершу дало би національну візу. "Для запланованої роботи на кінному заводі у Герцлаке потрібно було би, щоби у закордонному представництві Німеччини було видано національну візу", - пояснили у районній адміністрації. Німецькі відомства не повідомили про причини відмови у візі.

Кінець мріям: немає візи, немає турнірів

Тепер біля розбитого корита опинилися і Онищенко, і ті, хто його підтримував у Герцлаке. Адже відмова у візі - це ще не все. Як з'ясувала DW, у календар змагань, який веде Німецьке об'єднання з кінного спорту, на 2018 рік було зареєстровано два міжнародних заходи у Герцлаке: один 4-зірковий турнір у травні, ще один - у серпні. Як повідомили в об'єднанні, жоден з цих турнірів не відбувся. Причину скасування організатори не навели. Запити Deutsche Welle до компанії Онищенка Gut Einhaus Liegenschafts GmbH і до бургомістра Ганса Бескена з цього приводу залишилися без відповіді.

Тим часом становище Олександра Онищенка стає дедалі скрутнішим. Суд в Іспанії нещодавно дав зелене світло на екстрадицію олігарха до України. Остання соломинка для українського депутата-втікача - заява на отримання притулку, яка нині розглядається в Іспанії. Меценат кінного спорту може перетворитися на біженця.

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