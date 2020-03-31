 Кількість інфікованих коронавірусом в Іспанії перевищила 100 тисяч людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2020

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Новини

Кількість інфікованих коронавірусом в Іспанії перевищила 100 тисяч людей

Понад сто тисяч людей, за останніми офіційними даними, заразилися коронавірусом в Іспанії. За добу від COVID-19 померла рекордна для країни кількість людей - 864 особи.

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Кількість інфікованих коронавірусом в Іспанії зросла, за останніми даними, до 102 136 людей. Про це в середу, 1 квітня, повідомляє міністерство охорони здоров'я країни, інформує агенція Reuters. Для порівняння, станом на вівторок, 31 березня, в Іспанії були зафіксовані 94 417 випадків інфікування.

Крім того, за останню добу в країні зафіксована також рекордна добова смертність, спричинена COVID-19, - вона становить 864 особи. Таким чином, загалом від коронавірусу в Іспанії померли вже 9053 людини. 

Крім того, як повідомляє іспанське міністерство оборони, у середу до Мадрида прибули два літаки з Китаю та Туреччини, які доставили медичне оснащення, зокрема маски, захисні костюми та дезінфектори. Міністр охорони здоров'я країни Сальвадор Ілла заявив, що сім мільйонів одиниць засобів захисту розподілять серед медичних працівників.

Нагадаємо, з 14 березня більшість населення Іспанії перебуває під жорстким карантином. Однак вірус продовжує поширюватися, медична система країни перевантажена. Наразі Іспанія є другою країною Європи після Італії за кількістю заражень на коронавірус SARS-Cov-2 та смертей від коронавірусної інфекції COVID-19.

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